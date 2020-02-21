Рецепт сытного завтрака: французский сэндвич "Крок-мадам"

Важный ингредиент этого блюда – соус бешамель

Если вам захочется приготовить сытный завтрак во французском стиле, сделайте сэндвич "Крок-мадам". В его состав входят: тостовый хлеб, ветчина, сыр, соус бешамель и жареное яйцо.

Готовится такой сэндвич немножко сложнее, чем обычные горячие бутерброды, однако результат стоит усилий — получается очень вкусно.

Сэндвич "Крок-мадам"

Сэндвич "Крок-мадам" Фото: Pinterest

Время приготовления:

20 минут

Калорийность:

281 ккал на 100 г

Ингредиенты:

6 ломтиков тостового хлеба

6 кусочков карбонада по размеру хлеба

80–100 г сыра грюйер

20 г дижонской горчицы

Сливочное масло — по желанию

3 яйца

Для соуса бешамель:

1–2 ст.л. муки

30 г сливочного масла

300 мл молока

1/4 ч.л. мускатного ореха

Способ приготовления:

Сыр натереть, свинину нарезать. Для соуса бешамель в ковшике растопить сливочное масло. Добавить муку и перемешать до образования комков (около одной минуты). Добавить частями молоко. Когда смесь загустеет, добавить еще — и так далее. Когда получится смесь, похожая по консистенции на манную кашу, убрать с огня, добавить соль, мускатный орех и 20–30 г сыра. Накрыть крышкой, чтобы не образовывалась пленочка. Хлеб для тостов смазать маслом с одной стороны и отправить в духовку на пять минут при 200 °C, чтобы поджаривался. Поджаренный хлеб смазать горчицей, положить сверху свинину, насыпать сыр, накрыть вторым куском хлеба и полить соусом. Поставить в духовку еще на 5–10 минут при 200 °C. Обжарить яйца до готовности. Достать сэндвичи, положить на них сверху по яйцу.

Полезный совет

Традиционно для "Крок-мадам" берут француский сыр грюйер, но можно заменить его сырами маасдам,чеддер или другим твердым сыром.

Смотрите видео, как приготовить самые вкусные бутерброды:

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