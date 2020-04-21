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Рецепт творожной запеканки с фруктами и рисовой мукой

Готовим безглютеновую запеканку в духовке

Ирина Павлина
Сегодня, 09:10

Классическую творожную запеканку можно разнообразить, если добавить в нее фрукты. В нашем рецепте используются апельсины и карамелизированные бананы.

Кроме этого, в состав запеканки входит рисовая мука, поэтому ее могут есть даже люди с непереносимостью глютена.

Творожная запеканка с фруктами

Творожная запеканка без глютена
Творожная запеканка без глютена
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 179 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 800 г творога
  • 6 яиц
  • 1 стакан сахара
  • 200 г рисовой муки
  • 2 банана
  • 1 ст.л. сливочного масла
  • Цедра 1 лимона
  • 1 апельсин
  • 1 пакетик разрыхлителя
  • 1/2 чайной ложки молотой корицы

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Способ приготовления:

  1. Снять цедру с лимона и апельсина, мелко нарезать или натереть на терке. Половину апельсина разобрать на дольки, освободить от пленок, разрезать на мелкие кусочки.
  2. Нарезать бананы кружочками толщиной 1,5 см и обжарить на сливочном масле с двух сторон. Снять сковороду с огня, накрыть крышкой и дать немного остыть.
  3. Духовку разогреть до 180 ºС. Яйца взбить со стаканом сахара в крепкую пену, как для бисквита. Аккуратно добавить протертый через сито творог.
  4. Добавить рисовую муку, разрыхлитель, цедру и апельсин.
  5. Форму смазать маслом и присыпать мукой. Выложить половину теста, на него жареные бананы, присыпать корицей. Сверху распределить вторую половину теста.
  6. Выпекать около 30 минут. Подавать запеканку вместе со сметаной или вареньем.

На заметку

Перед выпечкой творожную массу можно по желанию смазать яйцом со сметаной и сахаром.

Смотрите видео, как выбрать качественный творог:

Напомним, ранее мы писали, как сделать порционные творожные запеканки в духовке. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом творожной запеканки с вермишелью.

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Источник: Сегодня
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