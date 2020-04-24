Рецепт спагетти с курицей в сливочном соусе

Готовим пасту с филе и сыром

Паста с курицей в сливочном соусе – отличный вариант для сытного обеда или ужина. Это нежные кусочки куриного филе, приготовленные на сковороде с макаронами и сыром. Таким простым и вкусным блюдом можно накормить всю семью.

Спагетти с курицей и сливками

Спагетти с курицей и сыром Фото: Pinterest

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

197 ккал на 100 г

Ингредиенты:

250 г спагетти

400 г куриного филе

400 мл сливок

100 г твердого сыра

2 ст. л. муки

4 ст. л. растительного масла

Соль – по вкусу

Смесь сухих трав – по вкусу

Специи для курицы – по вкусу

Способ приготовления:

Филе помыть и обсушить. Нарезать средними кусочками, выложить в миску. Посолить, поперчить по вкусу, добавить куркуму, пряные травы и специи для курицы, перемешать. Добавить муку и еще раз перемешать. В сковороде разогреть растительное масло и выложить кусочки мяса. Жарить, периодически помешивая, 10 минут. Влить сливки и тушить на медленном огне под крышкой 10 минут. Поставить кастрюлю с подсоленной водой и отварить спагетти. В соус с курицей добавить тертый сыр и хорошо перемешать. Спагетти откинуть на дуршлаг и добавить в сковороду с соусом. Хорошо перемешать.

Как подавать пасту

Перед подачей блюдо можно посыпать тертым пармезаном и мелко нарезанной зеленью или полить соусом песто.

Смотрите видео, как приготовить пасту с копчеными ребрышками:

Напомним, ранее мы делились рецептом вегетарианской пасты с помидорами черри.

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