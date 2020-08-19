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Рецепт теплого салата из куриной печени, яиц и овощей

Сегодня, 17:46

Печень перед жаркой нужно обязательно подготовить, удалив все пленки и жир

Салат из жареной куриной печени, вареных яиц и свежих овощей – идеальное блюдо для летнего ужина. Он быстро готовится и получается очень вкусным и сытным.

Салат заправляется пикантным соусом из оливкового масла, горчицы, бальзамического уксуса и кленового сиропа. Последний ингредиент можно заменить жидким медом.

Теплый салат с печенкой, вареным яйцом и овощами

Салат из печени и овощей
Салат из печени и овощей
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 172 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 250-300 г куриной печени
  • 2-3 яйца
  • 2-3 свежих огурца
  • 2 свежих помидора
  • Пучок салатной зелени
  • Оливковое масло
  • Соль, перец

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Для заправки:

  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 1 ч.л. бальзамического или винного уксуса
  • 1 ч.л. горчицы
  • 1 ч.л. кленового сиропа

Смотрите видео, как приготовить куриную печень на гриле:

Способ приготовления:

  1. Печень промыть, разрезать на две части по соединению, посолить, поперчить и обжарить на разогретой сковороде на среднем огне с добавлением оливкового масла. Жарить до готовности, около 5 минут, несколько раз в процессе перемешав.
  2. Салатную зелень помыть и обсушить, порвать руками в миску.
  3. Яйца отварить вкрутую, остудить и почистить. Разрезать на четвертинки.
  4. Помидоры и огурцы помыть, произвольно нарезать.
  5. Добавить к зелени овощи, вареные яйца и жареную куриную печень.
  6. Смешать все ингредиенты для заправки и полить салат.

Полезный совет

Вы можете добавить салат яйцо пашот вместо сваренных вкрутую яиц.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить летний салат с инжиром, виноградом и голубым сыром, а также делились рецептом печеночного рулета с сыром.

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Источник: Сегодня
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