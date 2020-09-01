Рецепт теплого кокосового пудинга с ванилью и мускатным орехом
Готовим необычный и очень вкусный десерт
Этот нежный кокосовый пудинг чем-то похож на итальянскую панна котту, но готовится не из сливок, а из кокосового молока. Благодаря добавлению ванили и мускатного ореха он получается очень ароматным.
Теплый кокосовый пудинг
Время приготовления:
- 10 минут
Калорийность:
- 120 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 200 мл кокосового молока
- 3 ст.л. кукурузного крахмала
- 1/2 ч.л. молотого мускатного ореха
- 1/4 ч.л. ванильного сахара
- 1 ч.л. меда
- 1 ч.л. рома Малибу
- Сахар по желанию
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Способ приготовления:
- В сотейнике смешать кокосовое молоко, сахар (по желанию), крахмал и ванильный сахар.
- Нагревать, помешивая, около 5 минут до загустения.
- Снять с огня, вмешать мед, мускатный орех и ром.
Как подавать десерт
Подавать теплым прохладными вечерами, по желанию украсив ягодами и кокосовой стружкой.
Смотрите видео, как сделать творожный десерт в итальянском стиле:
Напомним, ранее мы делились рецептом манного пудинга, а также писали, как сделать рисовый пудинг с тыквой.
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