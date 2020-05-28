Рецепт весеннего жаркого из баранины и овощей
Готовим сытное и вкусное блюдо для ужина
Баранину любят и готовят в самых разных странах, особенно на Востоке. Греческая мусака, английский пастуший пирог и узбекский плов – признанная классика блюд из баранины.
Баранина, приготовленная в духовке с овощами, получается очень сочной и нежной. К ней даже не нужен гарнир, достаточно будет ломтика деревенского хлеба.
Жаркое из баранины с овощами
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 124 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 500 г баранины
- 3 ст.л. оливкового масла
- 1 морковь
- 2 стебля сельдерея
- 1 луковица
- 2 ст.л. муки
- 1 л бульона
- 8 веточек свежего тимьяна
- Лавровый лист
- 100 г сливочного масла
- 2-3 картофелины
- Соль и перец
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Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 150 ºС.
- Порежьте баранину, приправьте ее солью и перцем.
- Нагрейте масло на сковороде на среднем огне, обжарьте мясо по 2-3 минуты с каждой стороны. Переложите его в среднего размера котелок, пригодный для духовки.
- Поджарьте порезанные сельдерей, морковь и лук на сковороде.
- Добавьте муку к овощам и продолжайте тушить смесь 2-3 минуты.
- Влейте в сковороду бульон и хорошо размешайте, чтобы жидкость загустела и не было видно комочков муки.
- Переложите смесь из сковороды в котелок, добавьте 7 веточек тимьяна и лавровый лист. После этого доведите смесь до кипения.
- Нарежьте картофель кружочками и выложите на блюдо, смажьте сверху сливочным маслом, добавьте тимьян, что остался.
- Запекайте в духовке 1-1,5 часа, пока картофель не станет золотистым и хрустящим, а овощи – нежными.
Как подавать блюдо
Дайте жаркому немного постоять, а затем подавать его к столу вместе со свежим хлебом.
Смотрите видео, где найти лучшую баранину:
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