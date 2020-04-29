Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Рецепт весеннего салата с курицей и йогуртовой заправкой

Готовим вкусный зеленый салат с куриными бедрышками

Ирина Павлина
Сегодня, 18:35

Весенний салат из зеленью и курицей – это вкусное и диетическое блюдо. Его приготовление не отнимет много времени и сил.

Салат получается очень сытным, поэтому вполне может стать полноценным обедом или ужином.

Зеленый салат с куриными бедрышками и заправкой из йогурта

Зеленый салат с курицей
Зеленый салат с курицей
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 64 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для заправки:

  • 2 ст.л. натурального йогурта
  • 1 зубчик чеснока
  • Несколько веточек свежей петрушки
  • 1 ст.л. свежевыжатого лимонного сока

Для курицы:

  • 4 филе куриных бедер
  • 1 ст.л. оливкового масла
  • Соль и перец

Для салата:

  • 2 стебля зеленого лука
  • Горсть листьев мяты
  • Несколько веточек укропа
  • Пучок салатных листьев
  • 1 ст.л. свежевыжатого сока лимона
  • 1 ст.л. оливкового масла
  • 1 ст.л. тертого пармезана

Читайте также:
Рецепт вкусного салата из курицы с сухариками

Способ приготовления:

  1. Чтобы сделать заправку, смешайте все ингредиенты, приправьте солью и перцем.
  2. Куриные бедра помойте и снимите кожу. Смажьте маслом, приправьте солью и перцем. Обжарьте бедрышки на сковороде гриль с двух сторон до готовности.
  3. Порежьте зелень для салата, добавьте лимонный сок и оливковое масло, хорошо все перемешайте.
  4. Выложите салат на тарелки, нарежьте куриные бедра и выложите их сверху. Посыпьте пармезаном, полейте заправкой и подавайте на стол.

На заметку

В салат можно добавить бланшированный зеленый горошек.

Смотрите видео, как приготовить американский салат с курицей:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат с курицей и ананасами. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом овощного салата с горохом нут.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Картошка как из костра: быстрый рецепт для микроволновки Как сделать вкусный шашлык из курицы в духовке Супы из весенней зелени: три необычных рецепта для обеда Рецепт жареного редиса с чесноком и зеленью
зелень курица салат рецепт
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Высокий бисквит получается по этому рецепту
Высокий бисквит получается по этому рецепту
Самая вкусная Шарлотка с яблоками: рецепт с фото
Самая вкусная Шарлотка с яблоками: рецепт с фото
Куриная колбаса: натуральная, а на вид - как из магазина. Рецепт
Куриная колбаса: натуральная, а на вид - как из магазина. Рецепт
Салат с плавленным сыром и курицей. Рецепт с фото
Салат с плавленным сыром и курицей. Рецепт с фото

Популярные статьи

Сегодня, 16:06Fun

Что подарить на День матери-2020: самые лучшие варианты подарков маме

Сегодня, 11:54Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон и принц Уильям празднуют годовщину свадьбы: история любви герцогов

Сегодня, 11:23Events

День ангела Ирины: красивые поздравления в прозе и стихах

Сегодня, 10:00Food

Как правильно варить уху на костре: полезные советы и рецепт

Сегодня, 07:05Fun

Получают по 1700 долларов: на фото показали юных фавориток Ким Чен Ына

Вчера, 19:39Fun

Когда Вальпургиева ночь в 2020 году: дата, приметы

Вчера, 19:36Шоу-бизнес

ТОП-10 голливудских звезд, которые стали жертвами сексуального насилия

Вчера, 18:15Food

Как приготовить сочный шашлык из свинины

Вчера, 17:40Food

Как испечь классические синнабоны со сливочным кремом

Вчера, 16:10Шоу-бизнес

"Иная близость": Тина Кароль в годовщину смерти поделилась снимком мужа

Вчера, 12:22Fun

Радоница-2020: что ни в коем случае нельзя делать 28 апреля

Вчера, 12:17Fun

Родительские субботы 2020: календарь поминальных дней на весь год

Вчера, 10:20Fun

Гробки 2020 в Украине: дата поминальных дней

Вчера, 08:50Fun

Чиновник выбросил кота во время Zoom-конференции и потерял работу: видео

27 апреляTravel

Прощай, all inclusive: Турция заявила о новых правилах для туристов

27 апреляFood

Как правильно варить яйца: разные способы

Новости партнеров

Одна из самых ярких пар украинского шоу-бизнеса распалась
Одна из самых ярких пар украинского шоу-бизнеса распалась
Лепешки без яйца на сковороде
Лепешки без яйца на сковороде
Скандал в Сети: журнал Glamour лишил Тодоренко большой награды
Скандал в Сети: журнал Glamour лишил Тодоренко большой награды
Женщина, которая испытала вакцину от Covid, дала комментарий
Женщина, которая испытала вакцину от Covid, дала комментарий
Классический кулич пасхальный, рецепт с фото
Классический кулич пасхальный, рецепт с фото
50-летний Дмитрий Маликов ужаснул постаревшим видом (фото)
50-летний Дмитрий Маликов ужаснул постаревшим видом (фото)
COVID-19 не страшен! Названы знаки Зодиака с крепким иммунитетом
COVID-19 не страшен! Названы знаки Зодиака с крепким иммунитетом
Котлеты «Парижская авеню»: нежнее не бывает. Рецепт
Котлеты «Парижская авеню»: нежнее не бывает. Рецепт