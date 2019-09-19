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Рецепт согревающего имбирного чая от Юлии Высоцкой

Готовим имбирный напиток c пряностями, лаймом и апельсиновой цедрой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:50
Чай с имбирем
Чай с имбирем
Фото: Depositphotos

Чай из имбиря – главный напиток осени. Он улучшает пищеварение, облегчает боль в горле, уменьшает симптомы простуды, например, заложенность носа, снимает боль в мышцах. Имбирный чай ускоряет метаболизм, тем самым помогая похудеть. 

Смотрите видео, как приготовить имбирные леденцы от кашля:

Несколько чашек напитка при простуде помогут вам пропотеть и сбить температуру, а его антибактериальные, противовоспалительные, обезболивающие и тонизирующие свойства сделают организм более устойчивым к инфекциям.

Имбирный чай от Юлии Высоцкой

Время приготовления:

  • 5 минут

Калорийность:

  • 71 ккал

Ингредиенты:

  • 1 корень имбиря свежий
  • 1 звездочка бадьяна
  • 1 палочка корицы
  • 1/2 лайма
  • Апельсиновая цедра – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. На мелкой терке натереть свежий корень имбиря, чтобы получилось примерно 1-2 ч. л. тертой массы.
  2. В заварочный чайник положить звездочку бадьяна, палочку корицы, добавить сок половины лайма, апельсиновую цедру и имбирь.
  3. В чайник положить звездочку бадьяна, палочку корицы, добавить сок половины лайма, апельсиновую цедру и имбирь.
  4. Можно добавить или не добавлять чай на свой вкус. Залить все кипятком, дать настояться. 
  5. В настоявшийся напиток можно добавить по вкусу немного меда или подать его отдельно.

Секреты приготовления имбирного чая

"Специи и пряности можно использовать вообще любые. Но мне кажется, что сейчас самое время, когда хочется согреться, и поэтому имбирные чаи – очень хороши. Можно готовить без всякого чая – ни черного, ни зеленого не добавлять", – говорит Юлия Высоцкая.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить маринованный имбирь. "Сегодня" также рассказывали, как сделать имбирный лимонад.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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