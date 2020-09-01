Рецепт теплого кокосового пудинга с ванилью и мускатным орехом

Готовим необычный и очень вкусный десерт

Этот нежный кокосовый пудинг чем-то похож на итальянскую панна котту, но готовится не из сливок, а из кокосового молока. Благодаря добавлению ванили и мускатного ореха он получается очень ароматным.

Теплый кокосовый пудинг

Кокосовый пудинг Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Калорийность:

120 ккал на 100 г

Ингредиенты:

200 мл кокосового молока

3 ст.л. кукурузного крахмала

1/2 ч.л. молотого мускатного ореха

1/4 ч.л. ванильного сахара

1 ч.л. меда

1 ч.л. рома Малибу

Сахар по желанию

Способ приготовления:

В сотейнике смешать кокосовое молоко, сахар (по желанию), крахмал и ванильный сахар. Нагревать, помешивая, около 5 минут до загустения. Снять с огня, вмешать мед, мускатный орех и ром.

Как подавать десерт

Подавать теплым прохладными вечерами, по желанию украсив ягодами и кокосовой стружкой.

Смотрите видео, как сделать творожный десерт в итальянском стиле:

Напомним, ранее мы делились рецептом манного пудинга, а также писали, как сделать рисовый пудинг с тыквой.

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