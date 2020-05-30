Рецепт суфле из куриной печени с овощами

Готовим печеночное суфле в духовке

Суфле из печени – это просто, быстро и вкусно. Такая закуска легко готовится из доступных ингредиентов, но получается восхитительно вкусной.

Печеночное суфле с солеными огурцами и овощами можно подавать как теплым, так и холодным. Это отличный рецепт для праздничного ужина.

Суфле из куриной печенки с солеными огурцами

Суфле из печени с овощами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Калорийность:

119 ккал на 100 г

Ингредиенты:

100 г сливок

2 шт. моркови

2 ст.л. муки

2 соленых огурца

2 яйца

Смесь перцев

1 луковица

800 г куриной печени

Соль

Способ приготовления:

Хорошо помыть печень, затем измельчить при помощи блендера или мясорубки. Перемолотую печенку вылить в большую миску. Луковицу почистить и очень мелко порубить. Соленые огурцы, лучше домашние, нарезать маленькими кубиками. Очищенную морковь натереть на мелкой или средней терке. Добавить овощи к печени, перемешать. Муку просеять через сито над миской. Посолить и поперчить. Яйца и сливки взбить. Вылить взбитую смесь в миску. Форму для запекания или глубокую сковороду смазать сливочным маслом и вылить туда будущее суфле. В духовку, разогретую до 200 ºС, отправить форму и выпекать в течение часа, при необходимости снимая пену.

Как подавать суфле

Готовое суфле из куриной печени нарезать порционными кусочками и подать к столу. Можно украсить закуску зернами граната.

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Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить печеночный торт из куриной печени. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом пирожков с печенкой и горошком.

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