Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Рецепт спагетти с курицей в сливочном соусе

Готовим пасту с филе и сыром

Ирина Павлина
Сегодня, 10:10

Паста с курицей в сливочном соусе – отличный вариант для сытного обеда или ужина. Это нежные кусочки куриного филе, приготовленные на сковороде с макаронами и сыром. Таким простым и вкусным блюдом можно накормить всю семью.

Спагетти с курицей и сливками

Спагетти с курицей и сыром
Спагетти с курицей и сыром
Фото: Pinterest

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 197 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 250 г спагетти
  • 400 г куриного филе
  • 400 мл сливок
  • 100 г твердого сыра
  • 2 ст. л. муки
  • 4 ст. л. растительного масла
  • Соль – по вкусу
  • Смесь сухих трав – по вкусу
  • Специи для курицы – по вкусу

Читайте также:
Спагетти карбонара: классический рецепт без сливок

Способ приготовления:

  1. Филе помыть и обсушить. Нарезать средними кусочками, выложить в миску. Посолить, поперчить по вкусу, добавить куркуму, пряные травы и специи для курицы, перемешать. Добавить муку и еще раз перемешать.
  2. В сковороде разогреть растительное масло и выложить кусочки мяса. Жарить, периодически помешивая, 10 минут.
  3. Влить сливки и тушить на медленном огне под крышкой 10 минут.
  4. Поставить кастрюлю с подсоленной водой и отварить спагетти.
  5. В соус с курицей добавить тертый сыр и хорошо перемешать.
  6. Спагетти откинуть на дуршлаг и добавить в сковороду с соусом. Хорошо перемешать.

Как подавать пасту

Перед подачей блюдо можно посыпать тертым пармезаном и мелко нарезанной зеленью или полить соусом песто.

Смотрите видео, как приготовить пасту с копчеными ребрышками:

Напомним, ранее мы делились рецептом вегетарианской пасты с помидорами черри.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Как правильно выбирать, хранить и варить молодой картофель Рецепт весеннего крем-супа из шпината Как сделать настоящий Шопский салат Как испечь сытный пирог с картофелем, луком и сыром
курица рецепт сливки спагетти
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Галкин показал
Галкин показал "честное" фото 70 - летней Пугачевой
Як Кароль після весілля з Даном Баланом зустрілася з його мамою
Як Кароль після весілля з Даном Баланом зустрілася з його мамою
Щоб це дерево приносило гроші, його треба правильно поставити
Щоб це дерево приносило гроші, його треба правильно поставити
Батько Фріске: Жанна в юності вчинила серйозну помилку
Батько Фріске: Жанна в юності вчинила серйозну помилку

Популярные статьи

Сегодня, 08:07Афиша

Барбре Стрейзанд – 78: ТОП-5 лучших фильмов с актрисой

Вчера, 20:55Food

Как правильно выбирать, хранить и варить молодой картофель

Вчера, 14:55Fun

День матери в Украине: дата, история и значение праздника

Вчера, 14:10Events

Когда Троица-2020 в Украине: дата праздника

Вчера, 12:00Food

Как приготовить идеальное песочное тесто

22 апреляFood

Солянка сборная мясная по-домашнему: простой рецепт

22 апреляFood

Хачапури: как приготовить аппетитные сырные лепешки

22 апреляWellness

Нобелевский лауреат выдвинул сенсационную версию о происхождении коронавируса

22 апреляFood

Как приготовить плов со свининой: рецепт в мультиварке

22 апреляШоу-бизнес

Не узнать: Кончита Вурст с абсолютно новой внешностью показала фото в одной маске

22 апреляFun

Овчарка прибежала в больницу, чтобы попрощаться с тяжелобольным хозяином: фото

22 апреляШоу-бизнес

Ольга Сумская стала бабушкой во второй раз – СМИ

22 апреляШоу-бизнес

Наталья Сумская отмечает день рождения: фото актрисы в молодости

21 апреляWellness

На каких поверхностях коронавирус живет дольше всего

21 апреляFun

Родительские субботы 2020: календарь поминальных дней на весь год

21 апреляTravel

Какие страны могут открыться для путешественников уже в середине лета

Новости партнеров

Софія Ротару показала фото з 50-річною невісткою
Софія Ротару показала фото з 50-річною невісткою
Картофель в банке, как на маминой кухне — шикарный рецепт
Картофель в банке, как на маминой кухне — шикарный рецепт
Щоб це дерево приносило гроші, його треба правильно поставити
Щоб це дерево приносило гроші, його треба правильно поставити
10 фантастически красивых актрис прошлого
10 фантастически красивых актрис прошлого
Салат Лебединый пух с пекинской капустой: простой рецепт с фото
Салат Лебединый пух с пекинской капустой: простой рецепт с фото
Фото таємної внучки легендарного Висоцького пробирають до мурашок
Фото таємної внучки легендарного Висоцького пробирають до мурашок
Дорослі і зовсім інші: як зараз виглядають зірки серіалу
Дорослі і зовсім інші: як зараз виглядають зірки серіалу "Кадети"
8 трендовых челок, которые визуально молодят
8 трендовых челок, которые визуально молодят