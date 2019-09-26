Рецепт согревающего горохового супа с копченостями
Готовим гороховый суп с беконом и помидорами
Этот гороховый суп с копченостями отличается ярким, насыщенным вкусом. Он элементарно готовится, но при этом замечательно смотрится на столе.
Смотрите видео, как сделать копчености в домашних условиях:
Кроме бекона, в рецепте можно использовать копченую колбасу и грудинку, а также свиные ребрышки.
Гороховый суп с копченостями
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 61 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Бульон – 2 л
- Картофель – 2 шт.
- Сухой колотый горох – 250 г
- Грудинка или бекон – 150 г
- Консервированные помидоры – 400 мл
- Соль – по вкусу
- Зелень – по вкусу
Способ приготовления:
- Приготовить овощной или мясной бульон.
- Горох промыть под проточной водой, залить бульоном и варить 30 минут, снимая пену.
- Картофель очистить, помыть и нарезать кубиками.
- Отправить картофель в кастрюлю.
- Затем добавить очищенные от кожицы и пюрированные помидоры. Варить суп до готовности гороха. Проверить на соль.
- В последнюю очередь добавить кусочки обжаренного бекона, довести до кипения и снять с огня.
- Подавать гороховый суп с зеленью и лимонным соком.
Нужно ли замачивать горох на суп
Если продукт заранее залить водой, он сварится в несколько раз быстрее, что позволит сэкономить время и ресурсы.
- Цельные горошины опускают в миску, заливают холодной водой и оставляют на 5-8 часов. Воды при замачивании должно быть в 2-3 раза больше, чем горошин.
- Колотый горох (дробленый, половинками) жостаточно подержать в воде 20 минут – 1 час. Половинки быстрее впитывают в себя воду и становятся готовыми к варке супа.
- Перед замачиванием горох нужно промыть в холодной воде и перебрать, если в этом есть необходимость.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить постный гороховый суп.
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Источник: Сегодня