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Рецепт сочных куриных крылышек на гриле от Юлии Высоцкой

Сегодня, 15:39

Готовим крылья на решетке с беконом и овощным салатом

Цыпленок на гриле – это всегда беспроигрышный вариант. Причем можно запечь цыпленка целиком или взять бедрышки, голени или крылышки.

Юлия Высоцкая предлагает воплотить в жизнь очень простой рецепт куриных крылышек на гриле. Не забудьте про бекон, он добавит мясу нежности и сочности. К крылышкам прекрасно подойдут свежие овощи и зелень.

Куриные крылышки гриль

Крылышки на гриле с салатом
Крылышки на гриле с салатом
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 863 ккал на порцию

Ингредиенты:

  • 1 кг куриных крылышек
  • 300 г бекона
  • 4 стебля зеленого лука
  • 3 ст. л. оливкового масла
  • 3 ст. л. соевого соуса
  • 2 ст. л. сиропа агавы
  • 2 ст. л. рисового уксуса
  • 1 щепотка молотого перца чили
  • 1 щепотка морской соли

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Для сервировки:

  • 5 помидоров
  • 3 веточки петрушки
  • 2 ст. л. оливкового масла Extra Virgin
  • 1 щепотка морской соли

Смотрите видео, как приготовить куриные крылышки по-американски:

Способ приготовления:

  1. Зеленый лук тонко нарезать наискосок и посыпать крылышки.
  2. Полить кусочки курицы оливковым маслом, соевым соусом, сиропом агавы и уксусом, слегка посолить, поперчить и оставить на некоторое время мариноваться.
  3. Каждое крылышко завернуть в полоску бекона и скрепить зубочисткой. Маринад сохранить, он пригодится при жарке.
  4. Уложить крылышки на решетку, поместить на разогретый гриль, полить оставшимся маринадом и жарить до готовности.
  5. Петрушку мелко порубить.
  6. Помидоры нарезать кружками, выложить на тарелку, посыпать частью петрушки, слегка полить оливковым маслом Extra Virgin и посолить.
  7. Готовые крылышки выложить на помидоры, посыпать зеленью, полить оставшимся оливковым маслом Extra Virgin.

Полезный совет

Для маринада вместо зеленого лука подойдет предварительно замаринованный в уксусе репчатый лук или петрушка. Сироп агавы можно заменить жидким медом или кленовым сиропом.

Напомним, ранее мы делились рецептом запеченных куриных голеней на гриле с полентой.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников

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Источник: Сегодня
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