Рецепт тыквенного джема с апельсином и облепихой

Такая заготовка получается невероятно ароматной

Пряное варенье из тыквы, апельсинов и облепихи добавит красок в ваши осенние будни. Чтобы джем получился вкуснее, используйте мускатную тыкву – она самая сладкая и ароматная.

Кроме корицы, в заготовку можно добавить и другие специи: имбирь, мускатный орех, ваниль.

Тыквенный джем с облепихой и апельсином

Тыквенный джем Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1,5 часа

Калорийность:

161 ккал на 100 г

Ингредиенты:

450 г тыквенной мякоти

200 г облепихи

1 апельсин

1 палочка корицы

220 г сахара

Способ приготовления:

Тыкву очистить от кожуры и семян. Нарезать мелкими кубиками, положить в кастрюльку. Добавить корицу, сок и цедру апельсина. Варить под крышкой на небольшом огне 30-40 минут. Облепиху помыть и измельчить в блендере с вместе сахаром. Удалить корицу из кастрюли, тыкву измельчить блендером или размять с помощью картофельного пресса. Добавить пюре из облепихи. Варить 15-20 минут, а в конце варки по желанию еще раз измельчить джем блендером, чтобы добиться полной однородности.

Как хранить заготовку

Перелить джем в стерилизованную баночку, закрыть и хранить в холодильнике.

Смотрите видео, как вкусно приготовить тыкву:

Напомним, ранее мы делились рецептом желе из облепихи, а также писали, как сделать пряное тыквенное латте.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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