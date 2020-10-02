Рецепт теплого салата с гренками, чечевицей и беконом
Такой салат может стать полноценным осенним ужином
Этот салат с хрустящими гренками, ароматным копченым беконом, пряной чечевицей и сочными листьями салата – то, что нужно для осеннего ужина. Если вы хотите сэкономить время, используйте консервированную чечевицу.
Салат из чечевицы с беконом и гренками
Время приготовления:
- 20 минут
Калорийность:
- 298 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 дольки чеснока
- 1 пучок свежего тимьяна
- 400 г зеленой чечевицы
- 125 г микса салатных листьев
- 1 ст.л. красного винного уксуса
- 2 ст.л. бальзамического уксуса
- 8 ломтиков копченого бекона
- 1/2 батона белого хлеба
- Оливковое масло
- Черный перец, морская соль
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Способ приготовления:
- Предварительно разогреть духовку и поместить туда две тарелки, чтобы они были теплыми при подаче.
- Отварить чечевицу до готовности. Дать стечь лишней жидкости.
- В кастрюле с толстым дном разогреть немного оливкового масла, добавить туда мелко нарубленный чеснок, тимьян и чечевицу. Обжаривать около 2 минут.
- Помыть и просушить микс-салат.
- В чечевицу добавить винный уксус, соль и перец. Накрыть крышкой, чтобы она не остыла.
- Для заправки смешать в баночке с крышкой бальзамический уксус, оливковое масло, соль, перец. Хорошо встряхнуть банку.
- Бекон нарезать на ломтики, обжарить на сковороде.
- Выложить на бумажное полотенце, дать впитаться лишнему жиру.
- В сковороду с жиром от бекона положить нарезанный на крупные кусочки хлеб. Поджарить.
- Смешать бекон и гренки и поставить в духовку, чтобы они прогрелись.
Как подавать салат
Выложить чечевицу в миску с микс-салатом. Встряхнуть банку с заправкой, вылить ее на горячую сковороду и дать закипеть. Готовить 2 минуты. Вылить заправку с миску с салатом, быстро перемешать. Затем добавить гренки и бекон и снова перемешать.
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Напомним, ранее мы делились рецептом салата из креветок и авокадо, а также писали, как сделать осенний салат от Юлии Высоцкой.
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