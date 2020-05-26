Рецепт витаминного салата из шпината с орехами и сыром

Этот зеленый салат богат витаминами и клетчаткой

Весенние салаты из шпината – самые легкие, свежие и полезные. Мы предлагаем сделать необычный зеленый салат с молодым шпинатом, бланшированным зеленым горошком, огурцом, острым перцем, фисташками и пармезаном. Он заправляется смесью оливкового масла и лимонного сока.

Выбирая шпинат на рынке или в магазине, обратите внимание на его листья. Они должны быть свежими, насыщенного зеленого цвета.

Зеленый салат со шпинатом

Салат из шпината Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Калорийность:

95 ккал на 100 г

Ингредиенты:

2 больших пучка молодого шпината

2 горсти очищенного зеленого горошка

1 маленький острый зеленый перец

1 свежий огурец

Горсть очищенных несоленых фисташек

Горсть тертого пармезана

Оливковое масло

Лимонный сок

Соль, перец

Способ приготовления:

Отварите горошек в кипящей подсоленной воде в течение 2-3 минут до готовности. Обдайте холодной водой и слейте жидкость. Остудите. Шпинат, огурец и перец помойте и обсушите. Перец нарежьте колечками, по желанию удалите семена. Огурец нарежьте четвертькольцами. Выложите на тарелку листья шпината, горошек, перец и огурец. Заправьте смесью оливкового масла, свежевыжатого лимонного сока. Посолите и поперчите. Посыпьте салат тертым пармезаном и колотыми фисташками.

Как подавать салат

Дайте салату настояться 10-15 минут, а затем подавайте вместе со свежим багетом.

Смотрите видео, как выращивать зелень дома:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить шпинатные вафли. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как приготовить смузи со шпинатом.

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