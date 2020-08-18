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Рецепт сочных свиных отбивных с персиками и медом

Сегодня, 17:02

Главное, не пересушить свинину, чтобы она оставалась нежной и мягкой

Свинина с персиками – это очень яркое, красивое блюдо, которое можно приготовить разными способами: запечь в духовке, потушить или сделать жаркое. Мясо приобретет гармоничный кисло-сладкий вкус и приятный фруктовый аромат.

Свиные отбивные с персиками

Свиные отбивные с персиками
Свиные отбивные с персиками
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 25 минут

Калорийность:

  • 258 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 4 кусочка свиной вырезки или 4 свиных отбивных на кости
  • Оливковое масло – для смазывания + 2 ч.л.
  • Морская соль и свежемолотый перец – по вкусу
  • 2 персика без косточек, разрезанных на четвертинки
  • 2 ст.л. кленового сиропа или меда
  • 2-3 ч. л. качественного бальзамического уксуса
  • Небольшие свежие листья базилика или мяты – для украшения

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Способ приготовления:

  1. Достаньте свинину из холодильника и дайте постоять 30 минут. Каждый кусок мяса должен быть примерно по 225 г и толщиной 2 см, без лишнего жира.
  2. Слегка смажьте отбивные оливковым маслом и обильно приправьте с обеих сторон солью и перцем.
  3. В миске смешайте персики, кленовый сироп или мед и 2 ч. л. оливкового масла. Приправьте перцем и перемешайте. Отложите в сторону.
  4. Подготовьте средний огонь на гриле или разогрейте чугунную сковороду на плите на среднем или сильном огне.
  5. Поместите отбивные на решетку гриля над самой горячей частью огня или на сковороду. Готовьте до золотистого цвета около 2-х минут. Переложите отбивные на более прохладную часть гриля или уменьшите огонь и готовьте, пока свинина не прожарится, еще по 3-4 минуты с каждой стороны.
  6. Поместите персики на прямой огонь и поджарьте, переворачивая щипцами, пока срезы не подрумянятся, примерно 30-60 секунд.

Как подавать блюдо

Переложите отбивные и персики на тарелки и слегка сбрызните бальзамическим уксусом. Украсьте листьями базилика или мяты и сразу же подавайте.

Смотрите видео, как приготовить гречку со свининой в горшочке:

Напомним, ранее мы делились рецептом куриных шашлычков с персиками, а также писали, как приготовить свиные медальоны с персиками и голубым сыром.

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Источник: Сегодня
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