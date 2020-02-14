Рецепт теплого салата из печени с яблоками и рукколой

Зимний салат из куриной печени

Салат из куриной печени с яблоком Фото: Depositphotos

Теплый салат – отличный выбор для зимы. Мы предлагаем вам простой рецепт теплого салата из куриной печени с яблоками и рукколой. Заправляется он оливковым маслом с добавлением апельсинового сока и соевого соуса.

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Теплый салат из печенки с рукколой

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

162 ккал на 100 г

Ингредиенты:

400 г куриной печени

100 г салатных листьев

1 небольшая луковица

1 яблоко

80 г рукколы

Горсть сухарей

Для заправки:

2 ст. л. лимонного сока

2 ст. л. апельсинового сока

30 мл соевого соуса

30 мл оливкового масла

30 г сливочного масла

10 г укропа

Соль, сахар, перец по вкусу

Способ приготовления:

Куриную печень нарезать произвольно, посолить. В раскаленную сковороду положить сливочное масло, когда оно начнет подтапливаться, выложить печень. Обжарить до золотистой корочки. Репчатый лук нарезать полукольцами и добавить к печени. Посолить и поперчить. Дольки яблока обжарить в другой сковородке без добавления масла. Поперчить. Листья салата порвать руками и смешать с рукколой. Добавить обжаренную печень с луком и обжаренные дольки яблок. Полить соусом и аккуратно перемешать, лучше – руками. При подаче посыпать сухариками.

Как сделать заправку для салата

Для приготовления соуса смешать: свежевыжатый апельсиновый и лимонный сок, оливковое масло, соевый соус, соль, сахар и перец. Добавить в соус нарезанный укроп.

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