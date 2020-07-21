Рецепт сочных куриных ножек в беконе
Благодаря бекону куриные голени получаются невероятно вкусными и ароматными
Запеченные куриные голени – это простое и универсальное блюдо, ведь готовить их можно с чем угодно. Мы советуем перед запеканием обернуть куриные ножки прошутто или беконом. Это придаст блюду и неповторимый аромат, и вкус, а также замечательную хрустящую корочку.
Куриные ножки в беконе
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 255 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 кг 400 г куриных голеней (11 штук)
- 200 г бекона (11 тонких слайсов)
- Соль – по вкусу
- Черный молотый перец – по вкусу
- Растительное масло – для жарки
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Способ приготовления:
- Подготовьте куриные голени. При необходимости обработайте их, чтобы куриная кожа была чистая. Отрубите у ножек кончики. Так ножки в готовом виде будут выглядеть более привлекательными.
- Переложите голени в глубокую посуду. Посолите и поперчите мясо по вкусу.
- Обжарьте курицу на сковороде с добавлением растительного масла. Обжаривайте быстро на большом огне, чтобы курица не успела приготовиться, а только лишь приобрела румяную хрустящую корочку. Чтобы брызги жира не летели в разные стороны, делайте это под крышкой. Перед моментом переворачивания мяса отставьте в сторону сковороду, дайте утихнуть процессу, откройте крышку и переверните ножки на другую сторону. Обжарьте мясо со всех сторон.
- Когда все ножки будут обжарены, оберните каждую в тонкий слайс бекона.
- Смажьте противень растительным маслом. Переложите в него куриные голени, укутанные в бекон. Поставьте мясо в разогретую до 180 ºС духовку и запекайте 25 минут на режиме верх/низ, пока бекон не подрумянится.
Как подавать куриные ножки
Подавайте голени с любым гарниром на свой вкус: отварным рисом, картофельным пюре или овощным салатом.
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