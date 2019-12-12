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Рецепт теплого салата с курицей и йогуртовой заправкой

Готовим салат из куриного филе, картофеля и яблок

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:25
Салат из курицы и яблок
Салат из курицы и яблок
Фото: Depositphotos

Теплый салат с курицей и картофелем настолько сытный, что вполне может заменить привычный обед или ужин.

Смотрите видео, как сделать Кобб салат с курицей:

Для этого блюда лучше использовать глубокие тарелки, чтобы салат дольше сохранял тепло. Перед подачей салата тарелки можно слегка прогреть в микроволновой печи.

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Теплый салат с курицей и яблоками

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 107 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 400 г филе куриной грудки
  • 1 луковица
  • 4 отварных картофелины в мундире
  • 2 зеленых яблока
  • 2-3 зубчика чеснока
  • Смесь салатных листьев
  • Растительное масло – для жарки
  • Соль – по вкусу

Для соуса:

  • 300 г густого натурального йогурта
  • 1 пучок кинзы или петрушки
  • 1 пучок укропа
  • 2 ч.л. меда
  • 2 ст.л. лимонного сока
  • Соль – по вкусу
  • Свежемолотая смесь перцев – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Куриное филе разрезать вдоль на тонкие пласты, а затем нарезать длинными полосками. Не солить.
  2. На сковороде раскалить масло, выложить каждую полоску, придавая ей различные формы. Обжарить с каждой стороны до золотистой корочки. Выложить курицу на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Слегка посолить.
  3. Лук мелко нашинковать, обжарить до золотистого цвета и смешать с курицей.
  4. Яблоки очистить от сердцевины и нарезать кубиками. Сбрызнуть яблоки лимонным соком, чтобы они не потемнели.
  5. Картофель нарезать кубиками.
  6. Смешать курицу, картофель, яблоки и добавить измельченный чеснок.
  7. Для соуса соединить йогурт, лимонный сок, рубленую зелень, молотый перец и мед.
  8. В порционную тарелку выложить горсть салатных листьев.

Как подавать салат

Перед подачей к столу куриную смесь хорошо прогреть в сковороде без масла на среднем огне и выложить в тарелку. Соус подать отдельно.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат с курицей от Джейми Оливера. "Сегодня" также делились рецептом салата из свеклы с курицей и орехами.

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Источник: domashniy.ru
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