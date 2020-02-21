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Рецепт сытного завтрака: французский сэндвич "Крок-мадам"

Важный ингредиент этого блюда – соус бешамель

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:07

Если вам захочется приготовить сытный завтрак во французском стиле, сделайте сэндвич "Крок-мадам". В его состав входят: тостовый хлеб, ветчина, сыр, соус бешамель и жареное яйцо.

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Готовится такой сэндвич немножко сложнее, чем обычные горячие бутерброды, однако результат стоит усилий — получается очень вкусно.

Сэндвич "Крок-мадам"

Сэндвич "Крок-мадам"
Сэндвич "Крок-мадам"
Фото: Pinterest

Время приготовления:

  • 20 минут

Калорийность:

  • 281 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 6 ломтиков тостового хлеба
  • 6 кусочков карбонада по размеру хлеба
  • 80–100 г сыра грюйер
  • 20 г дижонской горчицы
  • Сливочное масло — по желанию
  • 3 яйца

Для соуса бешамель:

  • 1–2 ст.л. муки
  • 30 г сливочного масла
  • 300 мл молока
  • 1/4 ч.л. мускатного ореха

Способ приготовления:

  1. Сыр натереть, свинину нарезать.
  2. Для соуса бешамель в ковшике растопить сливочное масло. Добавить муку и перемешать до образования комков (около одной минуты). Добавить частями молоко. Когда смесь загустеет, добавить еще — и так далее. Когда получится смесь, похожая по консистенции на манную кашу, убрать с огня, добавить соль, мускатный орех и 20–30 г сыра.
  3. Накрыть крышкой, чтобы не образовывалась пленочка.
  4. Хлеб для тостов смазать маслом с одной стороны и отправить в духовку на пять минут при 200 °C, чтобы поджаривался.
  5. Поджаренный хлеб смазать горчицей, положить сверху свинину, насыпать сыр, накрыть вторым куском хлеба и полить соусом.
  6. Поставить в духовку еще на 5–10 минут при 200 °C.
  7. Обжарить яйца до готовности.
  8. Достать сэндвичи, положить на них сверху по яйцу.

Полезный совет

Традиционно для "Крок-мадам" берут француский сыр грюйер, но можно заменить его сырами маасдам,чеддер или другим твердым сыром.

Смотрите видео, как приготовить самые вкусные бутерброды:

Напомним, ранее мы делились рецептом оригинальных сэндвичей от Григория Германа. "Сегодня" также писали, как приготовить яблочные гренки с корицей.

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Источник: Сегодня
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