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Рецепт сытной мусаки с мясным фаршем в духовке

Сегодня, 12:15

Готовим мусаку по-румынски дома

Мусака – запеканка с золотистой корочкой из летних овощей, прослоенных мясным фаршем.Существует множество рецептов этого блюда, которые могут значительно отличаться друг от друга в зависимости от региона. Мы расскажем, как приготовить мусаку из печеных овощей по-румынски.

Мусака с фаршем в духовке

Мусака с овощами в духовке
Мусака с овощами в духовке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 140 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 400 г мясного фарша
  • 2 баклажана
  • 1 кабачок
  • 1 репчатый лук
  • 120 г твердого сыра
  • 3 помидора
  • 2 болгарских перца
  • 1 ч.л. соли
  • 1 пучок зелени
  • 60 г сливочного масла
  • 1/2 ч.л. черного молотого перца
  • 1/2 ч.л. майорана
  • 1/2 ч.л. сушеного базилика
  • 1 ч.л. сушеного чеснока

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Способ приготовления:

  1. Кабачок промыть, обсушить и нарезать кружочками. Обжарить с двух сторон на сухой сковороде.
  2. Баклажаны, помидоры и болгарский перец запечь в духовке до потемнения корочки.
  3. Форму для запекания смазать растительным маслом, на дно выложить кружки обжаренного кабачка.
  4. Мясной фарш смешать с измельченным репчатым луком, нарезанной зеленью, черным свежемолотым перцем и солью. Равномерно выложить на кружочки кабачка.
  5. У запеченных баклажанов снять корочку и нарезать на кружочки. У запеченных болгарских перцев удалить серединку с семенами и нарезать на крупные ломтики.
  6. Выложить сначала кружочки баклажанов, посыпать майораном и базиликом.
  7. Потом – ломтики болгарского перца следующим слоем на баклажаны. Посыпать сухим чесноком.
  8. Помидоры без шкурки нарезать крупно и разложить вместе с кусочками сливочного масла.
  9. Твердый сыр натереть на крупной терке и засыпать все сверху последним слоем.
  10. Духовку разогреть до 180 ºС. Поставить форму в разогретую духовку на 40 минут под фольгой. Снять фольгу и оставить форму в духовке на 5-7 минут для образования сырной корочки.

Как подавать мусаку

Подавайте блюдо горячим вместе со свежими овощами и питой.

Смотрите видео, как сделать вяленые баклажаны дома:

Напомним, ранее мы делились секретами приготовления греческой мусаки.

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Источник: Сегодня
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