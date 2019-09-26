Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Рецепт согревающего горохового супа с копченостями

Готовим гороховый суп с беконом и помидорами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:50
Гороховый суп с беконом
Гороховый суп с беконом
Фото: Depositphotos

Этот гороховый суп с копченостями отличается ярким, насыщенным вкусом. Он элементарно готовится, но при этом замечательно смотрится на столе.

Смотрите видео, как сделать копчености в домашних условиях:

Кроме бекона, в рецепте можно использовать копченую колбасу и грудинку, а также свиные ребрышки.

Гороховый суп с копченостями

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 61 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Бульон – 2 л
  • Картофель – 2 шт.
  • Сухой колотый горох – 250 г
  • Грудинка или бекон – 150 г
  • Консервированные помидоры – 400 мл
  • Соль – по вкусу
  • Зелень – по вкусу

Читайте также:
Пирожки с курицей, горохом и изюмом: рецепт несладкой выпечки от Григория Германа

Способ приготовления:

  1. Приготовить овощной или мясной бульон.
  2. Горох промыть под проточной водой, залить бульоном и варить 30 минут, снимая пену.
  3. Картофель очистить, помыть и нарезать кубиками.
  4. Отправить картофель в кастрюлю.
  5. Затем добавить очищенные от кожицы и пюрированные помидоры. Варить суп до готовности гороха. Проверить на соль.
  6. В последнюю очередь добавить кусочки обжаренного бекона, довести до кипения и снять с огня.
  7. Подавать гороховый суп с зеленью и лимонным соком.

Нужно ли замачивать горох на суп

Если продукт заранее залить водой, он сварится в несколько раз быстрее, что позволит сэкономить время и ресурсы.

  • Цельные горошины опускают в миску, заливают холодной водой и оставляют на 5-8 часов. Воды при замачивании должно быть в 2-3 раза больше, чем горошин.
  • Колотый горох (дробленый, половинками) жостаточно подержать в воде 20 минут – 1 час. Половинки быстрее впитывают в себя воду и становятся готовыми к варке супа.
  • Перед замачиванием горох нужно промыть в холодной воде и перебрать, если в этом есть необходимость.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить постный гороховый суп.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить блинный торт с мясом Как приготовить тыкву по-корейски в домашних условиях Рецепт полезных яичных маффинов с брокколи Как сварить суп из белых грибов с перловкой
суп рецепт горох помидоры бекон
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Запеканка Ленивая жена: ужин без возни
Запеканка Ленивая жена: ужин без возни
Когда человек начинает стареть?
Когда человек начинает стареть?
Трубочки из лаваша и творога: еда на утро за считанные минуты
Трубочки из лаваша и творога: еда на утро за считанные минуты
Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)
Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)

Популярные статьи

Сегодня, 10:40Шоу-бизнес

К больной Анастасии Заворотнюк в палату привезли годовалую дочь – СМИ

Сегодня, 08:22Fun

Илон Маск по-русски дал отпор россиянам: "Язык хорошо подвешен"

Вчера, 19:23Fun

Воздвижение Креста Господня 2019: что нельзя делать в этот праздник

Вчера, 14:33Шоу-бизнес

Ольга Сумская об изменах мужа: "Это испытание"

Вчера, 13:02Travel

Что происходит в Чернобыле: появилась впечатляющая статистика

Вчера, 11:02Шоу-бизнес

"В палате оформляли завещание": последние новости о болезни Анастасии Заворотнюк

Вчера, 09:03Шоу-бизнес

Палата на подземном этаже: последние новости о лечении Заворотнюк

24 сентябряПсихология

Щепетильный вопрос: что женщинам категорично нельзя делать для мужчин

24 сентябряШоу-бизнес

"Невыносимо": дочь Анастасии Заворотнюк сделала первое публичное заявление

24 сентябряFun

Мужчина попросил денег на пиво и получил миллион долларов

24 сентябряШоу-бизнес

Откровения звезды: Деми Мур с согласия матери изнасиловал знакомый

24 сентябряШоу-бизнес

Год не живут вместе: Яна Соломко развелась с мужем

24 сентябряШоу-бизнес

"Не стоило детей рожать": Волочкова прокомментировала болезнь Заворотнюк

24 сентябряFun

Девушка оскандалилась из-за слишком глубокого декольте на свадьбе: фото

24 сентябряШоу-бизнес

Рак мозга у Анастасии Заворотнюк: что известно сегодня

23 сентябряШоу-бизнес

Врачи сделали заключение: срочные новости о состоянии Анастасии Заворотнюк

Новости партнеров

Тренды 2019: какие куртки будут актуальны осенью
Тренды 2019: какие куртки будут актуальны осенью
Можно ли пить вчерашний чай?
Можно ли пить вчерашний чай?
Секреты ухода за орхидеей
Секреты ухода за орхидеей
Велосипедистка дня: обладательница пышных форм Наталья Дель Рио
Велосипедистка дня: обладательница пышных форм Наталья Дель Рио
Как создать идеальную кухню: 7 бонусных советов
Как создать идеальную кухню: 7 бонусных советов
5 неочевидных симптома болезней сердца: как распознать
5 неочевидных симптома болезней сердца: как распознать
Маринуем баклажаны с перцем и сразу на стол: все просят добавки
Маринуем баклажаны с перцем и сразу на стол: все просят добавки
Невероятно вкусный торт
Невероятно вкусный торт "Белочка"