Рецепт смузи из абрикосов, нектаринов и апельсинового сока

Готовим полезный напиток из фруктов

Витаминный летний смузи из нектаринов и абрикосов с добавлением апельсинового сока можно подавать на завтрак или в качестве перекуса. Для напитка подойдут как свежие фрукты, так и замороженные. Взрослые могут добавить немного водки или ликера.

Смузи из абрикосов и нектаринов в блендере

Смузи с абрикосами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Калорийность:

87 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Апельсин – 1-2 шт.

Абрикосы – 250 г

Нектарины – 250 г

Мед – по вкусу

Лед – по вкусу

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Способ приготовления:

Выжать сок из апельсина, процедить. Нектарины и абрикосы помыть, удалить косточки и крупно нарезать мякоть. Сложить в блендер фрукты, добавить апельсиновый сок и взбить до получения однородной массы.

Как подавать напиток

Разлить смузи по бокалам. По желанию добавить мед и кубики льда.

Смотрите видео, чем полезны смузи:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить смузи-боул с бананами, ягодами и мюсли. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle делились рецептом полезного смузи от Риз Уизерспун.

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