Рецепт спагетти с курицей в сливочном соусе
Готовим пасту с филе и сыром
Паста с курицей в сливочном соусе – отличный вариант для сытного обеда или ужина. Это нежные кусочки куриного филе, приготовленные на сковороде с макаронами и сыром. Таким простым и вкусным блюдом можно накормить всю семью.
Спагетти с курицей и сливками
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 197 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 250 г спагетти
- 400 г куриного филе
- 400 мл сливок
- 100 г твердого сыра
- 2 ст. л. муки
- 4 ст. л. растительного масла
- Соль – по вкусу
- Смесь сухих трав – по вкусу
- Специи для курицы – по вкусу
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Способ приготовления:
- Филе помыть и обсушить. Нарезать средними кусочками, выложить в миску. Посолить, поперчить по вкусу, добавить куркуму, пряные травы и специи для курицы, перемешать. Добавить муку и еще раз перемешать.
- В сковороде разогреть растительное масло и выложить кусочки мяса. Жарить, периодически помешивая, 10 минут.
- Влить сливки и тушить на медленном огне под крышкой 10 минут.
- Поставить кастрюлю с подсоленной водой и отварить спагетти.
- В соус с курицей добавить тертый сыр и хорошо перемешать.
- Спагетти откинуть на дуршлаг и добавить в сковороду с соусом. Хорошо перемешать.
Как подавать пасту
Перед подачей блюдо можно посыпать тертым пармезаном и мелко нарезанной зеленью или полить соусом песто.
Смотрите видео, как приготовить пасту с копчеными ребрышками:
Напомним, ранее мы делились рецептом вегетарианской пасты с помидорами черри.
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Источник: Сегодня