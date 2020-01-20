Рецепт свиных ребрышек барбекю в духовке

Запеченные ребрышки – самая что ни на есть домашняя зимняя еда

Ребрышки в духовке с соусом барбекю Фото: freepik.com

Свиные ребрышки барбекю можно готовить в любое время года: летом – на гриле, зимой – в духовке. Минимального приложения усилий и некоторого внимания требует только соус, но его можно сделать заранее.

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Свиные ребрышки в соусе барбекю

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

310 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1,6 кг свиных ребрышек

1 небольшая луковица

2 дольки чеснока

400 г кленового сиропа

2 ч. л. соли

160 г кетчупа

6 ст. л. белого винного уксуса

4 ч. л. горчичного порошка

Свежeмолотый перец

Немного вустерского соуса (кисло-сладкий соус на основе уксуса, сахара и рыбы)

Способ приготовления:

Для соуса мелко нарезать лyк и чеснок, смешать в сотейнике с остальнымы ингредиентами и варить на небольшом огне 20-30 минут до загустения. Периодически помешивать, чтобы не подгорело. Ребрышки разрезать на куски по 3-4 ребра, помыть, обсушить салфеткой и сложить в противень. Сбрызнуть парой столовых ложек воды и плотно накрыть фольгой, чтобы при запекании не выходил пар. Духовку разогреть до 200 °C (180 °С с конвекцией). Запекать ребрышки 30 минут. Снять фольгу, смазать ребрышки соусом. Снова поставить в духовку, уже без фольги, и запекать в том же температурном режиме еще 30 минут. При необходимости в последние 5 минут включить духовку на максимальную темпаратуру, чтобы они как следует зарумянились. Подавать с оставшимся соyсом, свежим белым хлебом и ассорти из свежих и маринованных овощей.

Полезный совет

Вместо кленового сиропа можно использовать темный мед, немного уменьшив количество, так как он более сладкий. Если у вас нет горчичного порошка, замените его готовой горчицей. Ребрышки перед запеканием под фольгой солить и перчить не надо – все потом дает соус.

Напомним, ранее мы делились рецептом свиных ребрышек по-китайски в специях. "Сегодня" также рассказывали, как запечь говяжьи ребрышки под клюквенным соусом.

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