Рецепт теплого салата из куриной печени, яиц и овощей
Печень перед жаркой нужно обязательно подготовить, удалив все пленки и жир
Салат из жареной куриной печени, вареных яиц и свежих овощей – идеальное блюдо для летнего ужина. Он быстро готовится и получается очень вкусным и сытным.
Салат заправляется пикантным соусом из оливкового масла, горчицы, бальзамического уксуса и кленового сиропа. Последний ингредиент можно заменить жидким медом.
Теплый салат с печенкой, вареным яйцом и овощами
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 172 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 250-300 г куриной печени
- 2-3 яйца
- 2-3 свежих огурца
- 2 свежих помидора
- Пучок салатной зелени
- Оливковое масло
- Соль, перец
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Для заправки:
- 2 ст.л. оливкового масла
- 1 ч.л. бальзамического или винного уксуса
- 1 ч.л. горчицы
- 1 ч.л. кленового сиропа
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Способ приготовления:
- Печень промыть, разрезать на две части по соединению, посолить, поперчить и обжарить на разогретой сковороде на среднем огне с добавлением оливкового масла. Жарить до готовности, около 5 минут, несколько раз в процессе перемешав.
- Салатную зелень помыть и обсушить, порвать руками в миску.
- Яйца отварить вкрутую, остудить и почистить. Разрезать на четвертинки.
- Помидоры и огурцы помыть, произвольно нарезать.
- Добавить к зелени овощи, вареные яйца и жареную куриную печень.
- Смешать все ингредиенты для заправки и полить салат.
Полезный совет
Вы можете добавить салат яйцо пашот вместо сваренных вкрутую яиц.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить летний салат с инжиром, виноградом и голубым сыром, а также делились рецептом печеночного рулета с сыром.
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