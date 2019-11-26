Рецепт вегетарианских котлет из тофу с овощами

Тофу – это соевый сыр родом из Азии

Котлеты из тофу

Вегетарианские котлеты из тофу с овощами – прекрасная альтернатива мясу. Они вкусные, сытные, красивые и полезные.

Смотрите видео, как замариновать сыр тофу:

Выбирайте для их приготовления именно твердый тофу: с мягким тесто будет слишком жидким. Но и из твердого тофу не готовьте тесто заранее, а сразу приступайте к жарке.

Котлеты из тофу на сковороде

Время приготовления:

15 минут

Калорийность:

164 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 морковь, тертая

1 пучок зеленого лука, нарезанного

1 зубчик чеснока, измельченный

3 см корня имбиря, тертого

400 г твердого тофу, раскрошенного

2 яйца, слегка взбитых

2 ст.л. кунжутного масла

2 ст.л. растительного масла

Сладкий соус чили – для подачи

Способ приготовления:

Смешайте все ингредиенты, кроме масла, в большой миске с небольшим количеством специй и хорошо перемешайте. Нагрейте оба вида масла на сковороде. Смажьте металлическое кольцо для выпечки размером 8 см или форму для печенья и поместите на сковороду. Когда масло нагреется, влейте 5 столовых ложек теста и уменьшите огонь до среднего. Готовьте 4-5 минут до золотистого цвета, затем снимите кольцо (будьте осторожны, оно может быть горячим), переверните и приготовьте с другой стороны. Делайте котлеты партиями, а готовые перекладывайте на тарелку и прикрывайте фольгой, чтобы они не остыли. Подавайте с соусом чили и дополнительной порцией зеленого лука.

Полезный совет

Если вы хотите сделать котлетки совсем уж здоровой едой, можете приготовить их не в сковороде на масле, а на пару. Только тогда легче выложить всю массу в глубокую тарелку ровным слоем – так у вас получится прекрасный пудинг. На пару блюдо будет готово примерно через 15 минут.

Напомним, ранее мы делились рецептом овощного салата с тофу. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить полезный перекус из тофу.

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