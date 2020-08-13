Рецепт витаминного смузи с летними ягодами и медом
Такой коктейль можно пить по утрам на завтрак или заменять им ужин. Он станет отличным перекусом в течение дня.
Для приготовления смузи в домашних условиях желательно использовать замороженные или хорошо охлажденные ягоды: так вам не придется добавлять лед, который сделает напиток водянистым. Кроме этого, лучше подслащивать смузи медом, а не сахаром. Дело в том, что сахар довольно медленно растворяется, и в готовом напитке может неприятно скрипеть на зубах.
Смузи из черники и ежевики в блендере
Время приготовления:
- 5 минут
Калорийность:
- 127 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1/4 стакана молока
- 3/4 стакана йогурта
- 1 банан
- 3/4 стакана ежевики
- 3/4 стакана черники
- 1 ст.л. жидкого меда
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Способ приготовления:
- Влить молоко в блендер. Добавить йогурт и банан, взбить до получения однородной массы.
- Добавить замороженные ягоды и мед, еще раз хорошо взбить.
- Перелить смузи в стаканы и подавать, по желанию украсив листиками мяты.
Полезный совет
Ежевику в рецепте можно заменить малиной или шелковицей.
Смотрите видео, как правильно пить смузи:
Напомним, ранее мы писали, как испечь простой ежевичный пирог на сметане, а также делились рецептом простой ежевичной запеканки.
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