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Рецепт витаминного салата из шпината с орехами и сыром

Сегодня, 10:14

Этот зеленый салат богат витаминами и клетчаткой

Весенние салаты из шпината – самые легкие, свежие и полезные. Мы предлагаем сделать необычный зеленый салат с молодым шпинатом, бланшированным зеленым горошком, огурцом, острым перцем, фисташками и пармезаном. Он заправляется смесью оливкового масла и лимонного сока.

Выбирая шпинат на рынке или в магазине, обратите внимание на его листья. Они должны быть свежими, насыщенного зеленого цвета.

Зеленый салат со шпинатом

Салат из шпината
Салат из шпината
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Калорийность:

  • 95 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2 больших пучка молодого шпината
  • 2 горсти очищенного зеленого горошка
  • 1 маленький острый зеленый перец
  • 1 свежий огурец
  • Горсть очищенных несоленых фисташек
  • Горсть тертого пармезана
  • Оливковое масло
  • Лимонный сок
  • Соль, перец

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Способ приготовления:

  1. Отварите горошек в кипящей подсоленной воде в течение 2-3 минут до готовности. Обдайте холодной водой и слейте жидкость. Остудите.
  2. Шпинат, огурец и перец помойте и обсушите.
  3. Перец нарежьте колечками, по желанию удалите семена.
  4. Огурец нарежьте четвертькольцами.
  5. Выложите на тарелку листья шпината, горошек, перец и огурец.
  6. Заправьте смесью оливкового масла, свежевыжатого лимонного сока. Посолите и поперчите.
  7. Посыпьте салат тертым пармезаном и колотыми фисташками.

Как подавать салат

Дайте салату настояться 10-15 минут, а затем подавайте вместе со свежим багетом.

Смотрите видео, как выращивать зелень дома:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить шпинатные вафли. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как приготовить смузи со шпинатом.

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Источник: Сегодня
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