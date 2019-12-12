Рецепт теплого салата с курицей и йогуртовой заправкой
Готовим салат из куриного филе, картофеля и яблок
Теплый салат с курицей и картофелем настолько сытный, что вполне может заменить привычный обед или ужин.
Смотрите видео, как сделать Кобб салат с курицей:
Для этого блюда лучше использовать глубокие тарелки, чтобы салат дольше сохранял тепло. Перед подачей салата тарелки можно слегка прогреть в микроволновой печи.
Теплый салат с курицей и яблоками
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 107 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 400 г филе куриной грудки
- 1 луковица
- 4 отварных картофелины в мундире
- 2 зеленых яблока
- 2-3 зубчика чеснока
- Смесь салатных листьев
- Растительное масло – для жарки
- Соль – по вкусу
Для соуса:
- 300 г густого натурального йогурта
- 1 пучок кинзы или петрушки
- 1 пучок укропа
- 2 ч.л. меда
- 2 ст.л. лимонного сока
- Соль – по вкусу
- Свежемолотая смесь перцев – по вкусу
Способ приготовления:
- Куриное филе разрезать вдоль на тонкие пласты, а затем нарезать длинными полосками. Не солить.
- На сковороде раскалить масло, выложить каждую полоску, придавая ей различные формы. Обжарить с каждой стороны до золотистой корочки. Выложить курицу на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Слегка посолить.
- Лук мелко нашинковать, обжарить до золотистого цвета и смешать с курицей.
- Яблоки очистить от сердцевины и нарезать кубиками. Сбрызнуть яблоки лимонным соком, чтобы они не потемнели.
- Картофель нарезать кубиками.
- Смешать курицу, картофель, яблоки и добавить измельченный чеснок.
- Для соуса соединить йогурт, лимонный сок, рубленую зелень, молотый перец и мед.
- В порционную тарелку выложить горсть салатных листьев.
Как подавать салат
Перед подачей к столу куриную смесь хорошо прогреть в сковороде без масла на среднем огне и выложить в тарелку. Соус подать отдельно.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат с курицей от Джейми Оливера. "Сегодня" также делились рецептом салата из свеклы с курицей и орехами.
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