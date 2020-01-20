Рецепт свиных ребрышек барбекю в духовке
Запеченные ребрышки – самая что ни на есть домашняя зимняя еда
Свиные ребрышки барбекю можно готовить в любое время года: летом – на гриле, зимой – в духовке. Минимального приложения усилий и некоторого внимания требует только соус, но его можно сделать заранее.
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Свиные ребрышки в соусе барбекю
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 310 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1,6 кг свиных ребрышек
- 1 небольшая луковица
- 2 дольки чеснока
- 400 г кленового сиропа
- 2 ч. л. соли
- 160 г кетчупа
- 6 ст. л. белого винного уксуса
- 4 ч. л. горчичного порошка
- Свежeмолотый перец
- Немного вустерского соуса (кисло-сладкий соус на основе уксуса, сахара и рыбы)
Способ приготовления:
- Для соуса мелко нарезать лyк и чеснок, смешать в сотейнике с остальнымы ингредиентами и варить на небольшом огне 20-30 минут до загустения. Периодически помешивать, чтобы не подгорело.
- Ребрышки разрезать на куски по 3-4 ребра, помыть, обсушить салфеткой и сложить в противень. Сбрызнуть парой столовых ложек воды и плотно накрыть фольгой, чтобы при запекании не выходил пар.
- Духовку разогреть до 200 °C (180 °С с конвекцией). Запекать ребрышки 30 минут.
- Снять фольгу, смазать ребрышки соусом.
- Снова поставить в духовку, уже без фольги, и запекать в том же температурном режиме еще 30 минут. При необходимости в последние 5 минут включить духовку на максимальную темпаратуру, чтобы они как следует зарумянились.
- Подавать с оставшимся соyсом, свежим белым хлебом и ассорти из свежих и маринованных овощей.
Полезный совет
Вместо кленового сиропа можно использовать темный мед, немного уменьшив количество, так как он более сладкий. Если у вас нет горчичного порошка, замените его готовой горчицей. Ребрышки перед запеканием под фольгой солить и перчить не надо – все потом дает соус.
Напомним, ранее мы делились рецептом свиных ребрышек по-китайски в специях. "Сегодня" также рассказывали, как запечь говяжьи ребрышки под клюквенным соусом.
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