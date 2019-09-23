Рецепт согревающего супа из красной чечевицы

Готовим суп из чечевицы по-турецки

Суп из чечевицы Фото: freepik.com

Суп из чечевицы с овощами – очень простой, быстрый и вкусный. Приготовить его можно за считанные минуты.

Смотрите видео, как правильно хранить крупы и специи:

Чтобы сделать чечевичный суп более сытным, вы можете добавить поджаренный бекон, а также посыпать его чесночными гренками.

Суп с красной чечевицей

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

1 луковица

1 ст.л. ароматного подсолнечного масла

1 ч.л. сладкой красной паприки

1/2 ч.л. куркумы

1/2 ч.л. семян кориандра

Цедра 1 лимона

3 зубчика чеснока

1 ст.л. уксуса

1 морковка

1 красный болгарский перец

150 г красной чечевицы

Куриный или овощной бульон

Для подачи:

Йогурт

Лимонный сок

Зелень петрушки

Для обжарки:

20-30 г сливочного масла

1/2-1 ч.л. молотой сладкой паприки

1 ст.л. муки

Способ приготовления:

На подсолнечном масле обжарить лук и мелко порубленный чеснок. Добавить специи и залить уксусом, дать ему выпариться. Добавить мелко нарезанный болгарский перец, морковку, цедру лимона и предварительно помытую чечевицу. Залить все бульоном или водой. Варить до готовности чечевицы, около 15 минут. Посолить, измельчить в блендере до однородности. Добавить зажарку, еще раз подогреть и подавать чечевичный суп с зеленью, йогуртом и лимонным соком.

Чем полезна чечевица для здоровья

В чечевице большое количество микроэлементов: кальций, магний, калий, фосфор, железо, а также жирные кислоты Омега-3, Омега-6, влияющие на здоровья кожи и волос, иммунитет.

Чечевица содержит большое количество белка, который легко усваивается организмом. Также она стимулирует обмен веществ, что позволяет быстрее снижать вес. Клетчатка в ее составе снижает чувство голода, и улучшает пищеварение.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить суп из чечевицы, грибов и фасоли. "Сегодня" также делились рецептом диетического чечевичного супа от Аниты Луценко.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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