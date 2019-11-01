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Рецепт суфле с апельсиновой цедрой от Юлии Высоцкой

Классический десерт французской кухни

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:10
Суфле с апельсиновой цедрой
Суфле с апельсиновой цедрой
Фото: Depositphotos

Суфле – французское блюдо, основу которого составляют яичные желтки, смешанные со взбитыми в пену белками. Оно может быть как десертным, так и несладким.

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Юлия Высоцкая поделилась секретами приготовления суфле с апельсиновой цедрой в духовке.

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Суфле с апельсиновой цедрой

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 50 г сливочного масла
  • 45 г муки
  • 300 мл молока
  • 4 яичных белка
  • 3 яичных желтка
  • 1 ст. л. сахарной пудры
  • 1 ст. л. апельсиного сока
  • 50 мл апельсинового сока
  • 1 1/2 ст. л. коричневого сахара

Способ приготовления:

  1. Приготовить соус: растопить в сотейнике 50 г сливочного масла.
  2. Добавить 45 г муки и несколько минут прогреть смесь на плите, постоянно помешивая. В итоге должна получиться однородная масса.
  3. Постепенно влить 300 мл цельного молока и, продолжая помешивать, уварить все до состояния однородного соуса. После этого снять соус с огня и отставить в сторону.
  4. Взбить белки со щепоткой соли в течение пары минут. Затем добавить 1 ст. л. сахарной пудры и продолжить взбивать до крепких пиков.
  5. С апельсина снять цедру, выжать сок, перемешать и добавить 1 ст. л. коричневого сахара. По одному ввести желтки, каждый раз взбивая смесь на медленной скорости.
  6. Полученную смесь добавить к соусу из муки и масла, перемешать миксером на небольшой скорости.
  7. В цитрусовую основу сначала добавить небольшое количество взбитых белков и тщательно перемешать. Затем выложить оставшиеся белки и аккуратно соединить две массы, перемешивая сверху вниз.
  8. Формочки для выпекания смазать растопленным сливочным маслом и посыпать коричневым сахаром.
  9. Вылить суфле в формочки, заполняя их на 2/3 объема.
  10. Поставить формы с суфле в разогретую до 180 °C духовку и запекать 15 минут (ориентируйтесь по своей духовке; важно, чтобы суфле как следует поднялось).
  11. Не стоит сразу доставать суфле из духовки — пусть постоит там еще минуту, чтобы не опало.

Совет от Юлии Высоцкой

Если вы готовите несладкое суфле, то вместо сахара посыпьте формочки натертым сыром. Также сыр добавьте вместо апельсина и сахара к желткам.

Напомним, ранее мы рассказывали, как испечь морковный кекс с апельсиновой цедрой. "Сегодня" также делились рецептом конфитюра из тыквы с апельсинами.

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Источник: Сегодня
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