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Рецепт тыквенного джема с апельсином и облепихой

Сегодня, 12:15

Такая заготовка получается невероятно ароматной

Пряное варенье из тыквы, апельсинов и облепихи добавит красок в ваши осенние будни. Чтобы джем получился вкуснее, используйте мускатную тыкву – она самая сладкая и ароматная.

Кроме корицы, в заготовку можно добавить и другие специи: имбирь, мускатный орех, ваниль.

Тыквенный джем с облепихой и апельсином

Тыквенный джем
Тыквенный джем
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1,5 часа

Калорийность:

  • 161 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 450 г тыквенной мякоти
  • 200 г облепихи
  • 1 апельсин
  • 1 палочка корицы
  • 220 г сахара

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Способ приготовления:

  1. Тыкву очистить от кожуры и семян. Нарезать мелкими кубиками, положить в кастрюльку.
  2. Добавить корицу, сок и цедру апельсина. Варить под крышкой на небольшом огне 30-40 минут.
  3. Облепиху помыть и измельчить в блендере с вместе сахаром.
  4. Удалить корицу из кастрюли, тыкву измельчить блендером или размять с помощью картофельного пресса. Добавить пюре из облепихи.
  5. Варить 15-20 минут, а в конце варки по желанию еще раз измельчить джем блендером, чтобы добиться полной однородности.

Как хранить заготовку

Перелить джем в стерилизованную баночку, закрыть и хранить в холодильнике.

Смотрите видео, как вкусно приготовить тыкву:

Напомним, ранее мы делились рецептом желе из облепихи, а также писали, как сделать пряное тыквенное латте.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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