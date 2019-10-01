Рецепт тайского супа из тыквы на кокосовом молоке
Готовим согревающий осенний суп-пюре из тыквы
Тайскую кухню сложно представить без острого супа на кокосовом молоке. Причем готовят его как с мясом, так и с морепродуктами и рыбой. Сегодня предлагаем вам рецепт тайского супа с тыквой и пряностями.
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Благодаря использованию растительного молока его могут есть вегетарианцы и даже веганы, так как это блюдо не содержит никаких продуктов животного происхождения.
Тайский тыквенный суп на кокосовом молоке
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 61 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Тыква – 500 г
- Лук – 100 г
- Чеснок – 20 г
- Лемонграсс – 15 г
- Красная карри-паста – 20 г
- Вода
- Лайм – 30 г
- Кинза – 50 г
- Имбирь – 10 г
- Листья лайма – 5 г
- Кокосовое молоко – 200 г
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Способ приготовления:
- Тыкву нарежьте кубиками, лук и чеснок измельчите. Кинзу мелко порубите.
- Овощи отправьте в сотейник, обжарьте в течение нескольких минут, посолите и поперчите.
- Добавьте 1/2 стакана воды и протушите.
- Когда тыква станет мягкой, добавьте в сотейник кинзу и перебейте всю массу в пюре.
- К супу добавьте пасту карри и листья лайма, оставьте сотейник на небольшом огне и, все время помешивая, доведите суп до загустения.
- В конце уберите из сотейника листья лайма, влейте кокосовое молоко и сок лайма.
- Подавайте тыквенный суп, украсив зеленью, паприкой и тыквенными семечками.
Как выбрать кокосовое молоко для супа
Прежде всего, кокосовое молоко следует отличать от "кокосовой воды" (кокосового сока) — натуральной жидкости, находящейся внутри кокосового ореха. В отличие от кокосовой воды, кокосовое молоко получают искусственным путем, смешивая измельченную мякоть кокоса и воду.
- В составе хорошего кокосового молока не должно быть искусственных добавок, только мякоть кокоса и очищенная вода.
- Есть несколько видов продукта: паста и молоко. Кокосовая паста очень жирная, а для получения молока ее нужно разводить водой.
- Предпочтение нужно отдавать емкостям небольшого объема – открытое молоко хранится в холодильнике не более 3-х дней.
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