Рецепт весеннего салата с курицей и йогуртовой заправкой

Готовим вкусный зеленый салат с куриными бедрышками

Весенний салат из зеленью и курицей – это вкусное и диетическое блюдо. Его приготовление не отнимет много времени и сил.

Салат получается очень сытным, поэтому вполне может стать полноценным обедом или ужином.

Зеленый салат с куриными бедрышками и заправкой из йогурта

Зеленый салат с курицей Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

64 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для заправки:

2 ст.л. натурального йогурта

1 зубчик чеснока

Несколько веточек свежей петрушки

1 ст.л. свежевыжатого лимонного сока

Для курицы:

4 филе куриных бедер

1 ст.л. оливкового масла

Соль и перец

Для салата:

2 стебля зеленого лука

Горсть листьев мяты

Несколько веточек укропа

Пучок салатных листьев

1 ст.л. свежевыжатого сока лимона

1 ст.л. оливкового масла

1 ст.л. тертого пармезана

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Способ приготовления:

Чтобы сделать заправку, смешайте все ингредиенты, приправьте солью и перцем. Куриные бедра помойте и снимите кожу. Смажьте маслом, приправьте солью и перцем. Обжарьте бедрышки на сковороде гриль с двух сторон до готовности. Порежьте зелень для салата, добавьте лимонный сок и оливковое масло, хорошо все перемешайте. Выложите салат на тарелки, нарежьте куриные бедра и выложите их сверху. Посыпьте пармезаном, полейте заправкой и подавайте на стол.

На заметку

В салат можно добавить бланшированный зеленый горошек.

Смотрите видео, как приготовить американский салат с курицей:

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