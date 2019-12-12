Рецепт теплого салата с курицей и йогуртовой заправкой

Готовим салат из куриного филе, картофеля и яблок

Салат из курицы и яблок Фото: Depositphotos

Теплый салат с курицей и картофелем настолько сытный, что вполне может заменить привычный обед или ужин.

Смотрите видео, как сделать Кобб салат с курицей:

Для этого блюда лучше использовать глубокие тарелки, чтобы салат дольше сохранял тепло. Перед подачей салата тарелки можно слегка прогреть в микроволновой печи.

Теплый салат с курицей и яблоками

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

107 ккал на 100 г

Ингредиенты:

400 г филе куриной грудки

1 луковица

4 отварных картофелины в мундире

2 зеленых яблока

2-3 зубчика чеснока

Смесь салатных листьев

Растительное масло – для жарки

Соль – по вкусу

Для соуса:

300 г густого натурального йогурта

1 пучок кинзы или петрушки

1 пучок укропа

2 ч.л. меда

2 ст.л. лимонного сока

Соль – по вкусу

Свежемолотая смесь перцев – по вкусу

Способ приготовления:

Куриное филе разрезать вдоль на тонкие пласты, а затем нарезать длинными полосками. Не солить. На сковороде раскалить масло, выложить каждую полоску, придавая ей различные формы. Обжарить с каждой стороны до золотистой корочки. Выложить курицу на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Слегка посолить. Лук мелко нашинковать, обжарить до золотистого цвета и смешать с курицей. Яблоки очистить от сердцевины и нарезать кубиками. Сбрызнуть яблоки лимонным соком, чтобы они не потемнели. Картофель нарезать кубиками. Смешать курицу, картофель, яблоки и добавить измельченный чеснок. Для соуса соединить йогурт, лимонный сок, рубленую зелень, молотый перец и мед. В порционную тарелку выложить горсть салатных листьев.

Как подавать салат

Перед подачей к столу куриную смесь хорошо прогреть в сковороде без масла на среднем огне и выложить в тарелку. Соус подать отдельно.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат с курицей от Джейми Оливера. "Сегодня" также делились рецептом салата из свеклы с курицей и орехами.

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