Рецепт сытной мусаки с мясным фаршем в духовке
Сегодня, 12:15
Готовим мусаку по-румынски дома
Мусака – запеканка с золотистой корочкой из летних овощей, прослоенных мясным фаршем.Существует множество рецептов этого блюда, которые могут значительно отличаться друг от друга в зависимости от региона. Мы расскажем, как приготовить мусаку из печеных овощей по-румынски.
Мусака с фаршем в духовке
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 140 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 400 г мясного фарша
- 2 баклажана
- 1 кабачок
- 1 репчатый лук
- 120 г твердого сыра
- 3 помидора
- 2 болгарских перца
- 1 ч.л. соли
- 1 пучок зелени
- 60 г сливочного масла
- 1/2 ч.л. черного молотого перца
- 1/2 ч.л. майорана
- 1/2 ч.л. сушеного базилика
- 1 ч.л. сушеного чеснока
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Способ приготовления:
- Кабачок промыть, обсушить и нарезать кружочками. Обжарить с двух сторон на сухой сковороде.
- Баклажаны, помидоры и болгарский перец запечь в духовке до потемнения корочки.
- Форму для запекания смазать растительным маслом, на дно выложить кружки обжаренного кабачка.
- Мясной фарш смешать с измельченным репчатым луком, нарезанной зеленью, черным свежемолотым перцем и солью. Равномерно выложить на кружочки кабачка.
- У запеченных баклажанов снять корочку и нарезать на кружочки. У запеченных болгарских перцев удалить серединку с семенами и нарезать на крупные ломтики.
- Выложить сначала кружочки баклажанов, посыпать майораном и базиликом.
- Потом – ломтики болгарского перца следующим слоем на баклажаны. Посыпать сухим чесноком.
- Помидоры без шкурки нарезать крупно и разложить вместе с кусочками сливочного масла.
- Твердый сыр натереть на крупной терке и засыпать все сверху последним слоем.
- Духовку разогреть до 180 ºС. Поставить форму в разогретую духовку на 40 минут под фольгой. Снять фольгу и оставить форму в духовке на 5-7 минут для образования сырной корочки.
Как подавать мусаку
Подавайте блюдо горячим вместе со свежими овощами и питой.
Смотрите видео, как сделать вяленые баклажаны дома:
Напомним, ранее мы делились секретами приготовления греческой мусаки.
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Источник: Сегодня