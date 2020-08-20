Рецепт варенья из крыжовника с грецким орехом и апельсином
Готовим вкусное и оригинальное варенье из крыжовника на зиму
Лето – пора свежих сочных фруктов и ягод. Сохранить частичку летнего настроения можно, приготовив необычное варенье из крыжовника, апельсинов и грецких орехов. Оно приятно удивит вас своим ярким вкусом.
Варенье из крыжовника с грецким орехом и апельсином
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 259 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 500 г крыжовника
- 1 апельсин
- 200 г грецкого ореха
- 500 г сахара
Способ приготовления:
- Апельсин тщательно помыть и снять цедру с помощью терки.
- Извлечь мякоть и разрезать ее на кусочки. Косточки удалить.
- Измельчить грецкие орехи.
- Пропустить через мясорубку апельсин (с цедрой), промытый крыжовник и орехи.
- Перелить смесь в кастрюльку, добавить сахар и варить до загустения.
- Разлить по подготовленным баночкам и закатать.
Полезный совет
Грецкие орехи не должны быть горькими, иначе вкус варенья ухудшится.
Смотрите видео, как приготовить варенье из экзотических продуктов:
Напомним, ранее мы писали, как сварить варенье из баклажанов, а также делились рецептом грушевого джема с лимоном.
Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты
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