Рецепт творожной запеканки с начинкой из ежевики

Готовим вкусную запеканку из творога с ежевикой

Творожная запеканка с ежевикой Фото: Depositphotos

Из ежевики можно приготовить много вкусных блюд. Эта летняя ягода богата антиоксидантами, которые продлевают молодость и защищают организм от опасных заболеваний. Она помогает укрепить нервную систему и противостоять стрессам.

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Если вы добавите ежевику в творожную запеканку, то получите потрясающий летний завтрак, полезный и вкусный. Запеканку можно подавать вместе с натуральным йогуртом, медом или джемом.

Творожная запеканка с ежевикой

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

400 г творога

1,5 ст. л. сливочного масла

2 ст. л. манной крупы

1 яйцо

300 г ежевики

2 ст. л. коричневого сахара

Способ приготовления:

Творог протереть через сито, добавить 1 ст.л. сливочного масла, яйцо, манную крупу и сахарный песок. Взбить миксером до получения однородной массы и разделить на две равные части. Форму смазать оставшимся маслом и выложить половину творожной массы. Треть ягод отложить для украшения, остальные выложить на творог. Сверху поместить оставшийся творог. Разогреть духовку до 180 градусов. Посыпать запеканку коричневым сахаром, поставить в духовку и запекать 30-35 минут. Перед подачей украсить свежими ягодами ежевики.

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