Рецепт супа-пюре из зеленого горошка с жареным беконом

Готовим вкусный и простой летний суп

Замечательный быстрый летний суп из зеленого горошка и бекона. Очень нежную консистенцию блюда гармонично дополняют кусочки жареного бекона. Этот суп-пюре вы будете готовить снова и снова.

Зеленый суп-пюре с беконом

Суп с зеленым горошком и беконом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

35 минут

Калорийность:

131 ккал на порцию

Ингредиенты:

1 столовая ложка оливкового масла

Лук, мелко порезанный

1 зубчик чеснока, измельченный

650 г молодого зеленого горошка

750 мл овощного бульона

6 полосок бекона

1 столовая ложка сливочного масла

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Способ приготовления:

Разогрейте масло в кастрюле. Добавьте лук и готовьте на среднем огне 5-6 минут, пока он не станет мягким. Добавьте чеснок и готовьте еще минуту. Добавьте три четверти мелкого зеленого горошка, затем влейте бульон. Доведите до кипения и варите 10-12 минут. Тем временем обжарьте бекон до хрустящей корочки. Дайте остыть в течение нескольких минут, затем взбейте блендером до однородного состояния. Добавьте оставшийся зеленый горошек. Доведите до кипения и варите 2 минуты или до тех пор, пока горох не станет мягким. Приправьте по вкусу, затем добавьте сливочное масло, если используете. Перелейте суп в тарелки и добавьте кусочки бекона.

Полезный совет

Суп можно украсить гренками и листиками мяты.

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