Рецепт сытного завтрака: блины с картофельно-мясной начинкой

Готовим скороспелые блины на воде с фаршем и картофельным пюре

Блины с картофелем и мясом Фото: pixabay.com

Несладкие начинки для блинов могут быть очень разнообразными, а сочетания продуктов совершенно неожиданными – все зависит от вашего вкуса.

Скороспелые блины с картофельно-мясной начинкой

Ингредиенты:

Для блинов:

500 г муки

4 ст. воды комнатной температуры

3 яйца

1 ст. л. сахара

щепотка соли

0,5 ч. л. соды

0,5 ч. л. лимонной кислоты (растворить в 1 стакане воды)

3 ст. л. растительного масла

Для начинки:

картофельное пюре

фарш

лук

морковь

соль, перец

растительное масло – для обжаривания

Рецепт приготовления:

Яйца смешать с 3 стаканами воды, солью, сахаром и содой. Всыпать муку и тщательно перемешать, чтобы не было комочков. Влить в тесто воду с лимонной кислотой, размешать до однородности. Добавить растительное масло, перемешать и испечь тонкие блины на разогретой сковороде. Для начинки отварить картофель и растолочь его в пюре, по желанию добавив молоко и сливочное масло. Мясной фарш обжарить на сковороде, разбивая комочки лопаткой. Лук мелко нарезать, морковь натереть на крупной терке, добавить к фаршу. Посолить, поперчить, обжарить все вместе. Смешать пюре и фарш (пропорции варьируйте на свой вкус). Наполнить блины начинкой и свернуть конвертиком или рулетом. Обжарить на растительном или сливочном масле до золотистой корочки. Подавать блины горячими.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить диетические блины из цельнозерновой муки. Мы также делились рецептом пышных оладий на кефире.

Смотрите видео, как приготовить блины, не испачкав гору посуды: