Рецепт суфле из куриной печени с овощами
Готовим печеночное суфле в духовке
Суфле из печени – это просто, быстро и вкусно. Такая закуска легко готовится из доступных ингредиентов, но получается восхитительно вкусной.
Печеночное суфле с солеными огурцами и овощами можно подавать как теплым, так и холодным. Это отличный рецепт для праздничного ужина.
Суфле из куриной печенки с солеными огурцами
Время приготовления:
- 1.5 часа
Калорийность:
- 119 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 100 г сливок
- 2 шт. моркови
- 2 ст.л. муки
- 2 соленых огурца
- 2 яйца
- Смесь перцев
- 1 луковица
- 800 г куриной печени
- Соль
Способ приготовления:
- Хорошо помыть печень, затем измельчить при помощи блендера или мясорубки.
- Перемолотую печенку вылить в большую миску.
- Луковицу почистить и очень мелко порубить.
- Соленые огурцы, лучше домашние, нарезать маленькими кубиками.
- Очищенную морковь натереть на мелкой или средней терке.
- Добавить овощи к печени, перемешать.
- Муку просеять через сито над миской. Посолить и поперчить.
- Яйца и сливки взбить.
- Вылить взбитую смесь в миску.
- Форму для запекания или глубокую сковороду смазать сливочным маслом и вылить туда будущее суфле.
- В духовку, разогретую до 200 ºС, отправить форму и выпекать в течение часа, при необходимости снимая пену.
Как подавать суфле
Готовое суфле из куриной печени нарезать порционными кусочками и подать к столу. Можно украсить закуску зернами граната.
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