Рецепт согревающего апельсинового напитка с медом и пряностями

Вкусный и полезный напиток для укрепления иммунитета

При гриппе и простуде рекомендовано любое теплое питье – главное, чтобы оно было обильным и без алкоголя. Но если напиток от простуды обладает еще и целительными свойствами, тогда получится двойная польза.

Апельсины обеспечивают порцию витамина С, мед смягчает боль в горле, корица согревает, гвоздика подавляет кашель, а корень имбиря помогает прочистить нос.

Витаминный апельсиновый напиток

Апельсиновый напиток для иммунитета Фото: Depositphotos

Время приготовления:

5 минут

Калорийность:

97 ккал на 100 г

Ингредиенты:

3/4 стакана свежевыжатого апельсинового сока

1/4 стакана воды

2-3 ч.л. меда или по вкусу

1/2 ч.л. свежего тертого имбиря или 1/2 ст.л. молотого

1/8 ч.л. корицы

1 гвоздика

Способ приготовления:

В маленькой кастрюле смешайте апельсиновый сок, воду, имбирь, корицу и гвоздику на среднем огне. Как только смесь нагреется, добавьте мед и перемешайте до полного растворения. Перелейте в кружку и наслаждайтесь.

На заметку

Такой напиток можно пить как горячим, так и комнатной температуры.

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