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Рецепт тертого пирога с черникой и творогом

Сегодня, 13:39

Тертый пирог получается рассыпчатым, мягким и очень вкусным

Тертый пирог – это несложная выпечка, которую многие любят с детства. Рецептов приготовления тертого пирога с разными начинками существует очень много. В качестве наполнителя обычно используют густое варенье, разные фрукты и ягоды.

Мы советуем испечь тертый пирог с творогом и черникой. Если вы планируете использовать замороженные ягоды, дайте им оттаять и слейте лишний сок. По желанию можно добавить ложку кукурузного крахмала.

Тертый пирог с черникой и творогом

Тертый черничный пирог
Тертый черничный пирог
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час 20 минут

Калорийность:

  • 336 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

  • 2 стакана пшеничной муки
  • 200 г масла сливочного
  • 1/2 стакана сахарного песка

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Для начинки:

  • 500 г творога
  • 400 г черники
  • 1/2 стакана сахара

Смотрите видео, как приготовить вишневый пирог в духовке:

Способ приготовления:

  1. Сливочное масло натереть на крупной терке.
  2. Просеять муку. Руками перетереть в крошку, затем добавить сахар, соль и еще раз перемешать.
  3. Для начинки взять творог, добавить к нему сахар и яйца. Тщательно перемешать или взбить миксером.
  4. Немного смазать маслом форму для запекания и выложить половину теста. Равномерно распределить его по дну формы.
  5. Чернику помыть и обсушить. Сверху выложить творожную массу и чернику. Посыпать оставшейся песочной крошкой.
  6. Поставить пирог с творогом и черникой в разогретую до 180 ºС духовку и выпекать примерно 45 минут.

Как подавать пирог

Готовый песочный пирог слегка остудить, по желанию посыпать сахарной пудрой. Разрезать на порционные кусочки.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тертый пирог с яблоками и корицей. Сегодня.Lifestyle также писали, как испечь тертый пирог с клюквой.

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Источник: Сегодня
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