Рецепт творожной запеканки с начинкой из ежевики
Готовим вкусную запеканку из творога с ежевикой
Из ежевики можно приготовить много вкусных блюд. Эта летняя ягода богата антиоксидантами, которые продлевают молодость и защищают организм от опасных заболеваний. Она помогает укрепить нервную систему и противостоять стрессам.
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Если вы добавите ежевику в творожную запеканку, то получите потрясающий летний завтрак, полезный и вкусный. Запеканку можно подавать вместе с натуральным йогуртом, медом или джемом.
Творожная запеканка с ежевикой
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 400 г творога
- 1,5 ст. л. сливочного масла
- 2 ст. л. манной крупы
- 1 яйцо
- 300 г ежевики
- 2 ст. л. коричневого сахара
Способ приготовления:
- Творог протереть через сито, добавить 1 ст.л. сливочного масла, яйцо, манную крупу и сахарный песок.
- Взбить миксером до получения однородной массы и разделить на две равные части.
- Форму смазать оставшимся маслом и выложить половину творожной массы.
- Треть ягод отложить для украшения, остальные выложить на творог.
- Сверху поместить оставшийся творог.
- Разогреть духовку до 180 градусов.
- Посыпать запеканку коричневым сахаром, поставить в духовку и запекать 30-35 минут.
- Перед подачей украсить свежими ягодами ежевики.
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Источник: Сегодня