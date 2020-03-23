Рецепт витаминного постного салата от Юлии Высоцкой
Готовим полезный салат из яблок и моркови
Великий пост в 2020 году начался 2 марта и закончится перед Пасхой – 18 апреля. В течение 48 дней православным христианам нельзя употреблять мясо, птицу, яйца и молочные продукты. Рыбу можно есть лишь в некоторые дни.
Читайте также:Рецепт полезного постного салата из овощей и гороха нут
Чтобы разнообразить свое постное меню и обогатить его витаминами, приготовьте вкусный салат из моркови и яблок по рецепту Юлии Высоцкой. Он заправляется смесью оливкового масла, бальзамического и яблочного уксуса.
Салат из яблок и моркови
Время приготовления:
- 35 минут
Калорийность:
- 516 ккал на порцию
Ингредиенты:
- Сочные зеленые яблоки — 2 шт.
- Морковь — 2 шт.
- Салат — 1 пучок
- Подсолнечные семечки — 50 г
- Орехи грецкие — 4 шт.
- Лимон — 1/2 шт.
- Кинза — 1 пучок
- Перец черный молотый — 1 щепотка
- Соль морская — 1 щепотка
Для заправки:
- Ореховое масло — 1 ст. л.
- Бальзамический уксус — 1 ч. л.
- Яблочный уксус — 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Грецкие орехи слегка поджарить на сухой сковороде или в духовке, а затем растолочь в ступке.
- Из половинки лимона выжать сок.
- Яблоки и морковь натереть на крупной терке, сбрызнуть лимонным соком.
- Приготовить заправку, перемешав ореховое масло, бальзамический и яблочный уксус.
- Листья салата соединить с яблоками, морковью и грецкими орехами.
- Добавить соль, перец, заправку и все перемешать.
- Кинзу мелко порубить.
- Посыпать салат семечками и кинзой.
Совет от Юлии Высоцкой
Салат берите любой — корн, руколу и даже шпинат! Семечки подойдут и тыквенные.
Смотрите видео, как пост влияет на здоровье:
Напомним, ранее мы делились календарем питания в Великий пост. "Сегодня" также писали, что приготовить на завтрак в пост.
Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное