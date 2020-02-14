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Рецепт теплого салата из печени с яблоками и рукколой

Зимний салат из куриной печени

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:59
Салат из куриной печени с яблоком
Салат из куриной печени с яблоком
Фото: Depositphotos

Теплый салат – отличный выбор для зимы. Мы предлагаем вам простой рецепт теплого салата из куриной печени с яблоками и рукколой. Заправляется он оливковым маслом с добавлением апельсинового сока и соевого соуса.

Смотрите видео, как приготовить паштет из печени с коньяком:

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Теплый салат из печенки с рукколой

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 162 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 400 г куриной печени
  • 100 г салатных листьев
  • 1 небольшая луковица
  • 1 яблоко
  • 80 г рукколы
  • Горсть сухарей

Для заправки:

  • 2 ст. л. лимонного сока
  • 2 ст. л. апельсинового сока
  • 30 мл соевого соуса
  • 30 мл оливкового масла
  • 30 г сливочного масла
  • 10 г укропа
  • Соль, сахар, перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Куриную печень нарезать произвольно, посолить. В раскаленную сковороду положить сливочное масло, когда оно начнет подтапливаться, выложить печень. Обжарить до золотистой корочки.
  2. Репчатый лук нарезать полукольцами и добавить к печени. Посолить и поперчить.
  3. Дольки яблока обжарить в другой сковородке без добавления масла. Поперчить.
  4. Листья салата порвать руками и смешать с рукколой. Добавить обжаренную печень с луком и обжаренные дольки яблок. Полить соусом и аккуратно перемешать, лучше – руками. При подаче посыпать сухариками.

Как сделать заправку для салата

Для приготовления соуса смешать: свежевыжатый апельсиновый и лимонный сок, оливковое масло, соевый соус, соль, сахар и перец. Добавить в соус нарезанный укроп.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат с курицей от Джейми Оливера. "Сегодня" также делились рецептом салата из свеклы с курицей и орехами.

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Источник: domashniy.ru
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