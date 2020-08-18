Рецепт сочных свиных отбивных с персиками и медом
Главное, не пересушить свинину, чтобы она оставалась нежной и мягкой
Свинина с персиками – это очень яркое, красивое блюдо, которое можно приготовить разными способами: запечь в духовке, потушить или сделать жаркое. Мясо приобретет гармоничный кисло-сладкий вкус и приятный фруктовый аромат.
Свиные отбивные с персиками
Время приготовления:
- 25 минут
Калорийность:
- 258 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 4 кусочка свиной вырезки или 4 свиных отбивных на кости
- Оливковое масло – для смазывания + 2 ч.л.
- Морская соль и свежемолотый перец – по вкусу
- 2 персика без косточек, разрезанных на четвертинки
- 2 ст.л. кленового сиропа или меда
- 2-3 ч. л. качественного бальзамического уксуса
- Небольшие свежие листья базилика или мяты – для украшения
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Способ приготовления:
- Достаньте свинину из холодильника и дайте постоять 30 минут. Каждый кусок мяса должен быть примерно по 225 г и толщиной 2 см, без лишнего жира.
- Слегка смажьте отбивные оливковым маслом и обильно приправьте с обеих сторон солью и перцем.
- В миске смешайте персики, кленовый сироп или мед и 2 ч. л. оливкового масла. Приправьте перцем и перемешайте. Отложите в сторону.
- Подготовьте средний огонь на гриле или разогрейте чугунную сковороду на плите на среднем или сильном огне.
- Поместите отбивные на решетку гриля над самой горячей частью огня или на сковороду. Готовьте до золотистого цвета около 2-х минут. Переложите отбивные на более прохладную часть гриля или уменьшите огонь и готовьте, пока свинина не прожарится, еще по 3-4 минуты с каждой стороны.
- Поместите персики на прямой огонь и поджарьте, переворачивая щипцами, пока срезы не подрумянятся, примерно 30-60 секунд.
Как подавать блюдо
Переложите отбивные и персики на тарелки и слегка сбрызните бальзамическим уксусом. Украсьте листьями базилика или мяты и сразу же подавайте.
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