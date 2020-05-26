Рецепт витаминного салата из шпината с орехами и сыром
Этот зеленый салат богат витаминами и клетчаткой
Весенние салаты из шпината – самые легкие, свежие и полезные. Мы предлагаем сделать необычный зеленый салат с молодым шпинатом, бланшированным зеленым горошком, огурцом, острым перцем, фисташками и пармезаном. Он заправляется смесью оливкового масла и лимонного сока.
Выбирая шпинат на рынке или в магазине, обратите внимание на его листья. Они должны быть свежими, насыщенного зеленого цвета.
Зеленый салат со шпинатом
Время приготовления:
- 20 минут
Калорийность:
- 95 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 больших пучка молодого шпината
- 2 горсти очищенного зеленого горошка
- 1 маленький острый зеленый перец
- 1 свежий огурец
- Горсть очищенных несоленых фисташек
- Горсть тертого пармезана
- Оливковое масло
- Лимонный сок
- Соль, перец
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Способ приготовления:
- Отварите горошек в кипящей подсоленной воде в течение 2-3 минут до готовности. Обдайте холодной водой и слейте жидкость. Остудите.
- Шпинат, огурец и перец помойте и обсушите.
- Перец нарежьте колечками, по желанию удалите семена.
- Огурец нарежьте четвертькольцами.
- Выложите на тарелку листья шпината, горошек, перец и огурец.
- Заправьте смесью оливкового масла, свежевыжатого лимонного сока. Посолите и поперчите.
- Посыпьте салат тертым пармезаном и колотыми фисташками.
Как подавать салат
Дайте салату настояться 10-15 минут, а затем подавайте вместе со свежим багетом.
Смотрите видео, как выращивать зелень дома:
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