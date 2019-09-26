Рецепт согревающего горохового супа с копченостями

Готовим гороховый суп с беконом и помидорами

Гороховый суп с беконом Фото: Depositphotos

Этот гороховый суп с копченостями отличается ярким, насыщенным вкусом. Он элементарно готовится, но при этом замечательно смотрится на столе.

Смотрите видео, как сделать копчености в домашних условиях:

Кроме бекона, в рецепте можно использовать копченую колбасу и грудинку, а также свиные ребрышки.

Гороховый суп с копченостями

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

61 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Бульон – 2 л

Картофель – 2 шт.

Сухой колотый горох – 250 г

Грудинка или бекон – 150 г

Консервированные помидоры – 400 мл

Соль – по вкусу

Зелень – по вкусу

Способ приготовления:

Приготовить овощной или мясной бульон. Горох промыть под проточной водой, залить бульоном и варить 30 минут, снимая пену. Картофель очистить, помыть и нарезать кубиками. Отправить картофель в кастрюлю. Затем добавить очищенные от кожицы и пюрированные помидоры. Варить суп до готовности гороха. Проверить на соль. В последнюю очередь добавить кусочки обжаренного бекона, довести до кипения и снять с огня. Подавать гороховый суп с зеленью и лимонным соком.

Нужно ли замачивать горох на суп

Если продукт заранее залить водой, он сварится в несколько раз быстрее, что позволит сэкономить время и ресурсы.

Цельные горошины опускают в миску, заливают холодной водой и оставляют на 5-8 часов. Воды при замачивании должно быть в 2-3 раза больше, чем горошин.

Колотый горох (дробленый, половинками) жостаточно подержать в воде 20 минут – 1 час. Половинки быстрее впитывают в себя воду и становятся готовыми к варке супа.

Перед замачиванием горох нужно промыть в холодной воде и перебрать, если в этом есть необходимость.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить постный гороховый суп.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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