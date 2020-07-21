Рецепт сочных куриных ножек в беконе

Благодаря бекону куриные голени получаются невероятно вкусными и ароматными

Запеченные куриные голени – это простое и универсальное блюдо, ведь готовить их можно с чем угодно. Мы советуем перед запеканием обернуть куриные ножки прошутто или беконом. Это придаст блюду и неповторимый аромат, и вкус, а также замечательную хрустящую корочку.

Куриные ножки в беконе

Куриные голени в беконе Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

255 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 кг 400 г куриных голеней (11 штук)

200 г бекона (11 тонких слайсов)

Соль – по вкусу

Черный молотый перец – по вкусу

Растительное масло – для жарки

Способ приготовления:

Подготовьте куриные голени. При необходимости обработайте их, чтобы куриная кожа была чистая. Отрубите у ножек кончики. Так ножки в готовом виде будут выглядеть более привлекательными. Переложите голени в глубокую посуду. Посолите и поперчите мясо по вкусу. Обжарьте курицу на сковороде с добавлением растительного масла. Обжаривайте быстро на большом огне, чтобы курица не успела приготовиться, а только лишь приобрела румяную хрустящую корочку. Чтобы брызги жира не летели в разные стороны, делайте это под крышкой. Перед моментом переворачивания мяса отставьте в сторону сковороду, дайте утихнуть процессу, откройте крышку и переверните ножки на другую сторону. Обжарьте мясо со всех сторон. Когда все ножки будут обжарены, оберните каждую в тонкий слайс бекона. Смажьте противень растительным маслом. Переложите в него куриные голени, укутанные в бекон. Поставьте мясо в разогретую до 180 ºС духовку и запекайте 25 минут на режиме верх/низ, пока бекон не подрумянится.

Как подавать куриные ножки

Подавайте голени с любым гарниром на свой вкус: отварным рисом, картофельным пюре или овощным салатом.

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Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриные голени в сметане, а также делились рецептом паприкаша с куриными ножками.

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