Рецепт творожной запеканки с фруктами и рисовой мукой
Готовим безглютеновую запеканку в духовке
Классическую творожную запеканку можно разнообразить, если добавить в нее фрукты. В нашем рецепте используются апельсины и карамелизированные бананы.
Кроме этого, в состав запеканки входит рисовая мука, поэтому ее могут есть даже люди с непереносимостью глютена.
Творожная запеканка с фруктами
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 179 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 800 г творога
- 6 яиц
- 1 стакан сахара
- 200 г рисовой муки
- 2 банана
- 1 ст.л. сливочного масла
- Цедра 1 лимона
- 1 апельсин
- 1 пакетик разрыхлителя
- 1/2 чайной ложки молотой корицы
Способ приготовления:
- Снять цедру с лимона и апельсина, мелко нарезать или натереть на терке. Половину апельсина разобрать на дольки, освободить от пленок, разрезать на мелкие кусочки.
- Нарезать бананы кружочками толщиной 1,5 см и обжарить на сливочном масле с двух сторон. Снять сковороду с огня, накрыть крышкой и дать немного остыть.
- Духовку разогреть до 180 ºС. Яйца взбить со стаканом сахара в крепкую пену, как для бисквита. Аккуратно добавить протертый через сито творог.
- Добавить рисовую муку, разрыхлитель, цедру и апельсин.
- Форму смазать маслом и присыпать мукой. Выложить половину теста, на него жареные бананы, присыпать корицей. Сверху распределить вторую половину теста.
- Выпекать около 30 минут. Подавать запеканку вместе со сметаной или вареньем.
На заметку
Перед выпечкой творожную массу можно по желанию смазать яйцом со сметаной и сахаром.
Смотрите видео, как выбрать качественный творог:
Напомним, ранее мы писали, как сделать порционные творожные запеканки в духовке. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом творожной запеканки с вермишелью.
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Источник: Сегодня