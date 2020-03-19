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Рецепт витаминного салата с редисом, огурцами и вареным яйцом

Вкусный и сытный весенний салат с редиской

Ирина Павлина
Сегодня, 18:47

В состав редиса входят фитонциды (натуральные антибиотики), которые не только отлично справляются с сезонным авитаминозом и упадком сил, но и помогают в лечении больных бронхитом. Поэтому начало весны – самое время приготовить вкусный и полезный салат с редиской.

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Выбирая редис, помните, что здоровый и полезный овощ имеет ровную и гладкую шкурку, не должен быть лопнувшим, треснувшим. Качественный редис может быть только с хорошей сочной ботвой.

Простой салат с редисом и яйцом

Зеленый весенний салат с редисом
Зеленый весенний салат с редисом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Калорийность:

  • 53 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 8-10 шт. редиски
  • 1 свежий огурец
  • 5 листочков молодой или пекинской капусты
  • 3 стебля зеленого лука
  • 4 яйца
  • 1 ч.л. лимонного сока.
  • Оливковое масло – по вкусу
  • Соль, молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Редиску, яйца и огурец нарезать кружочками.
  2. Зеленый лук мелко порубить.
  3. Отрезать у листьев пекинской капусты нижнюю часть – белую и твердую. Зеленую часть нарезать тонкими поперечными полосками.
  4. Соединить все ингредиенты.
  5. Сбрызнуть лимонным соком, посолить, поперчить и перемешать.
  6. Полить оливковым маслом и подавать.

Полезный совет

Такой салат можно заправить натуральным йогуртом или французским соусом винегрет.

Смотрите видео, как сделать салат с редисом и плавленым сыром:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить весенний салат из редиса с огурцами, авокадо, черри и капустой. "Сегодня" также делились рецептом холодного супа с авокадо и редисом.

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Источник: Сегодня
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