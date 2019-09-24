Рецепт турецкого плова с куриной печенью, изюмом и орешками

Турецкий плов с потрошками называется "Ич пилав"

Плов с куриной печенкой Фото: Depositphotos

Турецкий плов с печенью получается потрясающе ароматным и невероятно вкусным. Орешки, мелкий изюм, лук и специи – обязательные компоненты этого блюда.

Смотрите видео, как приготовить плов с креветками:

В классическом рецепте турецкий плов готовится с бараньем печенью, но мы рекомендуем взять куриную – так он получается гораздо нежнее.

Турецкий плов "Ич пилав" с куриной печенью и фисташками

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

2 стакана белого длиннозерного риса

Кипяток

70 г сливочного масла

Небольшая горсть фисташек

1 луковица

150 г куриной печени

По 0,5 ч. ложке молотого черного и белого перца

Небольшая горсть темного изюма

6 стаканов воды или мясного бульона

Соль

1 ч.л. сахара

1 пучок петрушки

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Способ приготовления:

Рис залить кипятком. Добавить 2 ч.л. соли и оставить на полчаса. Хорошо промыть в холодной воде. В казане разогреть сливочное масло, обжарить фисташки до появления приятного аромата. Затем добавить нарезанный лук и жарить до золотистого цвета. Добавить подготовленную куриную печенку и рис. Хорошо перемешать. Добавить два вида перца и промытый изюм. Еще раз перемешать. Залить водой или бульоном, посолить и всыпать сахар. Накрыть крышкой и готовить до мягкости риса, 25–35 минут. Выключить огонь. Крышку обернуть полотенцем и накрыть казан. Оставить настаиваться на 10–15 минут. Подавать готовый турецкий плов с рубленой петрушкой.

Как выбрать куриную печень для плова

Выбирая куриную печень, первым делом обратите внимание на ее цвет. Качественная печень должна быть коричневого цвета с бордовым оттенком. Если перед вами куриная печень светлого или желтоватого цвета, не покупайте ее. Скорее всего, птица была больна.

Кроме этого, свежая куриная печень не должна иметь неприятного запаха.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить печеночный торт. "Сегодня" также делились рецептом куриной печени в томатно-яблочном соусе.

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