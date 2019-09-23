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Рецепт согревающего супа из красной чечевицы

Готовим суп из чечевицы по-турецки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:05
Суп из чечевицы
Суп из чечевицы
Фото: freepik.com

Суп из чечевицы с овощами – очень простой, быстрый и вкусный. Приготовить его можно за считанные минуты.

Смотрите видео, как правильно хранить крупы и специи:

Чтобы сделать чечевичный суп более сытным, вы можете добавить поджаренный бекон, а также посыпать его чесночными гренками.

Суп с красной чечевицей

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 1 луковица
  • 1 ст.л. ароматного подсолнечного масла
  • 1 ч.л. сладкой красной паприки
  • 1/2 ч.л. куркумы
  • 1/2 ч.л. семян кориандра
  • Цедра 1 лимона
  • 3 зубчика чеснока
  • 1 ст.л. уксуса
  • 1 морковка
  • 1 красный болгарский перец
  • 150 г красной чечевицы
  • Куриный или овощной бульон

Для подачи:

  • Йогурт
  • Лимонный сок
  • Зелень петрушки

Для обжарки:

  • 20-30 г сливочного масла
  • 1/2-1 ч.л. молотой сладкой паприки
  • 1 ст.л. муки

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Способ приготовления:

  1. На подсолнечном масле обжарить лук и мелко порубленный чеснок. Добавить специи и залить уксусом, дать ему выпариться.
  2. Добавить мелко нарезанный болгарский перец, морковку, цедру лимона и предварительно помытую чечевицу. Залить все бульоном или водой.
  3. Варить до готовности чечевицы, около 15 минут. Посолить, измельчить в блендере до однородности.
  4. Добавить зажарку, еще раз подогреть и подавать чечевичный суп с зеленью, йогуртом и лимонным соком.

Чем полезна чечевица для здоровья

В чечевице большое количество микроэлементов: кальций, магний, калий, фосфор, железо, а также жирные кислоты Омега-3, Омега-6, влияющие на здоровья кожи и волос, иммунитет.

Чечевица содержит большое количество белка, который легко усваивается организмом. Также она стимулирует обмен веществ, что позволяет быстрее снижать вес. Клетчатка в ее составе снижает чувство голода, и улучшает пищеварение. 

Напомним, ранее мы писали, как приготовить суп из чечевицы, грибов и фасоли. "Сегодня" также делились рецептом диетического чечевичного супа от Аниты Луценко.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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