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Рецепт творожной запеканки с тертой тыквой

Эта нежная творожно-тыквенная запеканка напоминает суфле

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:08
Запеканка с тыквой творожная
Запеканка с тыквой творожная
Фото: Depositphotos

Творожная запеканка хороша тем, что ее можно приготовить вечером, а утром только разогреть и подать со сметаной, сгущенкой или вареньем.

Смотрите видео, как приготовить самую вкусную тыквенную кашу:

Предлагаем вам осенний вариант этого блюда – с тертой тыквой. Для приготовления запеканки лучше всего использовать мускатную тыкву – она самая сладкая и ароматная.

Творожно-тыквенная запеканка в духовке

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 139 ккал

Ингредиенты:

  • 600 г творога
  • 250 г сметаны
  • 3-4 яйца
  • 1/2 стакана сахара
  • 2 стакана натертой на мелкой терке тыквы
  • 1 пакетик ванильного сахара
  • 4 ст.л. картофельного крахмала

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Способ приготовления:

  1. Яйца взбить вместе с сахаром, добавить творог и растереть вилкой.
  2. Добавить сметану, ванильный сахар и крахмал и взбить.
  3. В конце добавить тыкву и тщательно перемешать.
  4. Отправить творожную массу в форму для запекания, смазанную маслом. Готовить в разогретой до 180 ºС духовке около 40 минут.
  5. Есть запеканку из тыквы и творога можно как в теплом, так и в холодном виде. Для дополнительного аромата ее стоить присыпать корицей.

Как проверить творог на содержание крахмала

Зачастую недобросовестные производители добавляют в творог крахмал, чтобы увеличить массу продукта. Более того, регулярное употребление этой пищевой добавки замедляет процесс сжигания жиров в организме, что особенно актуально для тех, кто использует творог в диетических целях.

Проверить творог на наличие крахмала очень просто. Для этого понадобится несколько капель обычного йода. При содействии йода с продуктом, в котором содержится крахмал, творог приобретает черновато-синеватый окрас. Если же он станет коричневым – крахмала в нем нет.

Напомним, ранее мы делились рецептом творожного десерта с бананом и кофе. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить запеканку из тыквы, яблок и творога слоями.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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