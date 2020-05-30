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Рецепт суфле из куриной печени с овощами

Сегодня, 12:55

Готовим печеночное суфле в духовке

Суфле из печени – это просто, быстро и вкусно. Такая закуска легко готовится из доступных ингредиентов, но получается восхитительно вкусной.

Печеночное суфле с солеными огурцами и овощами можно подавать как теплым, так и холодным. Это отличный рецепт для праздничного ужина.

Суфле из куриной печенки с солеными огурцами

Суфле из печени с овощами
Суфле из печени с овощами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Калорийность:

  • 119 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 100 г сливок
  • 2 шт. моркови
  • 2 ст.л. муки
  • 2 соленых огурца
  • 2 яйца
  • Смесь перцев
  • 1 луковица
  • 800 г куриной печени
  • Соль

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Способ приготовления:

  1. Хорошо помыть печень, затем измельчить при помощи блендера или мясорубки.
  2. Перемолотую печенку вылить в большую миску.
  3. Луковицу почистить и очень мелко порубить.
  4. Соленые огурцы, лучше домашние, нарезать маленькими кубиками.
  5. Очищенную морковь натереть на мелкой или средней терке.
  6. Добавить овощи к печени, перемешать.
  7. Муку просеять через сито над миской. Посолить и поперчить.
  8. Яйца и сливки взбить.
  9. Вылить взбитую смесь в миску.
  10. Форму для запекания или глубокую сковороду смазать сливочным маслом и вылить туда будущее суфле.
  11. В духовку, разогретую до 200 ºС, отправить форму и выпекать в течение часа, при необходимости снимая пену.

Как подавать суфле

Готовое суфле из куриной печени нарезать порционными кусочками и подать к столу. Можно украсить закуску зернами граната.

Смотрите видео, как сделать паштет из печени дома:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить печеночный торт из куриной печени. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом пирожков с печенкой и горошком.

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Источник: Сегодня
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