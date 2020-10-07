Рецепт витаминного чая из облепихи с медом и корицей
Этот согревающий напиток поможет укрепить иммунитет осенью
Чай из облепихи имеет массу преимуществ для здоровья: он повышает иммунитет, налаживает метаболизм, укрепляет здоровье и делает кожу сияющей. Этот целебный напиток – удивительный источник питательных веществ и витаминов. Обязательно приготовьте его этой осенью.
Облепиховый чай с медом и корицей
Время приготовления:
- 10 минут
Калорийность:
- 23 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 100 г ягод облепихи
- 2 палочки корицы
- 500 мл кипятка
- 2 ч.л. меда
Способ приготовления:
- Помойте и переберите ягоды облепихи.
- Хорошо растолките ягоды, сложите их в заварочный чайник вместе с выделившимся соком.
- Добавьте палочки корицы. Залейте кипятком и дайте настояться в течение 5 минут.
Как подавать облепиховый чай
Готовый напиток процедите и подавайте вместе с медом (по 1 чайной ложке на порцию).
Смотрите видео, чем полезна облепиха для здоровья:
Напомним, ранее мы делились рецептом облепихового морса, а также писали, как сделать домашнее вино из облепихи.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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