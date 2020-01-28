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Рецепт вегетарианской лазаньи с грибами, помидорами и сыром

Готовим овощную лазанью в духовке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:16
Лазанья с грибами и помидорами
Лазанья с грибами и помидорами
Фото: Depositphotos

Хотите приготовить вкусную домашнюю лазанью, но не едите мясо? Тогда сделайте это итальянское блюдо с начинкой из жареных грибов, томатов, соуса бешамель и сыра. Такая вегетарианская лазанья обязательно понравится всей семье.

Смотрите видео, как приготовить пасту с томатным соусом и мидиями:

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Овощная лазанья с грибами

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 112 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Листы лазаньи – 9 шт.
  • Шампиньоны – 500 г
  • Молоко – 400 мл
  • Сливочное масло – 50 г
  • Свежие помидоры – 3 шт.
  • Твердый сыр – 50 г
  • Луковица крупная – 1 шт.
  • Чеснок – 2-3 зубчика
  • Мука – 40 г
  • Растительное масло – 30 мл
  • Мускатный орех – 1 щепотка
  • Соль, пряные травы – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Промыть и обсушить шампиньоны, нашинковать тонкими пластинами.
  2. Лук почистить, нарезать и обжарить на растительном масле до мягкости вместе с очищенными и мелко порубленными чесночными зубчиками. Как только лук станет мягким, добавить шампиньоны и обжарить все вместе до испарения жидкости, выделенной грибами. За несколько минут до окончания готовки посолить и хорошо перемешать.
  3. На кожуре помидоров сделать крестообразные надрезы, обдать кипятком и сразу же поместить их в емкость с ледяной водой. После этого снять кожицу.
  4. Мякоть нарезать кусочками среднего размера, поместить в чашу блендера и измельчить до кашеобразного состояния. В полученное томатное пюре добавить соль и пряные травы по вкусу, перемешать.
  5. В отдельной небольшой кастрюльке на слабом огне растопить 40 г сливочного масла. Добавить муку и, непрерывно перемешивая, несколько минут прогревать смесь. Убрать ее с огня и постепенно влить молоко, все время помешивая.
  6. Вернуть емкость на плиту на средний огонь, довести до кипения и уменьшить огонь до минимума. Варить, помешивая, пока смесь не загустеет до состояния жидкой сметаны. Добавить щепотку мускатного ореха, перемешать.
  7. Форму для запекания смазать 10 г сливочного масла. На дно положить три листа лазаньи. Сверху налить три ложки молочного соуса, выложить половину шампиньонов и томатного соуса. Повторит слои и полить сверху белым соусом.
  8. Посыпать тертым сыром и поставить в духовку на полчаса.
  9. Перед подачей дать лазанье немного остыть, чтобы ее легче было порезать на порционные куски.

На заметку

Некоторые виды листов для лазаньи следует предварительно отварить. Поэтому внимательно читайте инструкцию на упаковке.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тесто для лазаньи в домашних условиях. "Сегодня" также делились рецептом классического соуса бешамель для лазаньи.

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Источник: Сегодня
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