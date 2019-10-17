Рецепт творожной запеканки с тертой тыквой
Эта нежная творожно-тыквенная запеканка напоминает суфле
Творожная запеканка хороша тем, что ее можно приготовить вечером, а утром только разогреть и подать со сметаной, сгущенкой или вареньем.
Смотрите видео, как приготовить самую вкусную тыквенную кашу:
Предлагаем вам осенний вариант этого блюда – с тертой тыквой. Для приготовления запеканки лучше всего использовать мускатную тыкву – она самая сладкая и ароматная.
Творожно-тыквенная запеканка в духовке
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 139 ккал
Ингредиенты:
- 600 г творога
- 250 г сметаны
- 3-4 яйца
- 1/2 стакана сахара
- 2 стакана натертой на мелкой терке тыквы
- 1 пакетик ванильного сахара
- 4 ст.л. картофельного крахмала
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Способ приготовления:
- Яйца взбить вместе с сахаром, добавить творог и растереть вилкой.
- Добавить сметану, ванильный сахар и крахмал и взбить.
- В конце добавить тыкву и тщательно перемешать.
- Отправить творожную массу в форму для запекания, смазанную маслом. Готовить в разогретой до 180 ºС духовке около 40 минут.
- Есть запеканку из тыквы и творога можно как в теплом, так и в холодном виде. Для дополнительного аромата ее стоить присыпать корицей.
Как проверить творог на содержание крахмала
Зачастую недобросовестные производители добавляют в творог крахмал, чтобы увеличить массу продукта. Более того, регулярное употребление этой пищевой добавки замедляет процесс сжигания жиров в организме, что особенно актуально для тех, кто использует творог в диетических целях.
Проверить творог на наличие крахмала очень просто. Для этого понадобится несколько капель обычного йода. При содействии йода с продуктом, в котором содержится крахмал, творог приобретает черновато-синеватый окрас. Если же он станет коричневым – крахмала в нем нет.
Напомним, ранее мы делились рецептом творожного десерта с бананом и кофе. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить запеканку из тыквы, яблок и творога слоями.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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