Рецепт вишневого пирога из сериала "Твин Пикс"

Вишневый пирог – это любимое блюдо агента Купера

Специальный агент Дейл Купер – герой сериала "Твин Пикс" – был большим фанатом вишневого пирога, который подавали в кафе "Дабл Р". Этот десерт – классический американский пай с основой из песочного теста. В сезон вишен вы можете без труда приготовить его на собственной кухне. Лучшее дополнение к нему – чашечка крепкого черного кофе.

Вишневый пирог из "Твин Пикса"

Фото: cooking.nytimes.com

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

Для теста:

1/2 стакана / 120 мл холодного цельного молока

1 столовая ложка яблочного уксуса

2 2/3 чашки / 340 г небеленой муки

2 столовые ложки сахарного песка

1 чайная ложка соли

225 г холодного несоленого масла, нарезанного на 1 см кубики

1 большое яйцо

1/4 чашки / 60 мл цельного молока

Сахар-сырец – для обсыпки

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Для начинки:

8 чашек / 1 кг 100 г вишни без косточек, свежей или замороженной

1 чашка / 200 г сахара-песка

5 столовых ложек / 36 г кукурузного крахмала

1/2 чайной ложки мелкой морской соли

3 столовые ложки вишневого ликера или бренди со вкусом вишни

Смотрите видео, как испечь вишневый пирог по рецепту Григория Германа:

Способ приготовления:

Сделайте основу: в мерной чашке соедините молоко и уксус. В большой миске смешайте муку, сахар и соль с помощью вилки. Используя резак для теста, нарежьте кубики сливочного масла, чтобы они стали размером с мелкий горошек. Медленно добавьте жидкость в 4 или 5 приемов, каждый раз перемешивая вилкой или ложкой. Замесите тесто и скатайте его в шар. Разделите тесто на два одинаковых диска и плотно заверните в пищевую пленку. Поставьте в холодильник минимум на час. Тесто можно хранить в холодильнике до 1 недели или замораживать на срок до 2 месяцев. Приготовьте начинку: смешайте вишню, сахар, кукурузный крахмал и соль в кастрюле среднего размера и варите на среднем огне до оттаивания вишни (если она заморожена) и растворения кукурузного крахмала и сахара. Уменьшите огонь до среднего-низкого, периодически помешивая, чтобы вишни не горели, и варите, пока смесь слегка не загустеет. Общее время приготовления должно быть около 20 минут. Добавьте ликер, перемешайте и снимите с огня. Дайте остыть до комнатной температуры. Соберите пирог: разогрейте духовку до 200 ºС. На слегка посыпанной мукой рабочей поверхности раскатайте 1 диск теста в круг толщиной 3 мм и диаметром около 38 см. Переложите в форму для пирога диаметром 23 см и охладите в холодильнике, пока вы будете работать с остальным тестом. Работая быстро, раскатайте второй диск в прямоугольник 38 на 30 см (толщина – 3 мм). Разрежьте на 6 полосок шириной около 5 см. Достаньте форму из холодильника и наполните вишневой начинкой. Сделайте сверху решетку из полосок теста. Прижмите к краям пирога и обрежьте лишние тесто. Или разрежьте тесто на пять зигзагообразных полосок и выложите сверху на начинку для пирога, обрезая лишнее. В маленькой миске взбейте яйцо и молоко. Смажьте им тесто и посыпьте сахаром. Выпекайте пирог 20 минут, один раз его перевернув в середине приготовления. Уменьшите огонь до 180 ºС и выпекайте еще 30-40 минут, пока тесто не станет золотисто-коричневым, а начинка – густой и блестящей. Сок может пузыриться и проливаться на противень. Дайте пирогу немного остыть в форме, затем переложите его на решетку и полностью остудите. Пирог можно хранить в холодильнике до 5 дней.

Полезный совет

Чтобы заморозить начинку для пирога на зиму, смешайте 4 чашки / 550 г вишни без косточек с 1/2 чашки / 100 г сахара и заморозьте в пакете с застежкой. Для этого рецепта вам понадобятся два пакета такой заготовки (добавлять сахар в начинку будет уже не нужно). Вишня может храниться в замороженном виде до 2 лет.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить вкусное печенье с вяленой вишней. Сегодня.Lifestyle также писали, как приготовить шоколадный пирог с вишней.

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