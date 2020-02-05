Рецепт смузи из банана и киви без молока

Готовим смузи из киви, банана и апельсинового сока

Смузи с киви и бананом Фото: Depositphotos

В последнее время огромную популярность в кафе и ресторанах приобрели смузи. Это коктейли из свежих фруктов, ягод или овощей, приготовленные в блендера. Часто смузи позиционируют как полноценный перекус, а людям, сидящим на диетах, даже рекомендуют заменять этим полезным напитком один из приемов пищи. Мы предлагаем сделать смузи из киви, банана и апельсинового сока.

Смотрите видео, как приготовить фруктовые смузи:

Смузи из киви и банана

Время приготовления:

5 минут

Калорийность:

65 ккал

Ингредиенты:

2 киви

1 банан

150-200 мл апельсинового сока

Способ приготовления:

Киви и банан почистить и нарезать произвольными кусочками. Сложить фрукты в чашу блендера. Влить апельсиновый сок и измельчить до получения однородного пюре. Перелить готовый напиток в стакан. Подавать с трубочкой.

Полезные советы

Смузи можно приготовить на основе молока, йогурта или даже воды. В таком случае стоит добавить ложечку меда;

Для напитка подойдут любые экзотические фрукты (ананас, фейхоа, авокадо). Они сделают вкус смузи еще более интересным;

Если посыпать напиток кукурузными или овсяными хлопьями, вы получите полноценный завтрак;

Бокал со смузи можно украсить колечком банана или киви.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить смузи-боул. "Сегодня" также делились рецептом полезного смузи с авокадо и киви.

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