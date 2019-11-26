Рецепт вегетарианских котлет из тофу с овощами
Тофу – это соевый сыр родом из Азии
Вегетарианские котлеты из тофу с овощами – прекрасная альтернатива мясу. Они вкусные, сытные, красивые и полезные.
Смотрите видео, как замариновать сыр тофу:
Выбирайте для их приготовления именно твердый тофу: с мягким тесто будет слишком жидким. Но и из твердого тофу не готовьте тесто заранее, а сразу приступайте к жарке.
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Котлеты из тофу на сковороде
Время приготовления:
- 15 минут
Калорийность:
- 164 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 морковь, тертая
- 1 пучок зеленого лука, нарезанного
- 1 зубчик чеснока, измельченный
- 3 см корня имбиря, тертого
- 400 г твердого тофу, раскрошенного
- 2 яйца, слегка взбитых
- 2 ст.л. кунжутного масла
- 2 ст.л. растительного масла
- Сладкий соус чили – для подачи
Способ приготовления:
- Смешайте все ингредиенты, кроме масла, в большой миске с небольшим количеством специй и хорошо перемешайте.
- Нагрейте оба вида масла на сковороде. Смажьте металлическое кольцо для выпечки размером 8 см или форму для печенья и поместите на сковороду.
- Когда масло нагреется, влейте 5 столовых ложек теста и уменьшите огонь до среднего.
- Готовьте 4-5 минут до золотистого цвета, затем снимите кольцо (будьте осторожны, оно может быть горячим), переверните и приготовьте с другой стороны.
- Делайте котлеты партиями, а готовые перекладывайте на тарелку и прикрывайте фольгой, чтобы они не остыли.
- Подавайте с соусом чили и дополнительной порцией зеленого лука.
Полезный совет
Если вы хотите сделать котлетки совсем уж здоровой едой, можете приготовить их не в сковороде на масле, а на пару. Только тогда легче выложить всю массу в глубокую тарелку ровным слоем – так у вас получится прекрасный пудинг. На пару блюдо будет готово примерно через 15 минут.
Напомним, ранее мы делились рецептом овощного салата с тофу. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить полезный перекус из тофу.
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