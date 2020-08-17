Рецепт сочных куриных крылышек на гриле от Юлии Высоцкой

Готовим крылья на решетке с беконом и овощным салатом

Цыпленок на гриле – это всегда беспроигрышный вариант. Причем можно запечь цыпленка целиком или взять бедрышки, голени или крылышки.

Юлия Высоцкая предлагает воплотить в жизнь очень простой рецепт куриных крылышек на гриле. Не забудьте про бекон, он добавит мясу нежности и сочности. К крылышкам прекрасно подойдут свежие овощи и зелень.

Куриные крылышки гриль

Крылышки на гриле с салатом Фото: freepik.com

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

863 ккал на порцию

Ингредиенты:

1 кг куриных крылышек

300 г бекона

4 стебля зеленого лука

3 ст. л. оливкового масла

3 ст. л. соевого соуса

2 ст. л. сиропа агавы

2 ст. л. рисового уксуса

1 щепотка молотого перца чили

1 щепотка морской соли

Для сервировки:

5 помидоров

3 веточки петрушки

2 ст. л. оливкового масла Extra Virgin

1 щепотка морской соли

Смотрите видео, как приготовить куриные крылышки по-американски:

Способ приготовления:

Зеленый лук тонко нарезать наискосок и посыпать крылышки. Полить кусочки курицы оливковым маслом, соевым соусом, сиропом агавы и уксусом, слегка посолить, поперчить и оставить на некоторое время мариноваться. Каждое крылышко завернуть в полоску бекона и скрепить зубочисткой. Маринад сохранить, он пригодится при жарке. Уложить крылышки на решетку, поместить на разогретый гриль, полить оставшимся маринадом и жарить до готовности. Петрушку мелко порубить. Помидоры нарезать кружками, выложить на тарелку, посыпать частью петрушки, слегка полить оливковым маслом Extra Virgin и посолить. Готовые крылышки выложить на помидоры, посыпать зеленью, полить оставшимся оливковым маслом Extra Virgin.

Полезный совет

Для маринада вместо зеленого лука подойдет предварительно замаринованный в уксусе репчатый лук или петрушка. Сироп агавы можно заменить жидким медом или кленовым сиропом.

Напомним, ранее мы делились рецептом запеченных куриных голеней на гриле с полентой.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников

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