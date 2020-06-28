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Рецепт смузи из абрикосов, нектаринов и апельсинового сока

Сегодня, 13:03

Готовим полезный напиток из фруктов

Витаминный летний смузи из нектаринов и абрикосов с добавлением апельсинового сока можно подавать на завтрак или в качестве перекуса. Для напитка подойдут как свежие фрукты, так и замороженные. Взрослые могут добавить немного водки или ликера.

Смузи из абрикосов и нектаринов в блендере

Смузи с абрикосами
Смузи с абрикосами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 10 минут

Калорийность:

  • 87 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Апельсин – 1-2 шт.
  • Абрикосы – 250 г
  • Нектарины – 250 г
  • Мед – по вкусу
  • Лед – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Выжать сок из апельсина, процедить.
  2. Нектарины и абрикосы помыть, удалить косточки и крупно нарезать мякоть.
  3. Сложить в блендер фрукты, добавить апельсиновый сок и взбить до получения однородной массы.

Как подавать напиток

Разлить смузи по бокалам. По желанию добавить мед и кубики льда.

Смотрите видео, чем полезны смузи:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить смузи-боул с бананами, ягодами и мюсли. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle делились рецептом полезного смузи от Риз Уизерспун.

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Источник: Сегодня
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