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Рецепт сочных рыбных котлет с картофельным гарниром

Сегодня, 15:35

Готовим котлеты из рыбного филе с крабом

Котлеты из филе лосося с крабом, зеленью и овощами – это вкусное, сытное и оригинальное блюдо. К столу они подаются вместе с запеченным картофелем и острым домашним соусом.

Такое нежные домашние рыбные котлетки – беспроигрышный вариант для вкусного ужина или праздничного стола.

Рыбные котлеты с запеченным картофелем

Рыбные котлеты из лосося
Рыбные котлеты из лосося
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 123 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 250 г картофеля
  • Соль, молотый перец
  • 2 ст.л. оливкового масла

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Для рыбных котлет:

  • 250 г филе лосося
  • 150 г мяса краба
  • 1 ст.л. майонеза
  • Горсть измельченного укропа и петрушки
  • 1 красный сладкий перец
  • 1 ч.л. дижонской горчицы
  • Соль, молотый перец
  • 1 ст.л. оливкового масла

Для соуса:

  • 4 ст.л. майонеза
  • 1-2 ст.л. нарезанной петрушки
  • 1/2 шт. лимона
  • 1 ч.л. белого хрена
  • Соль и перец

Смотрите видео, как сделать картофельную запеканку с рыбой:

Способ приготовления:

  1. Отварите нарезанный кружочками картофель в подсоленной воде до готовности и слейте воду. Приправьте солью, перцем и полейте маслом.
  2. Затем выложите в форму для выпекания и готовьте в духовке, разогретой до 200 ºС 25-30 минут, пока картошка не подрумянится.
  3. Смешайте измельченные и очищенные от костей филе лосося и мясо краба. Добавьте мелко нарезанную петрушку, укроп, измельченный сладкий перец, горчицу и майонез. Приправьте солью и черным перцем.
  4. Сформируйте из смеси небольшие котлетки и поставьте в холодильник, пока запекается картофель.
  5. Приготовьте соус. Для этого смешайте домашний майонез, нарезанную петрушку, сок лимона, хрен и соль с перцем.
  6. Тогда разогрейте в сковороде оливковое масло и обжаривайте котлеты по 3-4 минуты с каждой стороны до золотисто-коричневого цвета.

Как подавать блюдо

Перед подачей выложите на тарелки запеченный картофель, рыбные котлеты и украсьте ложкой соуса.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать ленивые рыбные котлеты из консервов.

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Источник: Сегодня
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