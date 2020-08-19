Рецепт теплого салата из куриной печени, яиц и овощей

Печень перед жаркой нужно обязательно подготовить, удалив все пленки и жир

Салат из жареной куриной печени, вареных яиц и свежих овощей – идеальное блюдо для летнего ужина. Он быстро готовится и получается очень вкусным и сытным.

Салат заправляется пикантным соусом из оливкового масла, горчицы, бальзамического уксуса и кленового сиропа. Последний ингредиент можно заменить жидким медом.

Теплый салат с печенкой, вареным яйцом и овощами

Салат из печени и овощей Фото: freepik.com

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

172 ккал на 100 г

Ингредиенты:

250-300 г куриной печени

2-3 яйца

2-3 свежих огурца

2 свежих помидора

Пучок салатной зелени

Оливковое масло

Соль, перец

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Для заправки:

2 ст.л. оливкового масла

1 ч.л. бальзамического или винного уксуса

1 ч.л. горчицы

1 ч.л. кленового сиропа

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Способ приготовления:

Печень промыть, разрезать на две части по соединению, посолить, поперчить и обжарить на разогретой сковороде на среднем огне с добавлением оливкового масла. Жарить до готовности, около 5 минут, несколько раз в процессе перемешав. Салатную зелень помыть и обсушить, порвать руками в миску. Яйца отварить вкрутую, остудить и почистить. Разрезать на четвертинки. Помидоры и огурцы помыть, произвольно нарезать. Добавить к зелени овощи, вареные яйца и жареную куриную печень. Смешать все ингредиенты для заправки и полить салат.

Полезный совет

Вы можете добавить салат яйцо пашот вместо сваренных вкрутую яиц.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить летний салат с инжиром, виноградом и голубым сыром, а также делились рецептом печеночного рулета с сыром.

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