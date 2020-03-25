Рецепт витаминного салата из редиса, огурцов и кукурузы
Необычный салат из редиски
Редиска – продукт, который как никогда необходим нашим уставшим за зиму организма. Она богата витаминами и помогает печени фильтровать вредные вещества. Но важно помнить, что в ранних овощах много нитратов. Чтобы уменьшить их дозу, срезайте у редиски верхушку и низ. И хотя бы на полчаса замочите овощи в воде: она хорошо вытягивает нитраты.
Читайте также:Что приготовить из редиса: ТОП-5 оригинальных рецептов
Редиску можно есть просто так, но чаще всего из нее готовят салаты. Мы предлагаем сделать салат с добавлением кукурузы, свежих огурцов и зелени.
Салат из редиски с кукурузой
Время приготовления:
- 20 минут
Калорийность:
- 103 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 пучок редиски
- 2-3 огурца
- 1 банка консервированной кукурузы
- 2 пучка салата
- Пучок зелени (зеленый лук, петрушка и укроп)
- 2 дольки чеснока
- 3 ст.л. растительного масла
- 1 ст.л. лимонного сока
- Соль, черный перец
Способ приготовления:
- Салат и зелень измельчить, выложить в салатник.
- Добавить кукурузу, нарезанные кружочками огурцы и редиску, перемешать.
- Приготовить заправку из растительного масла, выдавленного через пресс чеснока и лимонного сока.
- Полить салат заправкой, еще раз перемешать, посолить и поперчить по вкусу.
Полезный совет
Чтобы сделать салат более сытным, добавьте 50 г тертого твердого сыра.
Смотрите видео, как приготовить салат из редиски с плавленым сыром:
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить салат из редиса с курицей. "Сегодня" также делились рецептом холодного супа с авокадо и редисом.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное