Рецепт суфле с апельсиновой цедрой от Юлии Высоцкой
Классический десерт французской кухни
Суфле – французское блюдо, основу которого составляют яичные желтки, смешанные со взбитыми в пену белками. Оно может быть как десертным, так и несладким.
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Юлия Высоцкая поделилась секретами приготовления суфле с апельсиновой цедрой в духовке.
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Суфле с апельсиновой цедрой
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 50 г сливочного масла
- 45 г муки
- 300 мл молока
- 4 яичных белка
- 3 яичных желтка
- 1 ст. л. сахарной пудры
- 1 ст. л. апельсиного сока
- 50 мл апельсинового сока
- 1 1/2 ст. л. коричневого сахара
Способ приготовления:
- Приготовить соус: растопить в сотейнике 50 г сливочного масла.
- Добавить 45 г муки и несколько минут прогреть смесь на плите, постоянно помешивая. В итоге должна получиться однородная масса.
- Постепенно влить 300 мл цельного молока и, продолжая помешивать, уварить все до состояния однородного соуса. После этого снять соус с огня и отставить в сторону.
- Взбить белки со щепоткой соли в течение пары минут. Затем добавить 1 ст. л. сахарной пудры и продолжить взбивать до крепких пиков.
- С апельсина снять цедру, выжать сок, перемешать и добавить 1 ст. л. коричневого сахара. По одному ввести желтки, каждый раз взбивая смесь на медленной скорости.
- Полученную смесь добавить к соусу из муки и масла, перемешать миксером на небольшой скорости.
- В цитрусовую основу сначала добавить небольшое количество взбитых белков и тщательно перемешать. Затем выложить оставшиеся белки и аккуратно соединить две массы, перемешивая сверху вниз.
- Формочки для выпекания смазать растопленным сливочным маслом и посыпать коричневым сахаром.
- Вылить суфле в формочки, заполняя их на 2/3 объема.
- Поставить формы с суфле в разогретую до 180 °C духовку и запекать 15 минут (ориентируйтесь по своей духовке; важно, чтобы суфле как следует поднялось).
- Не стоит сразу доставать суфле из духовки — пусть постоит там еще минуту, чтобы не опало.
Совет от Юлии Высоцкой
Если вы готовите несладкое суфле, то вместо сахара посыпьте формочки натертым сыром. Также сыр добавьте вместо апельсина и сахара к желткам.
Напомним, ранее мы рассказывали, как испечь морковный кекс с апельсиновой цедрой. "Сегодня" также делились рецептом конфитюра из тыквы с апельсинами.
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