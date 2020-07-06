Рецепт супа-пюре из зеленого горошка с жареным беконом
Готовим вкусный и простой летний суп
Замечательный быстрый летний суп из зеленого горошка и бекона. Очень нежную консистенцию блюда гармонично дополняют кусочки жареного бекона. Этот суп-пюре вы будете готовить снова и снова.
Зеленый суп-пюре с беконом
Время приготовления:
- 35 минут
Калорийность:
- 131 ккал на порцию
Ингредиенты:
- 1 столовая ложка оливкового масла
- Лук, мелко порезанный
- 1 зубчик чеснока, измельченный
- 650 г молодого зеленого горошка
- 750 мл овощного бульона
- 6 полосок бекона
- 1 столовая ложка сливочного масла
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Способ приготовления:
- Разогрейте масло в кастрюле.
- Добавьте лук и готовьте на среднем огне 5-6 минут, пока он не станет мягким.
- Добавьте чеснок и готовьте еще минуту. Добавьте три четверти мелкого зеленого горошка, затем влейте бульон. Доведите до кипения и варите 10-12 минут.
- Тем временем обжарьте бекон до хрустящей корочки.
- Дайте остыть в течение нескольких минут, затем взбейте блендером до однородного состояния.
- Добавьте оставшийся зеленый горошек. Доведите до кипения и варите 2 минуты или до тех пор, пока горох не станет мягким.
- Приправьте по вкусу, затем добавьте сливочное масло, если используете.
- Перелейте суп в тарелки и добавьте кусочки бекона.
Полезный совет
Суп можно украсить гренками и листиками мяты.
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