Рецепт весеннего завтрака: рулет из омлета со шпинатом и сыром
Такой рулет вкуснее всего в горячем виде
Рулет из омлета готовится всего лишь за 30 минут. Вместо твердого сыра вы можете использовать брынзу или фету. В таком случае соль добавлять не нужно.
Рулет из омлета с зеленью и сыром
Ингредиенты:
- 5 яиц
- 100 г муки
- 250 мл молока или сливок 10%
- 1 ч.л. горчицы
- 1 пучок шпината
- 100 г тертого сыра
- соль, перец
- растительное масло
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Рецепт приготовления:
- Яйца взбить венчиком вместе с мукой и горчицей.
- Влить молоко и добавить мелко порубленную зелень. Посолить, поперчить и хорошо перемешать.
- Вылить смесь на застеленный промасленным пергаментом противень, поставить на верхний уровень духовки и запекать при 220 С в течение 5-7 минут.
- Когда омлет схватится сверху, равномерно посыпать его тертым сыром и скрутить в рулет с помощью пергаментной бумагой. При необходимости срезать ножом омлет с пергамента.
- Вернуть рулет в духовку на нижний уровень и уменьшить температуру до 200 С. Запекать около 10-15 минут.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом приготовления сырников в микроволновой печи. Мы также рассказывали, как приготовить весенний суп из картофеля и черемши. Кроме этого, мы писали как приготовить пышный омлет от Евгения Клопотенко.
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Источник: "Сегодня"