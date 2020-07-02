Рецепт тертого пирога с черникой и творогом

Тертый пирог получается рассыпчатым, мягким и очень вкусным

Тертый пирог – это несложная выпечка, которую многие любят с детства. Рецептов приготовления тертого пирога с разными начинками существует очень много. В качестве наполнителя обычно используют густое варенье, разные фрукты и ягоды.

Мы советуем испечь тертый пирог с творогом и черникой. Если вы планируете использовать замороженные ягоды, дайте им оттаять и слейте лишний сок. По желанию можно добавить ложку кукурузного крахмала.

Тертый пирог с черникой и творогом

Тертый черничный пирог Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час 20 минут

Калорийность:

336 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

2 стакана пшеничной муки

200 г масла сливочного

1/2 стакана сахарного песка

Читайте также: Как сделать вкусный ягодный сорбет из малины и черники

Для начинки:

500 г творога

400 г черники

1/2 стакана сахара

Смотрите видео, как приготовить вишневый пирог в духовке:

Способ приготовления:

Сливочное масло натереть на крупной терке. Просеять муку. Руками перетереть в крошку, затем добавить сахар, соль и еще раз перемешать. Для начинки взять творог, добавить к нему сахар и яйца. Тщательно перемешать или взбить миксером. Немного смазать маслом форму для запекания и выложить половину теста. Равномерно распределить его по дну формы. Чернику помыть и обсушить. Сверху выложить творожную массу и чернику. Посыпать оставшейся песочной крошкой. Поставить пирог с творогом и черникой в разогретую до 180 ºС духовку и выпекать примерно 45 минут.

Как подавать пирог

Готовый песочный пирог слегка остудить, по желанию посыпать сахарной пудрой. Разрезать на порционные кусочки.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тертый пирог с яблоками и корицей. Сегодня.Lifestyle также писали, как испечь тертый пирог с клюквой.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться