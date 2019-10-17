Рецепт творожной запеканки с тертой тыквой

Эта нежная творожно-тыквенная запеканка напоминает суфле

Запеканка с тыквой творожная Фото: Depositphotos

Творожная запеканка хороша тем, что ее можно приготовить вечером, а утром только разогреть и подать со сметаной, сгущенкой или вареньем.

Смотрите видео, как приготовить самую вкусную тыквенную кашу:

Предлагаем вам осенний вариант этого блюда – с тертой тыквой. Для приготовления запеканки лучше всего использовать мускатную тыкву – она самая сладкая и ароматная.

Творожно-тыквенная запеканка в духовке

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

139 ккал

Ингредиенты:

600 г творога

250 г сметаны

3-4 яйца

1/2 стакана сахара

2 стакана натертой на мелкой терке тыквы

1 пакетик ванильного сахара

4 ст.л. картофельного крахмала

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Способ приготовления:

Яйца взбить вместе с сахаром, добавить творог и растереть вилкой. Добавить сметану, ванильный сахар и крахмал и взбить. В конце добавить тыкву и тщательно перемешать. Отправить творожную массу в форму для запекания, смазанную маслом. Готовить в разогретой до 180 ºС духовке около 40 минут. Есть запеканку из тыквы и творога можно как в теплом, так и в холодном виде. Для дополнительного аромата ее стоить присыпать корицей.

Как проверить творог на содержание крахмала

Зачастую недобросовестные производители добавляют в творог крахмал, чтобы увеличить массу продукта. Более того, регулярное употребление этой пищевой добавки замедляет процесс сжигания жиров в организме, что особенно актуально для тех, кто использует творог в диетических целях.

Проверить творог на наличие крахмала очень просто. Для этого понадобится несколько капель обычного йода. При содействии йода с продуктом, в котором содержится крахмал, творог приобретает черновато-синеватый окрас. Если же он станет коричневым – крахмала в нем нет.

Напомним, ранее мы делились рецептом творожного десерта с бананом и кофе. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить запеканку из тыквы, яблок и творога слоями.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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