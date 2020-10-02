Рецепт теплого салата с гренками, чечевицей и беконом

Такой салат может стать полноценным осенним ужином

Этот салат с хрустящими гренками, ароматным копченым беконом, пряной чечевицей и сочными листьями салата – то, что нужно для осеннего ужина. Если вы хотите сэкономить время, используйте консервированную чечевицу.

Салат из чечевицы с беконом и гренками

Салат с беконом и гренками Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Калорийность:

298 ккал на 100 г

Ингредиенты:

2 дольки чеснока

1 пучок свежего тимьяна

400 г зеленой чечевицы

125 г микса салатных листьев

1 ст.л. красного винного уксуса

2 ст.л. бальзамического уксуса

8 ломтиков копченого бекона

1/2 батона белого хлеба

Оливковое масло

Черный перец, морская соль

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Способ приготовления:

Предварительно разогреть духовку и поместить туда две тарелки, чтобы они были теплыми при подаче. Отварить чечевицу до готовности. Дать стечь лишней жидкости. В кастрюле с толстым дном разогреть немного оливкового масла, добавить туда мелко нарубленный чеснок, тимьян и чечевицу. Обжаривать около 2 минут. Помыть и просушить микс-салат. В чечевицу добавить винный уксус, соль и перец. Накрыть крышкой, чтобы она не остыла. Для заправки смешать в баночке с крышкой бальзамический уксус, оливковое масло, соль, перец. Хорошо встряхнуть банку. Бекон нарезать на ломтики, обжарить на сковороде. Выложить на бумажное полотенце, дать впитаться лишнему жиру. В сковороду с жиром от бекона положить нарезанный на крупные кусочки хлеб. Поджарить. Смешать бекон и гренки и поставить в духовку, чтобы они прогрелись.

Как подавать салат

Выложить чечевицу в миску с микс-салатом. Встряхнуть банку с заправкой, вылить ее на горячую сковороду и дать закипеть. Готовить 2 минуты. Вылить заправку с миску с салатом, быстро перемешать. Затем добавить гренки и бекон и снова перемешать.

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Напомним, ранее мы делились рецептом салата из креветок и авокадо, а также писали, как сделать осенний салат от Юлии Высоцкой.

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