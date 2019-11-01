Рецепт суфле с апельсиновой цедрой от Юлии Высоцкой

Классический десерт французской кухни

Суфле с апельсиновой цедрой Фото: Depositphotos

Суфле – французское блюдо, основу которого составляют яичные желтки, смешанные со взбитыми в пену белками. Оно может быть как десертным, так и несладким.

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Юлия Высоцкая поделилась секретами приготовления суфле с апельсиновой цедрой в духовке.

Суфле с апельсиновой цедрой

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

50 г сливочного масла

45 г муки

300 мл молока

4 яичных белка

3 яичных желтка

1 ст. л. сахарной пудры

1 ст. л. апельсиного сока

50 мл апельсинового сока

1 1/2 ст. л. коричневого сахара

Способ приготовления:

Приготовить соус: растопить в сотейнике 50 г сливочного масла. Добавить 45 г муки и несколько минут прогреть смесь на плите, постоянно помешивая. В итоге должна получиться однородная масса. Постепенно влить 300 мл цельного молока и, продолжая помешивать, уварить все до состояния однородного соуса. После этого снять соус с огня и отставить в сторону. Взбить белки со щепоткой соли в течение пары минут. Затем добавить 1 ст. л. сахарной пудры и продолжить взбивать до крепких пиков. С апельсина снять цедру, выжать сок, перемешать и добавить 1 ст. л. коричневого сахара. По одному ввести желтки, каждый раз взбивая смесь на медленной скорости. Полученную смесь добавить к соусу из муки и масла, перемешать миксером на небольшой скорости. В цитрусовую основу сначала добавить небольшое количество взбитых белков и тщательно перемешать. Затем выложить оставшиеся белки и аккуратно соединить две массы, перемешивая сверху вниз. Формочки для выпекания смазать растопленным сливочным маслом и посыпать коричневым сахаром. Вылить суфле в формочки, заполняя их на 2/3 объема. Поставить формы с суфле в разогретую до 180 °C духовку и запекать 15 минут (ориентируйтесь по своей духовке; важно, чтобы суфле как следует поднялось). Не стоит сразу доставать суфле из духовки — пусть постоит там еще минуту, чтобы не опало.

Совет от Юлии Высоцкой

Если вы готовите несладкое суфле, то вместо сахара посыпьте формочки натертым сыром. Также сыр добавьте вместо апельсина и сахара к желткам.

Напомним, ранее мы рассказывали, как испечь морковный кекс с апельсиновой цедрой. "Сегодня" также делились рецептом конфитюра из тыквы с апельсинами.

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