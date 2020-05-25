Рецепт сытной мусаки с мясным фаршем в духовке

Готовим мусаку по-румынски дома

Мусака – запеканка с золотистой корочкой из летних овощей, прослоенных мясным фаршем.Существует множество рецептов этого блюда, которые могут значительно отличаться друг от друга в зависимости от региона. Мы расскажем, как приготовить мусаку из печеных овощей по-румынски.

Мусака с фаршем в духовке

Мусака с овощами в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

140 ккал на 100 г

Ингредиенты:

400 г мясного фарша

2 баклажана

1 кабачок

1 репчатый лук

120 г твердого сыра

3 помидора

2 болгарских перца

1 ч.л. соли

1 пучок зелени

60 г сливочного масла

1/2 ч.л. черного молотого перца

1/2 ч.л. майорана

1/2 ч.л. сушеного базилика

1 ч.л. сушеного чеснока

Способ приготовления:

Кабачок промыть, обсушить и нарезать кружочками. Обжарить с двух сторон на сухой сковороде. Баклажаны, помидоры и болгарский перец запечь в духовке до потемнения корочки. Форму для запекания смазать растительным маслом, на дно выложить кружки обжаренного кабачка. Мясной фарш смешать с измельченным репчатым луком, нарезанной зеленью, черным свежемолотым перцем и солью. Равномерно выложить на кружочки кабачка. У запеченных баклажанов снять корочку и нарезать на кружочки. У запеченных болгарских перцев удалить серединку с семенами и нарезать на крупные ломтики. Выложить сначала кружочки баклажанов, посыпать майораном и базиликом. Потом – ломтики болгарского перца следующим слоем на баклажаны. Посыпать сухим чесноком. Помидоры без шкурки нарезать крупно и разложить вместе с кусочками сливочного масла. Твердый сыр натереть на крупной терке и засыпать все сверху последним слоем. Духовку разогреть до 180 ºС. Поставить форму в разогретую духовку на 40 минут под фольгой. Снять фольгу и оставить форму в духовке на 5-7 минут для образования сырной корочки.

Как подавать мусаку

Подавайте блюдо горячим вместе со свежими овощами и питой.

Смотрите видео, как сделать вяленые баклажаны дома:

Напомним, ранее мы делились секретами приготовления греческой мусаки.

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