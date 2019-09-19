Рецепт согревающего имбирного чая от Юлии Высоцкой
Готовим имбирный напиток c пряностями, лаймом и апельсиновой цедрой
Чай из имбиря – главный напиток осени. Он улучшает пищеварение, облегчает боль в горле, уменьшает симптомы простуды, например, заложенность носа, снимает боль в мышцах. Имбирный чай ускоряет метаболизм, тем самым помогая похудеть.
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Несколько чашек напитка при простуде помогут вам пропотеть и сбить температуру, а его антибактериальные, противовоспалительные, обезболивающие и тонизирующие свойства сделают организм более устойчивым к инфекциям.
Имбирный чай от Юлии Высоцкой
Время приготовления:
- 5 минут
Калорийность:
- 71 ккал
Ингредиенты:
- 1 корень имбиря свежий
- 1 звездочка бадьяна
- 1 палочка корицы
- 1/2 лайма
- Апельсиновая цедра – по вкусу
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Способ приготовления:
- На мелкой терке натереть свежий корень имбиря, чтобы получилось примерно 1-2 ч. л. тертой массы.
- В заварочный чайник положить звездочку бадьяна, палочку корицы, добавить сок половины лайма, апельсиновую цедру и имбирь.
- В чайник положить звездочку бадьяна, палочку корицы, добавить сок половины лайма, апельсиновую цедру и имбирь.
- Можно добавить или не добавлять чай на свой вкус. Залить все кипятком, дать настояться.
- В настоявшийся напиток можно добавить по вкусу немного меда или подать его отдельно.
Секреты приготовления имбирного чая
"Специи и пряности можно использовать вообще любые. Но мне кажется, что сейчас самое время, когда хочется согреться, и поэтому имбирные чаи – очень хороши. Можно готовить без всякого чая – ни черного, ни зеленого не добавлять", – говорит Юлия Высоцкая.
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