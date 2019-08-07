Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Рецепт творожной запеканки с начинкой из ежевики

Готовим вкусную запеканку из творога с ежевикой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:13
Творожная запеканка с ежевикой
Творожная запеканка с ежевикой
Фото: Depositphotos

Из ежевики можно приготовить много вкусных блюд. Эта летняя ягода богата антиоксидантами, которые продлевают молодость и защищают организм от опасных заболеваний. Она помогает укрепить нервную систему и противостоять стрессам. 

Смотрите видео, как приготовить пряное вино из ежевики:

Если вы добавите ежевику в творожную запеканку, то получите потрясающий летний завтрак, полезный и вкусный. Запеканку можно подавать вместе с натуральным йогуртом, медом или джемом.

Творожная запеканка с ежевикой

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 400 г творога
  • 1,5 ст. л. сливочного масла
  • 2 ст. л. манной крупы
  • 1 яйцо
  • 300 г ежевики
  • 2 ст. л. коричневого сахара

Читайте также:
Как приготовить джем и варенье из ежевики: ТОП-5 рецептов

Способ приготовления:

  1. Творог протереть через сито, добавить 1 ст.л. сливочного масла, яйцо, манную крупу и сахарный песок.
  2. Взбить миксером до получения однородной массы и разделить на две равные части.
  3. Форму смазать оставшимся маслом и выложить половину творожной массы.
  4. Треть ягод отложить для украшения, остальные выложить на творог.
  5. Сверху поместить оставшийся творог.
  6. Разогреть духовку до 180 градусов.
  7. Посыпать запеканку коричневым сахаром, поставить в духовку и запекать 30-35 минут.
  8. Перед подачей украсить свежими ягодами ежевики.

Напомним, ранее мы писали, как испечь быстрый пирог с ежевикой. "Сегодня" также делились рецептом куриного филе с ежевикой.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Свинина, фаршированная персиками: рецепт дня Как приготовить кукурузу на гриле: пошаговая инструкция Как испечь сливовый пирог: рецепт от Юлии Высоцкой Творожная запеканка с яблоками: три рецепта для завтрака
ягоды завтрак творог ежевика рецепт запеканка
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

10 прозрачных животных, которые действительно существуют. Фото
10 прозрачных животных, которые действительно существуют. Фото
Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается
Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается
Польза и вред зеленого лука
Польза и вред зеленого лука
Мозг: самое неожиданное место, по которому бьет вредная пища
Мозг: самое неожиданное место, по которому бьет вредная пища

Популярные статьи

Сегодня, 16:03Wellness

Сухой кашель: причины и лечение

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 7 августа: все знаки зодиака

Вчера, 19:00Шоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": список звездных участников

Вчера, 17:45Wellness

Как быстро избавиться от икоты: народные способы

Вчера, 13:30Шоу-бизнес

Ирине Билык подарили роскошную Tesla: впечатляющее фото

Вчера, 10:45Техно

Huawei покажет первый смартфон не на Android: известна цена

Вчера, 09:35Events

Преображение Господне 2019: что можно и что нельзя делать в этот день

Вчера, 09:01Шоу-бизнес

Тогда и сейчас: как изменились голливудские красотки за 30 лет

5 августаEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

5 августаШоу-бизнес

Костюм Дженнифер Лопес "не выдержал" концерта в Москве: видео

5 августаTravel

Курорт Трускавец: сколько стоит оздоровить тело и душу

5 августаFun

Девушка разоблачила измену парня благодаря детали на фото в сети

5 августаШоу-бизнес

Киану Ривз смутил поклонников внешним видом: фото

5 августаFun

Курьезное видео: слон случайно снял бюстгальтер с модели Playboy

5 августаШоу-бизнес

ТОП-5 самых громких звездных свадеб сезона

5 августаFun

Ученые соединили эмбрион человека и обезьяны: все подробности

Новости партнеров

Искусственное мясо: от гамбургеров сегодня до стейков завтра
Искусственное мясо: от гамбургеров сегодня до стейков завтра
4 предмета личной гигиены, которые могут быть опасны для здоровья
4 предмета личной гигиены, которые могут быть опасны для здоровья
Откуда исходит женская естественная красота?
Откуда исходит женская естественная красота?
50 способов перенести жару [инфографика]
50 способов перенести жару [инфографика]
Самое приятное горькое лекарство от инфаркта и инсульта
Самое приятное горькое лекарство от инфаркта и инсульта
За вредные привычки в этих 10 странах наказывают по закону
За вредные привычки в этих 10 странах наказывают по закону
Обниматель панд и еще 11 профессий, которым не нужно учиться
Обниматель панд и еще 11 профессий, которым не нужно учиться
Можно ли бегать с варикозом?
Можно ли бегать с варикозом?