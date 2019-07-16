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Рецепт тонких блинов с дырочками на молоке

Пошаговый рецепт блинов на молоке с мукой и крахмалом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:55
Блины: рецепт с фото
Блины: рецепт с фото
Фото: Depositphotos

Рецепт блинов на молоке так прост, что его может осилить даже новичок. Благодаря добавлению крахмала и большого количества яиц блины получаются очень тонкими, но не рвутся в процессе переворачивания. 

Смотрите видео, как приготовить дрожжевые блины с медом:

Ажурные блины с дырочками можно есть просто так, дополнять разными соусами и начинками, а еще использовать как основу для несладких блюд или десертов.

Блины на молоке: рецепт с мукой и крахмалом

Время приготовления: 40 минут

Ингредиенты:

  • Молоко – 500 мл
  • Яйцо – 3 шт.
  • Мука – 4-5 ст.л
  • Крахмал – 4 ст.л. 
  • Растительное масло – 1 ст.л.
  • Сахар 1,5 ст.л. 
  • Соль – щепотка
  • Растительное масло – для жарки

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Способ приготовления:

  1. Яйца растереть с сахаром, добавить молоко, растительное масло и перемешать. 
  2. Добавить просеянную муку, крахмал и соль. Перемешать венчиком, чтобы получилось однородное жидкое тесто.
  3. Выпекать тонкие блины на раскаленной сковороде, смазанной маслом, на среднем огне. 
  4. Блинчики можно смазывать сливочным маслом, когда вы будете перекладывать их на тарелку. 
  5. Подавать блины с любыми начинками на свой вкус.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить пышные оладьи на кефире и на дрожжах. "Сегодня" также делились рецептом диетических овсяных блинов.

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Источник: Сегодня
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