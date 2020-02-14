Рецепт теплого салата из печени с яблоками и рукколой
Зимний салат из куриной печени
Теплый салат – отличный выбор для зимы. Мы предлагаем вам простой рецепт теплого салата из куриной печени с яблоками и рукколой. Заправляется он оливковым маслом с добавлением апельсинового сока и соевого соуса.
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Теплый салат из печенки с рукколой
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 162 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 400 г куриной печени
- 100 г салатных листьев
- 1 небольшая луковица
- 1 яблоко
- 80 г рукколы
- Горсть сухарей
Для заправки:
- 2 ст. л. лимонного сока
- 2 ст. л. апельсинового сока
- 30 мл соевого соуса
- 30 мл оливкового масла
- 30 г сливочного масла
- 10 г укропа
- Соль, сахар, перец по вкусу
Способ приготовления:
- Куриную печень нарезать произвольно, посолить. В раскаленную сковороду положить сливочное масло, когда оно начнет подтапливаться, выложить печень. Обжарить до золотистой корочки.
- Репчатый лук нарезать полукольцами и добавить к печени. Посолить и поперчить.
- Дольки яблока обжарить в другой сковородке без добавления масла. Поперчить.
- Листья салата порвать руками и смешать с рукколой. Добавить обжаренную печень с луком и обжаренные дольки яблок. Полить соусом и аккуратно перемешать, лучше – руками. При подаче посыпать сухариками.
Как сделать заправку для салата
Для приготовления соуса смешать: свежевыжатый апельсиновый и лимонный сок, оливковое масло, соевый соус, соль, сахар и перец. Добавить в соус нарезанный укроп.
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