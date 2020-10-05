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Рецепт тосканского томатного супа-пюре с беконом от Эктора Хименес-Браво

Сегодня, 13:47

Пока помидоры еще спелые и вкусные, успейте приготовить это сытное блюдо

Осенью сезон помидоров по-прежнему в разгаре. Эктор Хименес-Браво, известный повар и судья кулинарного шоу "МастерШеф", в своем Instagram поделился рецептом любимого блюда из томатов. Он уверен, что этот легкий овощной суп станет вашим фаворитом. Чтобы сделать блюдо ароматнее, шеф-повар советует покупать херсонские помидоры.

Томатный суп-пюре с беконом

Томатный суп-пюре
Томатный суп-пюре
Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Время приготовления:

  • 40 минут

Ингредиенты:

  • 120 г бекона
  • 70 г болгарского перца
  • 70 г лука
  • 2 зубчика чеснока
  • 250 мл бульона (овощного или куриного)
  • 300 г томатов (красных и желтых)
  • 1 банка очищенных помидоров в собственном соку
  • Соль, перец
  • 1/2 ч.л. орегано
  • 1/2 ч.л. розмарина

Шеф-повар Эктор Хименес-Браво
Шеф-повар Эктор Хименес-Браво
Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Для подачи:

  • Крутоны
  • Соус песто – 1/2 ч.л. на порцию
  • Кедровые орешки

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Способ приготовления.

  1. Обжарьте бекон на большой сковороде.
  2. Добавьте к бекону нарезанный перец, лук, чеснок. Обжарьте.
  3. Влейте в эту же сковороду бульон, добавьте измельченные томаты. Тушите 20 минут.
  4. Добавьте консервированные томаты и специи. Тушите на медленном огне еще 7 минут.
  5. Измельчите все блендером, разлейте по тарелкам.

Как подавать суп

Украсьте блюдо кедровыми орешками, песто и крутонами.

Смотрите видео, как приготовить вяленые помидоры по-итальянски:

Напомним, ранее мы делились рецептом чуррос от Эктора Хименес-Браво, а также писали, как сделать хумус по его рецептам.

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Источник: Сегодня
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