Рецепт весеннего завтрака: рулет из омлета со шпинатом и сыром

Такой рулет вкуснее всего в горячем виде

Омлет с зеленью и сыром Фото: topntp26 / Freepik

Рулет из омлета готовится всего лишь за 30 минут. Вместо твердого сыра вы можете использовать брынзу или фету. В таком случае соль добавлять не нужно.

Рулет из омлета с зеленью и сыром

Ингредиенты:

5 яиц

100 г муки

250 мл молока или сливок 10%

1 ч.л. горчицы

1 пучок шпината

100 г тертого сыра

соль, перец

растительное масло

Рецепт приготовления:

Яйца взбить венчиком вместе с мукой и горчицей. Влить молоко и добавить мелко порубленную зелень. Посолить, поперчить и хорошо перемешать. Вылить смесь на застеленный промасленным пергаментом противень, поставить на верхний уровень духовки и запекать при 220 С в течение 5-7 минут. Когда омлет схватится сверху, равномерно посыпать его тертым сыром и скрутить в рулет с помощью пергаментной бумагой. При необходимости срезать ножом омлет с пергамента. Вернуть рулет в духовку на нижний уровень и уменьшить температуру до 200 С. Запекать около 10-15 минут.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом приготовления сырников в микроволновой печи. Мы также рассказывали, как приготовить весенний суп из картофеля и черемши. Кроме этого, мы писали как приготовить пышный омлет от Евгения Клопотенко.

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