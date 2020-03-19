Рецепт витаминного салата с редисом, огурцами и вареным яйцом
Вкусный и сытный весенний салат с редиской
В состав редиса входят фитонциды (натуральные антибиотики), которые не только отлично справляются с сезонным авитаминозом и упадком сил, но и помогают в лечении больных бронхитом. Поэтому начало весны – самое время приготовить вкусный и полезный салат с редиской.
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Выбирая редис, помните, что здоровый и полезный овощ имеет ровную и гладкую шкурку, не должен быть лопнувшим, треснувшим. Качественный редис может быть только с хорошей сочной ботвой.
Простой салат с редисом и яйцом
Время приготовления:
- 20 минут
Калорийность:
- 53 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 8-10 шт. редиски
- 1 свежий огурец
- 5 листочков молодой или пекинской капусты
- 3 стебля зеленого лука
- 4 яйца
- 1 ч.л. лимонного сока.
- Оливковое масло – по вкусу
- Соль, молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Редиску, яйца и огурец нарезать кружочками.
- Зеленый лук мелко порубить.
- Отрезать у листьев пекинской капусты нижнюю часть – белую и твердую. Зеленую часть нарезать тонкими поперечными полосками.
- Соединить все ингредиенты.
- Сбрызнуть лимонным соком, посолить, поперчить и перемешать.
- Полить оливковым маслом и подавать.
Полезный совет
Такой салат можно заправить натуральным йогуртом или французским соусом винегрет.
Смотрите видео, как сделать салат с редисом и плавленым сыром:
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить весенний салат из редиса с огурцами, авокадо, черри и капустой. "Сегодня" также делились рецептом холодного супа с авокадо и редисом.
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