Рецепт сытного завтрака: французский сэндвич "Крок-мадам"
Важный ингредиент этого блюда – соус бешамель
Если вам захочется приготовить сытный завтрак во французском стиле, сделайте сэндвич "Крок-мадам". В его состав входят: тостовый хлеб, ветчина, сыр, соус бешамель и жареное яйцо.
Готовится такой сэндвич немножко сложнее, чем обычные горячие бутерброды, однако результат стоит усилий — получается очень вкусно.
Сэндвич "Крок-мадам"
Время приготовления:
- 20 минут
Калорийность:
- 281 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 6 ломтиков тостового хлеба
- 6 кусочков карбонада по размеру хлеба
- 80–100 г сыра грюйер
- 20 г дижонской горчицы
- Сливочное масло — по желанию
- 3 яйца
Для соуса бешамель:
- 1–2 ст.л. муки
- 30 г сливочного масла
- 300 мл молока
- 1/4 ч.л. мускатного ореха
Способ приготовления:
- Сыр натереть, свинину нарезать.
- Для соуса бешамель в ковшике растопить сливочное масло. Добавить муку и перемешать до образования комков (около одной минуты). Добавить частями молоко. Когда смесь загустеет, добавить еще — и так далее. Когда получится смесь, похожая по консистенции на манную кашу, убрать с огня, добавить соль, мускатный орех и 20–30 г сыра.
- Накрыть крышкой, чтобы не образовывалась пленочка.
- Хлеб для тостов смазать маслом с одной стороны и отправить в духовку на пять минут при 200 °C, чтобы поджаривался.
- Поджаренный хлеб смазать горчицей, положить сверху свинину, насыпать сыр, накрыть вторым куском хлеба и полить соусом.
- Поставить в духовку еще на 5–10 минут при 200 °C.
- Обжарить яйца до готовности.
- Достать сэндвичи, положить на них сверху по яйцу.
Полезный совет
Традиционно для "Крок-мадам" берут француский сыр грюйер, но можно заменить его сырами маасдам,чеддер или другим твердым сыром.
Смотрите видео, как приготовить самые вкусные бутерброды:
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