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Рецепт весеннего жаркого из баранины и овощей

Сегодня, 16:49

Готовим сытное и вкусное блюдо для ужина

Баранину любят и готовят в самых разных странах, особенно на Востоке. Греческая мусака, английский пастуший пирог и узбекский плов – признанная классика блюд из баранины.

Баранина, приготовленная в духовке с овощами, получается очень сочной и нежной. К ней даже не нужен гарнир, достаточно будет ломтика деревенского хлеба.

Жаркое из баранины с овощами

Жаркое из баранины и овощей
Жаркое из баранины и овощей
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 124 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 500 г баранины
  • 3 ст.л. оливкового масла
  • 1 морковь
  • 2 стебля сельдерея
  • 1 луковица
  • 2 ст.л. муки
  • 1 л бульона
  • 8 веточек свежего тимьяна
  • Лавровый лист
  • 100 г сливочного масла
  • 2-3 картофелины
  • Соль и перец

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Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 150 ºС.
  2. Порежьте баранину, приправьте ее солью и перцем.
  3. Нагрейте масло на сковороде на среднем огне, обжарьте мясо по 2-3 минуты с каждой стороны. Переложите его в среднего размера котелок, пригодный для духовки.
  4. Поджарьте порезанные сельдерей, морковь и лук на сковороде.
  5. Добавьте муку к овощам и продолжайте тушить смесь 2-3 минуты.
  6. Влейте в сковороду бульон и хорошо размешайте, чтобы жидкость загустела и не было видно комочков муки.
  7. Переложите смесь из сковороды в котелок, добавьте 7 веточек тимьяна и лавровый лист. После этого доведите смесь до кипения.
  8. Нарежьте картофель кружочками и выложите на блюдо, смажьте сверху сливочным маслом, добавьте тимьян, что остался.
  9. Запекайте в духовке 1-1,5 часа, пока картофель не станет золотистым и хрустящим, а овощи – нежными.

Как подавать блюдо

Дайте жаркому немного постоять, а затем подавать его к столу вместе со свежим хлебом.

Смотрите видео, где найти лучшую баранину:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить плов из баранины в казане на костре. Сегодня.Lifestyle также писали, как сделать котлеты из баранины с мятой и чесночным соусом.

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Источник: Сегодня
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