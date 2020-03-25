Рецепт витаминного салата из редиса, огурцов и кукурузы

Необычный салат из редиски

Редиска – продукт, который как никогда необходим нашим уставшим за зиму организма. Она богата витаминами и помогает печени фильтровать вредные вещества. Но важно помнить, что в ранних овощах много нитратов. Чтобы уменьшить их дозу, срезайте у редиски верхушку и низ. И хотя бы на полчаса замочите овощи в воде: она хорошо вытягивает нитраты.

Редиску можно есть просто так, но чаще всего из нее готовят салаты. Мы предлагаем сделать салат с добавлением кукурузы, свежих огурцов и зелени.

Салат из редиски с кукурузой

Салат с редиской и кукурузой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Калорийность:

103 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 пучок редиски

2-3 огурца

1 банка консервированной кукурузы

2 пучка салата

Пучок зелени (зеленый лук, петрушка и укроп)

2 дольки чеснока

3 ст.л. растительного масла

1 ст.л. лимонного сока

Соль, черный перец

Способ приготовления:

Салат и зелень измельчить, выложить в салатник. Добавить кукурузу, нарезанные кружочками огурцы и редиску, перемешать. Приготовить заправку из растительного масла, выдавленного через пресс чеснока и лимонного сока. Полить салат заправкой, еще раз перемешать, посолить и поперчить по вкусу.

Полезный совет

Чтобы сделать салат более сытным, добавьте 50 г тертого твердого сыра.

Смотрите видео, как приготовить салат из редиски с плавленым сыром:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить салат из редиса с курицей. "Сегодня" также делились рецептом холодного супа с авокадо и редисом.

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