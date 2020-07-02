Рецепт тертого пирога с черникой и творогом
Тертый пирог получается рассыпчатым, мягким и очень вкусным
Тертый пирог – это несложная выпечка, которую многие любят с детства. Рецептов приготовления тертого пирога с разными начинками существует очень много. В качестве наполнителя обычно используют густое варенье, разные фрукты и ягоды.
Мы советуем испечь тертый пирог с творогом и черникой. Если вы планируете использовать замороженные ягоды, дайте им оттаять и слейте лишний сок. По желанию можно добавить ложку кукурузного крахмала.
Тертый пирог с черникой и творогом
Время приготовления:
- 1 час 20 минут
Калорийность:
- 336 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для теста:
- 2 стакана пшеничной муки
- 200 г масла сливочного
- 1/2 стакана сахарного песка
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Для начинки:
- 500 г творога
- 400 г черники
- 1/2 стакана сахара
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Способ приготовления:
- Сливочное масло натереть на крупной терке.
- Просеять муку. Руками перетереть в крошку, затем добавить сахар, соль и еще раз перемешать.
- Для начинки взять творог, добавить к нему сахар и яйца. Тщательно перемешать или взбить миксером.
- Немного смазать маслом форму для запекания и выложить половину теста. Равномерно распределить его по дну формы.
- Чернику помыть и обсушить. Сверху выложить творожную массу и чернику. Посыпать оставшейся песочной крошкой.
- Поставить пирог с творогом и черникой в разогретую до 180 ºС духовку и выпекать примерно 45 минут.
Как подавать пирог
Готовый песочный пирог слегка остудить, по желанию посыпать сахарной пудрой. Разрезать на порционные кусочки.
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