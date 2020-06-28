Рецепт смузи из абрикосов, нектаринов и апельсинового сока
Готовим полезный напиток из фруктов
Витаминный летний смузи из нектаринов и абрикосов с добавлением апельсинового сока можно подавать на завтрак или в качестве перекуса. Для напитка подойдут как свежие фрукты, так и замороженные. Взрослые могут добавить немного водки или ликера.
Смузи из абрикосов и нектаринов в блендере
Время приготовления:
- 10 минут
Калорийность:
- 87 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Апельсин – 1-2 шт.
- Абрикосы – 250 г
- Нектарины – 250 г
- Мед – по вкусу
- Лед – по вкусу
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Способ приготовления:
- Выжать сок из апельсина, процедить.
- Нектарины и абрикосы помыть, удалить косточки и крупно нарезать мякоть.
- Сложить в блендер фрукты, добавить апельсиновый сок и взбить до получения однородной массы.
Как подавать напиток
Разлить смузи по бокалам. По желанию добавить мед и кубики льда.
Смотрите видео, чем полезны смузи:
Напомним, ранее мы писали, как приготовить смузи-боул с бананами, ягодами и мюсли. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle делились рецептом полезного смузи от Риз Уизерспун.
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