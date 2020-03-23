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Рецепт витаминного постного салата от Юлии Высоцкой

Готовим полезный салат из яблок и моркови

Ирина Павлина
Сегодня, 17:49

Великий пост в 2020 году начался 2 марта и закончится перед Пасхой – 18 апреля. В течение 48 дней православным христианам нельзя употреблять мясо, птицу, яйца и молочные продукты. Рыбу можно есть лишь в некоторые дни.

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Чтобы разнообразить свое постное меню и обогатить его витаминами, приготовьте вкусный салат из моркови и яблок по рецепту Юлии Высоцкой. Он заправляется смесью оливкового масла, бальзамического и яблочного уксуса.

Салат из яблок и моркови

Салат из яблок и моркови постный
Салат из яблок и моркови постный
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 35 минут

Калорийность:

  • 516 ккал на порцию

Ингредиенты:

  • Сочные зеленые яблоки — 2 шт.
  • Морковь — 2 шт.
  • Салат — 1 пучок
  • Подсолнечные семечки — 50 г
  • Орехи грецкие — 4 шт.
  • Лимон — 1/2 шт.
  • Кинза — 1 пучок
  • Перец черный молотый — 1 щепотка
  • Соль морская — 1 щепотка

Для заправки:

  • Ореховое масло — 1 ст. л.
  • Бальзамический уксус — 1 ч. л.
  • Яблочный уксус — 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Грецкие орехи слегка поджарить на сухой сковороде или в духовке, а затем растолочь в ступке.
  2. Из половинки лимона выжать сок.
  3. Яблоки и морковь натереть на крупной терке, сбрызнуть лимонным соком.
  4. Приготовить заправку, перемешав ореховое масло, бальзамический и яблочный уксус.
  5. Листья салата соединить с яблоками, морковью и грецкими орехами.
  6. Добавить соль, перец, заправку и все перемешать.
  7. Кинзу мелко порубить.
  8. Посыпать салат семечками и кинзой.

Совет от Юлии Высоцкой

Салат берите любой — корн, руколу и даже шпинат! Семечки подойдут и тыквенные.

Смотрите видео, как пост влияет на здоровье:

Напомним, ранее мы делились календарем питания в Великий пост. "Сегодня" также писали, что приготовить на завтрак в пост.

Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты

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Источник: Сегодня
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