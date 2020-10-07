Рецепт тыквенного джема с апельсином и облепихой
Такая заготовка получается невероятно ароматной
Пряное варенье из тыквы, апельсинов и облепихи добавит красок в ваши осенние будни. Чтобы джем получился вкуснее, используйте мускатную тыкву – она самая сладкая и ароматная.
Кроме корицы, в заготовку можно добавить и другие специи: имбирь, мускатный орех, ваниль.
Тыквенный джем с облепихой и апельсином
Время приготовления:
- 1,5 часа
Калорийность:
- 161 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 450 г тыквенной мякоти
- 200 г облепихи
- 1 апельсин
- 1 палочка корицы
- 220 г сахара
Способ приготовления:
- Тыкву очистить от кожуры и семян. Нарезать мелкими кубиками, положить в кастрюльку.
- Добавить корицу, сок и цедру апельсина. Варить под крышкой на небольшом огне 30-40 минут.
- Облепиху помыть и измельчить в блендере с вместе сахаром.
- Удалить корицу из кастрюли, тыкву измельчить блендером или размять с помощью картофельного пресса. Добавить пюре из облепихи.
- Варить 15-20 минут, а в конце варки по желанию еще раз измельчить джем блендером, чтобы добиться полной однородности.
Как хранить заготовку
Перелить джем в стерилизованную баночку, закрыть и хранить в холодильнике.
Смотрите видео, как вкусно приготовить тыкву:
Напомним, ранее мы делились рецептом желе из облепихи, а также писали, как сделать пряное тыквенное латте.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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