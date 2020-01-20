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Рецепт свиных ребрышек барбекю в духовке

Запеченные ребрышки – самая что ни на есть домашняя зимняя еда

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:10
Ребрышки в духовке с соусом барбекю
Ребрышки в духовке с соусом барбекю
Фото: freepik.com

Свиные ребрышки барбекю можно готовить в любое время года: летом – на гриле, зимой – в духовке. Минимального приложения усилий и некоторого внимания требует только соус, но его можно сделать заранее.

Смотрите видео, как приготовить макароны с копчеными ребрышками:

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Свиные ребрышки в соусе барбекю

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 310 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1,6 кг свиных ребрышек
  • 1 небольшая луковица
  • 2 дольки чеснока
  • 400 г кленового сиропа
  • 2 ч. л. соли
  • 160 г кетчупа
  • 6 ст. л. белого винного уксуса
  • 4 ч. л. горчичного порошка
  • Свежeмолотый перец
  • Немного вустерского соуса (кисло-сладкий соус на основе уксуса, сахара и рыбы)

Способ приготовления:

  1. Для соуса мелко нарезать лyк и чеснок, смешать в сотейнике с остальнымы ингредиентами и варить на небольшом огне 20-30 минут до загустения. Периодически помешивать, чтобы не подгорело.
  2. Ребрышки разрезать на куски по 3-4 ребра, помыть, обсушить салфеткой и сложить в противень. Сбрызнуть парой столовых ложек воды и плотно накрыть фольгой, чтобы при запекании не выходил пар.
  3. Духовку разогреть до 200 °C (180 °С с конвекцией). Запекать ребрышки 30 минут.
  4. Снять фольгу, смазать ребрышки соусом.
  5. Снова поставить в духовку, уже без фольги, и запекать в том же температурном режиме еще 30 минут. При необходимости в последние 5 минут включить духовку на максимальную темпаратуру, чтобы они как следует зарумянились.
  6. Подавать с оставшимся соyсом, свежим белым хлебом и ассорти из свежих и маринованных овощей.

Полезный совет

Вместо кленового сиропа можно использовать темный мед, немного уменьшив количество, так как он более сладкий. Если у вас нет горчичного порошка, замените его готовой горчицей. Ребрышки перед запеканием под фольгой солить и перчить не надо – все потом дает соус.

Напомним, ранее мы делились рецептом свиных ребрышек по-китайски в специях. "Сегодня" также рассказывали, как запечь говяжьи ребрышки под клюквенным соусом.

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Источник: domashniy.ru
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