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Рецепт весеннего завтрака: рулет из омлета со шпинатом и сыром

Такой рулет вкуснее всего в горячем виде

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:02
Омлет с зеленью и сыром Фото: topntp26 / Freepik
Омлет с зеленью и сыром Фото: topntp26 / Freepik

Рулет из омлета готовится всего лишь за 30 минут. Вместо твердого сыра вы можете использовать брынзу или фету. В таком случае соль добавлять не нужно. 

Рулет из омлета с зеленью и сыром

Ингредиенты:

  • 5 яиц
  • 100 г муки
  • 250 мл молока или сливок 10%
  • 1 ч.л. горчицы
  • 1 пучок шпината
  • 100 г тертого сыра
  • соль, перец
  • растительное масло
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Рецепт приготовления:

  1. Яйца взбить венчиком вместе с мукой и горчицей.
  2. Влить молоко и добавить мелко порубленную зелень. Посолить, поперчить и хорошо перемешать.
  3. Вылить смесь на застеленный промасленным пергаментом противень, поставить на верхний уровень духовки и запекать при 220 С в течение 5-7 минут.  
  4. Когда омлет схватится сверху, равномерно посыпать его тертым сыром и скрутить в рулет с помощью пергаментной бумагой. При необходимости срезать ножом омлет с пергамента.
  5. Вернуть рулет в духовку на нижний уровень и уменьшить температуру до 200 С. Запекать около 10-15 минут.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом приготовления сырников в микроволновой печи. Мы также рассказывали, как приготовить весенний суп из картофеля и черемши. Кроме этого, мы писали как приготовить пышный омлет от Евгения Клопотенко.

Смотрите видео, как приготовить омлет с плавленым сыром и спаржевой фасолью:

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Источник: "Сегодня"
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