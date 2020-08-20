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Рецепт варенья из крыжовника с грецким орехом и апельсином

Сегодня, 13:41

Готовим вкусное и оригинальное варенье из крыжовника на зиму

Лето – пора свежих сочных фруктов и ягод. Сохранить частичку летнего настроения можно, приготовив необычное варенье из крыжовника, апельсинов и грецких орехов. Оно приятно удивит вас своим ярким вкусом.

Варенье из крыжовника с грецким орехом и апельсином

Варенье из крыжовника с апельсином
Варенье из крыжовника с апельсином
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 259 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 500 г крыжовника
  • 1 апельсин
  • 200 г грецкого ореха
  • 500 г сахара

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Способ приготовления:

  1. Апельсин тщательно помыть и снять цедру с помощью терки.
  2. Извлечь мякоть и разрезать ее на кусочки. Косточки удалить.
  3. Измельчить грецкие орехи.
  4. Пропустить через мясорубку апельсин (с цедрой), промытый крыжовник и орехи.
  5. Перелить смесь в кастрюльку, добавить сахар и варить до загустения.
  6. Разлить по подготовленным баночкам и закатать.

Полезный совет

Грецкие орехи не должны быть горькими, иначе вкус варенья ухудшится.

Смотрите видео, как приготовить варенье из экзотических продуктов:

Напомним, ранее мы писали, как сварить варенье из баклажанов, а также делились рецептом грушевого джема с лимоном.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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