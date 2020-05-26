Рецепт сочных рыбных котлет с картофельным гарниром

Готовим котлеты из рыбного филе с крабом

Котлеты из филе лосося с крабом, зеленью и овощами – это вкусное, сытное и оригинальное блюдо. К столу они подаются вместе с запеченным картофелем и острым домашним соусом.

Такое нежные домашние рыбные котлетки – беспроигрышный вариант для вкусного ужина или праздничного стола.

Рыбные котлеты с запеченным картофелем

Рыбные котлеты из лосося Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

123 ккал на 100 г

Ингредиенты:

250 г картофеля

Соль, молотый перец

2 ст.л. оливкового масла

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Для рыбных котлет:

250 г филе лосося

150 г мяса краба

1 ст.л. майонеза

Горсть измельченного укропа и петрушки

1 красный сладкий перец

1 ч.л. дижонской горчицы

Соль, молотый перец

1 ст.л. оливкового масла

Для соуса:

4 ст.л. майонеза

1-2 ст.л. нарезанной петрушки

1/2 шт. лимона

1 ч.л. белого хрена

Соль и перец

Смотрите видео, как сделать картофельную запеканку с рыбой:

Способ приготовления:

Отварите нарезанный кружочками картофель в подсоленной воде до готовности и слейте воду. Приправьте солью, перцем и полейте маслом. Затем выложите в форму для выпекания и готовьте в духовке, разогретой до 200 ºС 25-30 минут, пока картошка не подрумянится. Смешайте измельченные и очищенные от костей филе лосося и мясо краба. Добавьте мелко нарезанную петрушку, укроп, измельченный сладкий перец, горчицу и майонез. Приправьте солью и черным перцем. Сформируйте из смеси небольшие котлетки и поставьте в холодильник, пока запекается картофель. Приготовьте соус. Для этого смешайте домашний майонез, нарезанную петрушку, сок лимона, хрен и соль с перцем. Тогда разогрейте в сковороде оливковое масло и обжаривайте котлеты по 3-4 минуты с каждой стороны до золотисто-коричневого цвета.

Как подавать блюдо

Перед подачей выложите на тарелки запеченный картофель, рыбные котлеты и украсьте ложкой соуса.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать ленивые рыбные котлеты из консервов.

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