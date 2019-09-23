Рецепт согревающего супа из красной чечевицы
Готовим суп из чечевицы по-турецки
Суп из чечевицы с овощами – очень простой, быстрый и вкусный. Приготовить его можно за считанные минуты.
Смотрите видео, как правильно хранить крупы и специи:
Чтобы сделать чечевичный суп более сытным, вы можете добавить поджаренный бекон, а также посыпать его чесночными гренками.
Суп с красной чечевицей
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 1 луковица
- 1 ст.л. ароматного подсолнечного масла
- 1 ч.л. сладкой красной паприки
- 1/2 ч.л. куркумы
- 1/2 ч.л. семян кориандра
- Цедра 1 лимона
- 3 зубчика чеснока
- 1 ст.л. уксуса
- 1 морковка
- 1 красный болгарский перец
- 150 г красной чечевицы
- Куриный или овощной бульон
Для подачи:
- Йогурт
- Лимонный сок
- Зелень петрушки
Для обжарки:
- 20-30 г сливочного масла
- 1/2-1 ч.л. молотой сладкой паприки
- 1 ст.л. муки
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Способ приготовления:
- На подсолнечном масле обжарить лук и мелко порубленный чеснок. Добавить специи и залить уксусом, дать ему выпариться.
- Добавить мелко нарезанный болгарский перец, морковку, цедру лимона и предварительно помытую чечевицу. Залить все бульоном или водой.
- Варить до готовности чечевицы, около 15 минут. Посолить, измельчить в блендере до однородности.
- Добавить зажарку, еще раз подогреть и подавать чечевичный суп с зеленью, йогуртом и лимонным соком.
Чем полезна чечевица для здоровья
В чечевице большое количество микроэлементов: кальций, магний, калий, фосфор, железо, а также жирные кислоты Омега-3, Омега-6, влияющие на здоровья кожи и волос, иммунитет.
Чечевица содержит большое количество белка, который легко усваивается организмом. Также она стимулирует обмен веществ, что позволяет быстрее снижать вес. Клетчатка в ее составе снижает чувство голода, и улучшает пищеварение.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить суп из чечевицы, грибов и фасоли. "Сегодня" также делились рецептом диетического чечевичного супа от Аниты Луценко.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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