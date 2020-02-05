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Рецепт смузи из банана и киви без молока

Готовим смузи из киви, банана и апельсинового сока

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:53
Смузи с киви и бананом
Смузи с киви и бананом
Фото: Depositphotos

В последнее время огромную популярность в кафе и ресторанах приобрели смузи. Это коктейли из свежих фруктов, ягод или овощей, приготовленные в блендера. Часто смузи позиционируют как полноценный перекус, а людям, сидящим на диетах, даже рекомендуют заменять этим полезным напитком один из приемов пищи. Мы предлагаем сделать смузи из киви, банана и апельсинового сока.

Смотрите видео, как приготовить фруктовые смузи:

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Смузи из киви и банана

Время приготовления:

  • 5 минут

Калорийность:

  • 65 ккал

Ингредиенты:

  • 2 киви
  • 1 банан
  • 150-200 мл апельсинового сока

Способ приготовления:

  1. Киви и банан почистить и нарезать произвольными кусочками.
  2. Сложить фрукты в чашу блендера. Влить апельсиновый сок и измельчить до получения однородного пюре.
  3. Перелить готовый напиток в стакан. Подавать с трубочкой.

Полезные советы

  • Смузи можно приготовить на основе молока, йогурта или даже воды. В таком случае стоит добавить ложечку меда;
  • Для напитка подойдут любые экзотические фрукты (ананас, фейхоа, авокадо). Они сделают вкус смузи еще более интересным;
  • Если посыпать напиток кукурузными или овсяными хлопьями, вы получите полноценный завтрак;
  • Бокал со смузи можно украсить колечком банана или киви.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить смузи-боул. "Сегодня" также делились рецептом полезного смузи с авокадо и киви.

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Источник: Сегодня
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