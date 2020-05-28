Рецепт весеннего жаркого из баранины и овощей

Готовим сытное и вкусное блюдо для ужина

Баранину любят и готовят в самых разных странах, особенно на Востоке. Греческая мусака, английский пастуший пирог и узбекский плов – признанная классика блюд из баранины.

Баранина, приготовленная в духовке с овощами, получается очень сочной и нежной. К ней даже не нужен гарнир, достаточно будет ломтика деревенского хлеба.

Жаркое из баранины с овощами

Жаркое из баранины и овощей Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

124 ккал на 100 г

Ингредиенты:

500 г баранины

3 ст.л. оливкового масла

1 морковь

2 стебля сельдерея

1 луковица

2 ст.л. муки

1 л бульона

8 веточек свежего тимьяна

Лавровый лист

100 г сливочного масла

2-3 картофелины

Соль и перец

Читайте также: Как приготовить азу из баранины в мультиварке

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 150 ºС. Порежьте баранину, приправьте ее солью и перцем. Нагрейте масло на сковороде на среднем огне, обжарьте мясо по 2-3 минуты с каждой стороны. Переложите его в среднего размера котелок, пригодный для духовки. Поджарьте порезанные сельдерей, морковь и лук на сковороде. Добавьте муку к овощам и продолжайте тушить смесь 2-3 минуты. Влейте в сковороду бульон и хорошо размешайте, чтобы жидкость загустела и не было видно комочков муки. Переложите смесь из сковороды в котелок, добавьте 7 веточек тимьяна и лавровый лист. После этого доведите смесь до кипения. Нарежьте картофель кружочками и выложите на блюдо, смажьте сверху сливочным маслом, добавьте тимьян, что остался. Запекайте в духовке 1-1,5 часа, пока картофель не станет золотистым и хрустящим, а овощи – нежными.

Как подавать блюдо

Дайте жаркому немного постоять, а затем подавать его к столу вместе со свежим хлебом.

Смотрите видео, где найти лучшую баранину:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить плов из баранины в казане на костре. Сегодня.Lifestyle также писали, как сделать котлеты из баранины с мятой и чесночным соусом.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться