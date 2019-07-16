Рецепт тонких блинов с дырочками на молоке
Пошаговый рецепт блинов на молоке с мукой и крахмалом
Рецепт блинов на молоке так прост, что его может осилить даже новичок. Благодаря добавлению крахмала и большого количества яиц блины получаются очень тонкими, но не рвутся в процессе переворачивания.
Смотрите видео, как приготовить дрожжевые блины с медом:
Ажурные блины с дырочками можно есть просто так, дополнять разными соусами и начинками, а еще использовать как основу для несладких блюд или десертов.
Блины на молоке: рецепт с мукой и крахмалом
Время приготовления: 40 минут
Ингредиенты:
- Молоко – 500 мл
- Яйцо – 3 шт.
- Мука – 4-5 ст.л
- Крахмал – 4 ст.л.
- Растительное масло – 1 ст.л.
- Сахар 1,5 ст.л.
- Соль – щепотка
- Растительное масло – для жарки
Способ приготовления:
- Яйца растереть с сахаром, добавить молоко, растительное масло и перемешать.
- Добавить просеянную муку, крахмал и соль. Перемешать венчиком, чтобы получилось однородное жидкое тесто.
- Выпекать тонкие блины на раскаленной сковороде, смазанной маслом, на среднем огне.
- Блинчики можно смазывать сливочным маслом, когда вы будете перекладывать их на тарелку.
- Подавать блины с любыми начинками на свой вкус.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить пышные оладьи на кефире и на дрожжах. "Сегодня" также делились рецептом диетических овсяных блинов.
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Источник: Сегодня