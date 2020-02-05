Рецепт смузи из банана и киви без молока
Готовим смузи из киви, банана и апельсинового сока
В последнее время огромную популярность в кафе и ресторанах приобрели смузи. Это коктейли из свежих фруктов, ягод или овощей, приготовленные в блендера. Часто смузи позиционируют как полноценный перекус, а людям, сидящим на диетах, даже рекомендуют заменять этим полезным напитком один из приемов пищи. Мы предлагаем сделать смузи из киви, банана и апельсинового сока.
Смотрите видео, как приготовить фруктовые смузи:
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Смузи из киви и банана
Время приготовления:
- 5 минут
Калорийность:
- 65 ккал
Ингредиенты:
- 2 киви
- 1 банан
- 150-200 мл апельсинового сока
Способ приготовления:
- Киви и банан почистить и нарезать произвольными кусочками.
- Сложить фрукты в чашу блендера. Влить апельсиновый сок и измельчить до получения однородного пюре.
- Перелить готовый напиток в стакан. Подавать с трубочкой.
Полезные советы
- Смузи можно приготовить на основе молока, йогурта или даже воды. В таком случае стоит добавить ложечку меда;
- Для напитка подойдут любые экзотические фрукты (ананас, фейхоа, авокадо). Они сделают вкус смузи еще более интересным;
- Если посыпать напиток кукурузными или овсяными хлопьями, вы получите полноценный завтрак;
- Бокал со смузи можно украсить колечком банана или киви.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить смузи-боул. "Сегодня" также делились рецептом полезного смузи с авокадо и киви.
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Источник: Сегодня