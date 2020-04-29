Рецепт весеннего салата с курицей и йогуртовой заправкой
Готовим вкусный зеленый салат с куриными бедрышками
Весенний салат из зеленью и курицей – это вкусное и диетическое блюдо. Его приготовление не отнимет много времени и сил.
Салат получается очень сытным, поэтому вполне может стать полноценным обедом или ужином.
Зеленый салат с куриными бедрышками и заправкой из йогурта
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 64 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для заправки:
- 2 ст.л. натурального йогурта
- 1 зубчик чеснока
- Несколько веточек свежей петрушки
- 1 ст.л. свежевыжатого лимонного сока
Для курицы:
- 4 филе куриных бедер
- 1 ст.л. оливкового масла
- Соль и перец
Для салата:
- 2 стебля зеленого лука
- Горсть листьев мяты
- Несколько веточек укропа
- Пучок салатных листьев
- 1 ст.л. свежевыжатого сока лимона
- 1 ст.л. оливкового масла
- 1 ст.л. тертого пармезана
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Способ приготовления:
- Чтобы сделать заправку, смешайте все ингредиенты, приправьте солью и перцем.
- Куриные бедра помойте и снимите кожу. Смажьте маслом, приправьте солью и перцем. Обжарьте бедрышки на сковороде гриль с двух сторон до готовности.
- Порежьте зелень для салата, добавьте лимонный сок и оливковое масло, хорошо все перемешайте.
- Выложите салат на тарелки, нарежьте куриные бедра и выложите их сверху. Посыпьте пармезаном, полейте заправкой и подавайте на стол.
На заметку
В салат можно добавить бланшированный зеленый горошек.
Смотрите видео, как приготовить американский салат с курицей:
Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат с курицей и ананасами. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом овощного салата с горохом нут.
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Источник: Сегодня