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Рецепт теплого салата с гренками, чечевицей и беконом

Сегодня, 18:46

Такой салат может стать полноценным осенним ужином

Этот салат с хрустящими гренками, ароматным копченым беконом, пряной чечевицей и сочными листьями салата – то, что нужно для осеннего ужина. Если вы хотите сэкономить время, используйте консервированную чечевицу.

Салат из чечевицы с беконом и гренками

Салат с беконом и гренками
Салат с беконом и гренками
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Калорийность:

  • 298 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2 дольки чеснока
  • 1 пучок свежего тимьяна
  • 400 г зеленой чечевицы
  • 125 г микса салатных листьев
  • 1 ст.л. красного винного уксуса
  • 2 ст.л. бальзамического уксуса
  • 8 ломтиков копченого бекона
  • 1/2 батона белого хлеба
  • Оливковое масло
  • Черный перец, морская соль

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Способ приготовления:

  1. Предварительно разогреть духовку и поместить туда две тарелки, чтобы они были теплыми при подаче.
  2. Отварить чечевицу до готовности. Дать стечь лишней жидкости.
  3. В кастрюле с толстым дном разогреть немного оливкового масла, добавить туда мелко нарубленный чеснок, тимьян и чечевицу. Обжаривать около 2 минут.
  4. Помыть и просушить микс-салат.
  5. В чечевицу добавить винный уксус, соль и перец. Накрыть крышкой, чтобы она не остыла.
  6. Для заправки смешать в баночке с крышкой бальзамический уксус, оливковое масло, соль, перец. Хорошо встряхнуть банку.
  7. Бекон нарезать на ломтики, обжарить на сковороде.
  8. Выложить на бумажное полотенце, дать впитаться лишнему жиру.
  9. В сковороду с жиром от бекона положить нарезанный на крупные кусочки хлеб. Поджарить.
  10. Смешать бекон и гренки и поставить в духовку, чтобы они прогрелись.

Как подавать салат

Выложить чечевицу в миску с микс-салатом. Встряхнуть банку с заправкой, вылить ее на горячую сковороду и дать закипеть. Готовить 2 минуты. Вылить заправку с миску с салатом, быстро перемешать. Затем добавить гренки и бекон и снова перемешать.

Смотрите видео, как приготовить сливочный салат:

Напомним, ранее мы делились рецептом салата из креветок и авокадо, а также писали, как сделать осенний салат от Юлии Высоцкой.

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Источник: Сегодня
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