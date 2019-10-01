Рецепт тайского супа из тыквы на кокосовом молоке

Готовим согревающий осенний суп-пюре из тыквы

Тыквенный суп с карри Фото: freepik.com

Тайскую кухню сложно представить без острого супа на кокосовом молоке. Причем готовят его как с мясом, так и с морепродуктами и рыбой. Сегодня предлагаем вам рецепт тайского супа с тыквой и пряностями.

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Благодаря использованию растительного молока его могут есть вегетарианцы и даже веганы, так как это блюдо не содержит никаких продуктов животного происхождения.

Тайский тыквенный суп на кокосовом молоке

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

61 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Тыква – 500 г

Лук – 100 г

Чеснок – 20 г

Лемонграсс – 15 г

Красная карри-паста – 20 г

Вода

Лайм – 30 г

Кинза – 50 г

Имбирь – 10 г

Листья лайма – 5 г

Кокосовое молоко – 200 г

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Способ приготовления:

Тыкву нарежьте кубиками, лук и чеснок измельчите. Кинзу мелко порубите. Овощи отправьте в сотейник, обжарьте в течение нескольких минут, посолите и поперчите. Добавьте 1/2 стакана воды и протушите. Когда тыква станет мягкой, добавьте в сотейник кинзу и перебейте всю массу в пюре. К супу добавьте пасту карри и листья лайма, оставьте сотейник на небольшом огне и, все время помешивая, доведите суп до загустения. В конце уберите из сотейника листья лайма, влейте кокосовое молоко и сок лайма. Подавайте тыквенный суп, украсив зеленью, паприкой и тыквенными семечками.

Как выбрать кокосовое молоко для супа

Прежде всего, кокосовое молоко следует отличать от "кокосовой воды" (кокосового сока) — натуральной жидкости, находящейся внутри кокосового ореха. В отличие от кокосовой воды, кокосовое молоко получают искусственным путем, смешивая измельченную мякоть кокоса и воду.

В составе хорошего кокосового молока не должно быть искусственных добавок, только мякоть кокоса и очищенная вода.

Есть несколько видов продукта: паста и молоко. Кокосовая паста очень жирная, а для получения молока ее нужно разводить водой.

Предпочтение нужно отдавать емкостям небольшого объема – открытое молоко хранится в холодильнике не более 3-х дней.

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