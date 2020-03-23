Рецепт витаминного постного салата от Юлии Высоцкой

Готовим полезный салат из яблок и моркови

Великий пост в 2020 году начался 2 марта и закончится перед Пасхой – 18 апреля. В течение 48 дней православным христианам нельзя употреблять мясо, птицу, яйца и молочные продукты. Рыбу можно есть лишь в некоторые дни.

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Чтобы разнообразить свое постное меню и обогатить его витаминами, приготовьте вкусный салат из моркови и яблок по рецепту Юлии Высоцкой. Он заправляется смесью оливкового масла, бальзамического и яблочного уксуса.

Салат из яблок и моркови

Салат из яблок и моркови постный Фото: Depositphotos

Время приготовления:

35 минут

Калорийность:

516 ккал на порцию

Ингредиенты:

Сочные зеленые яблоки — 2 шт.

Морковь — 2 шт.

Салат — 1 пучок

Подсолнечные семечки — 50 г

Орехи грецкие — 4 шт.

Лимон — 1/2 шт.

Кинза — 1 пучок

Перец черный молотый — 1 щепотка

Соль морская — 1 щепотка

Для заправки:

Ореховое масло — 1 ст. л.

Бальзамический уксус — 1 ч. л.

Яблочный уксус — 1 ч. л.

Способ приготовления:

Грецкие орехи слегка поджарить на сухой сковороде или в духовке, а затем растолочь в ступке. Из половинки лимона выжать сок. Яблоки и морковь натереть на крупной терке, сбрызнуть лимонным соком. Приготовить заправку, перемешав ореховое масло, бальзамический и яблочный уксус. Листья салата соединить с яблоками, морковью и грецкими орехами. Добавить соль, перец, заправку и все перемешать. Кинзу мелко порубить. Посыпать салат семечками и кинзой.

Совет от Юлии Высоцкой

Салат берите любой — корн, руколу и даже шпинат! Семечки подойдут и тыквенные.

Смотрите видео, как пост влияет на здоровье:

Напомним, ранее мы делились календарем питания в Великий пост. "Сегодня" также писали, что приготовить на завтрак в пост.

Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты

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