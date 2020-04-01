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Рецепт согревающего апельсинового напитка с медом и пряностями

Вкусный и полезный напиток для укрепления иммунитета

Ирина Павлина
Сегодня, 16:42

При гриппе и простуде рекомендовано любое теплое питье – главное, чтобы оно было обильным и без алкоголя. Но если напиток от простуды обладает еще и целительными свойствами, тогда получится двойная польза.

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Апельсины обеспечивают порцию витамина С, мед смягчает боль в горле, корица согревает, гвоздика подавляет кашель, а корень имбиря помогает прочистить нос.

Витаминный апельсиновый напиток

Апельсиновый напиток для иммунитета
Апельсиновый напиток для иммунитета
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 5 минут

Калорийность:

  • 97 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 3/4 стакана свежевыжатого апельсинового сока
  • 1/4 стакана воды
  • 2-3 ч.л. меда или по вкусу
  • 1/2 ч.л. свежего тертого имбиря или 1/2 ст.л. молотого
  • 1/8 ч.л. корицы
  • 1 гвоздика

Способ приготовления:

  1. В маленькой кастрюле смешайте апельсиновый сок, воду, имбирь, корицу и гвоздику на среднем огне.
  2. Как только смесь нагреется, добавьте мед и перемешайте до полного растворения.
  3. Перелейте в кружку и наслаждайтесь.

На заметку

Такой напиток можно пить как горячим, так и комнатной температуры.

Смотрите видео, как испечь пирожные с апельсином и лимоном:

Напомним, ранее мы писали, как сварить кофе в турке. "Сегодня" также делились рецептом какао на молоке.

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Источник: Сегодня
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