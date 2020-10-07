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Рецепт витаминного чая из облепихи с медом и корицей

Сегодня, 15:27

Этот согревающий напиток поможет укрепить иммунитет осенью

Чай из облепихи имеет массу преимуществ для здоровья: он повышает иммунитет, налаживает метаболизм, укрепляет здоровье и делает кожу сияющей. Этот целебный напиток – удивительный источник питательных веществ и витаминов. Обязательно приготовьте его этой осенью.

Облепиховый чай с медом и корицей

Облепиховый чай
Облепиховый чай
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 10 минут

Калорийность:

  • 23 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 100 г ягод облепихи
  • 2 палочки корицы
  • 500 мл кипятка
  • 2 ч.л. меда

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Способ приготовления:

  1. Помойте и переберите ягоды облепихи.
  2. Хорошо растолките ягоды, сложите их в заварочный чайник вместе с выделившимся соком.
  3. Добавьте палочки корицы. Залейте кипятком и дайте настояться в течение 5 минут.

Как подавать облепиховый чай

Готовый напиток процедите и подавайте вместе с медом (по 1 чайной ложке на порцию).

Смотрите видео, чем полезна облепиха для здоровья:

Напомним, ранее мы делились рецептом облепихового морса, а также писали, как сделать домашнее вино из облепихи.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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