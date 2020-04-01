Рецепт согревающего апельсинового напитка с медом и пряностями
Вкусный и полезный напиток для укрепления иммунитета
При гриппе и простуде рекомендовано любое теплое питье – главное, чтобы оно было обильным и без алкоголя. Но если напиток от простуды обладает еще и целительными свойствами, тогда получится двойная польза.
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Апельсины обеспечивают порцию витамина С, мед смягчает боль в горле, корица согревает, гвоздика подавляет кашель, а корень имбиря помогает прочистить нос.
Витаминный апельсиновый напиток
Время приготовления:
- 5 минут
Калорийность:
- 97 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 3/4 стакана свежевыжатого апельсинового сока
- 1/4 стакана воды
- 2-3 ч.л. меда или по вкусу
- 1/2 ч.л. свежего тертого имбиря или 1/2 ст.л. молотого
- 1/8 ч.л. корицы
- 1 гвоздика
Способ приготовления:
- В маленькой кастрюле смешайте апельсиновый сок, воду, имбирь, корицу и гвоздику на среднем огне.
- Как только смесь нагреется, добавьте мед и перемешайте до полного растворения.
- Перелейте в кружку и наслаждайтесь.
На заметку
Такой напиток можно пить как горячим, так и комнатной температуры.
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