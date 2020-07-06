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Рецепт супа-пюре из зеленого горошка с жареным беконом

Сегодня, 18:23

Готовим вкусный и простой летний суп

Замечательный быстрый летний суп из зеленого горошка и бекона. Очень нежную консистенцию блюда гармонично дополняют кусочки жареного бекона. Этот суп-пюре вы будете готовить снова и снова.

Зеленый суп-пюре с беконом

Суп с зеленым горошком и беконом
Суп с зеленым горошком и беконом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 35 минут

Калорийность:

  • 131 ккал на порцию

Ингредиенты:

  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • Лук, мелко порезанный
  • 1 зубчик чеснока, измельченный
  • 650 г молодого зеленого горошка
  • 750 мл овощного бульона
  • 6 полосок бекона
  • 1 столовая ложка сливочного масла

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Способ приготовления:

  1. Разогрейте масло в кастрюле.
  2. Добавьте лук и готовьте на среднем огне 5-6 минут, пока он не станет мягким.
  3. Добавьте чеснок и готовьте еще минуту. Добавьте три четверти мелкого зеленого горошка, затем влейте бульон. Доведите до кипения и варите 10-12 минут.
  4. Тем временем обжарьте бекон до хрустящей корочки.
  5. Дайте остыть в течение нескольких минут, затем взбейте блендером до однородного состояния.
  6. Добавьте оставшийся зеленый горошек. Доведите до кипения и варите 2 минуты или до тех пор, пока горох не станет мягким.
  7. Приправьте по вкусу, затем добавьте сливочное масло, если используете.
  8. Перелейте суп в тарелки и добавьте кусочки бекона.

Полезный совет

Суп можно украсить гренками и листиками мяты.

Смотрите видео, как сделать ризотто с зеленым горошком:

Напомним, ранее мы делились рецептом теплого салата из пасты с рыбой и зеленым горошком, а также писали, как сделать витаминный салат из молодого шпината с горошком.

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Источник: Сегодня
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