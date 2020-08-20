Рецепт варенья из крыжовника с грецким орехом и апельсином

Готовим вкусное и оригинальное варенье из крыжовника на зиму

Лето – пора свежих сочных фруктов и ягод. Сохранить частичку летнего настроения можно, приготовив необычное варенье из крыжовника, апельсинов и грецких орехов. Оно приятно удивит вас своим ярким вкусом.

Варенье из крыжовника с грецким орехом и апельсином

Варенье из крыжовника с апельсином Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

259 ккал на 100 г

Ингредиенты:

500 г крыжовника

1 апельсин

200 г грецкого ореха

500 г сахара

Способ приготовления:

Апельсин тщательно помыть и снять цедру с помощью терки. Извлечь мякоть и разрезать ее на кусочки. Косточки удалить. Измельчить грецкие орехи. Пропустить через мясорубку апельсин (с цедрой), промытый крыжовник и орехи. Перелить смесь в кастрюльку, добавить сахар и варить до загустения. Разлить по подготовленным баночкам и закатать.

Полезный совет

Грецкие орехи не должны быть горькими, иначе вкус варенья ухудшится.

Смотрите видео, как приготовить варенье из экзотических продуктов:

Напомним, ранее мы писали, как сварить варенье из баклажанов, а также делились рецептом грушевого джема с лимоном.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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