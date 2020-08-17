Рецепт сочных куриных крылышек на гриле от Юлии Высоцкой
Готовим крылья на решетке с беконом и овощным салатом
Цыпленок на гриле – это всегда беспроигрышный вариант. Причем можно запечь цыпленка целиком или взять бедрышки, голени или крылышки.
Юлия Высоцкая предлагает воплотить в жизнь очень простой рецепт куриных крылышек на гриле. Не забудьте про бекон, он добавит мясу нежности и сочности. К крылышкам прекрасно подойдут свежие овощи и зелень.
Куриные крылышки гриль
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 863 ккал на порцию
Ингредиенты:
- 1 кг куриных крылышек
- 300 г бекона
- 4 стебля зеленого лука
- 3 ст. л. оливкового масла
- 3 ст. л. соевого соуса
- 2 ст. л. сиропа агавы
- 2 ст. л. рисового уксуса
- 1 щепотка молотого перца чили
- 1 щепотка морской соли
Для сервировки:
- 5 помидоров
- 3 веточки петрушки
- 2 ст. л. оливкового масла Extra Virgin
- 1 щепотка морской соли
Смотрите видео, как приготовить куриные крылышки по-американски:
Способ приготовления:
- Зеленый лук тонко нарезать наискосок и посыпать крылышки.
- Полить кусочки курицы оливковым маслом, соевым соусом, сиропом агавы и уксусом, слегка посолить, поперчить и оставить на некоторое время мариноваться.
- Каждое крылышко завернуть в полоску бекона и скрепить зубочисткой. Маринад сохранить, он пригодится при жарке.
- Уложить крылышки на решетку, поместить на разогретый гриль, полить оставшимся маринадом и жарить до готовности.
- Петрушку мелко порубить.
- Помидоры нарезать кружками, выложить на тарелку, посыпать частью петрушки, слегка полить оливковым маслом Extra Virgin и посолить.
- Готовые крылышки выложить на помидоры, посыпать зеленью, полить оставшимся оливковым маслом Extra Virgin.
Полезный совет
Для маринада вместо зеленого лука подойдет предварительно замаринованный в уксусе репчатый лук или петрушка. Сироп агавы можно заменить жидким медом или кленовым сиропом.
Напомним, ранее мы делились рецептом запеченных куриных голеней на гриле с полентой.
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