Рецепт сочных рыбных котлет с картофельным гарниром
Сегодня, 15:35
Готовим котлеты из рыбного филе с крабом
Котлеты из филе лосося с крабом, зеленью и овощами – это вкусное, сытное и оригинальное блюдо. К столу они подаются вместе с запеченным картофелем и острым домашним соусом.
Такое нежные домашние рыбные котлетки – беспроигрышный вариант для вкусного ужина или праздничного стола.
Рыбные котлеты с запеченным картофелем
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 123 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 250 г картофеля
- Соль, молотый перец
- 2 ст.л. оливкового масла
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Для рыбных котлет:
- 250 г филе лосося
- 150 г мяса краба
- 1 ст.л. майонеза
- Горсть измельченного укропа и петрушки
- 1 красный сладкий перец
- 1 ч.л. дижонской горчицы
- Соль, молотый перец
- 1 ст.л. оливкового масла
Для соуса:
- 4 ст.л. майонеза
- 1-2 ст.л. нарезанной петрушки
- 1/2 шт. лимона
- 1 ч.л. белого хрена
- Соль и перец
Смотрите видео, как сделать картофельную запеканку с рыбой:
Способ приготовления:
- Отварите нарезанный кружочками картофель в подсоленной воде до готовности и слейте воду. Приправьте солью, перцем и полейте маслом.
- Затем выложите в форму для выпекания и готовьте в духовке, разогретой до 200 ºС 25-30 минут, пока картошка не подрумянится.
- Смешайте измельченные и очищенные от костей филе лосося и мясо краба. Добавьте мелко нарезанную петрушку, укроп, измельченный сладкий перец, горчицу и майонез. Приправьте солью и черным перцем.
- Сформируйте из смеси небольшие котлетки и поставьте в холодильник, пока запекается картофель.
- Приготовьте соус. Для этого смешайте домашний майонез, нарезанную петрушку, сок лимона, хрен и соль с перцем.
- Тогда разогрейте в сковороде оливковое масло и обжаривайте котлеты по 3-4 минуты с каждой стороны до золотисто-коричневого цвета.
Как подавать блюдо
Перед подачей выложите на тарелки запеченный картофель, рыбные котлеты и украсьте ложкой соуса.
Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать ленивые рыбные котлеты из консервов.
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Источник: Сегодня