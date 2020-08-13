Рецепт витаминного смузи с летними ягодами и медом

Такой коктейль можно пить по утрам на завтрак или заменять им ужин. Он станет отличным перекусом в течение дня.

Для приготовления смузи в домашних условиях желательно использовать замороженные или хорошо охлажденные ягоды: так вам не придется добавлять лед, который сделает напиток водянистым. Кроме этого, лучше подслащивать смузи медом, а не сахаром. Дело в том, что сахар довольно медленно растворяется, и в готовом напитке может неприятно скрипеть на зубах.

Смузи из черники и ежевики в блендере

Ежевичный смузи с черникой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

5 минут

Калорийность:

127 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1/4 стакана молока

3/4 стакана йогурта

1 банан

3/4 стакана ежевики

3/4 стакана черники

1 ст.л. жидкого меда

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Способ приготовления:

Влить молоко в блендер. Добавить йогурт и банан, взбить до получения однородной массы. Добавить замороженные ягоды и мед, еще раз хорошо взбить. Перелить смузи в стаканы и подавать, по желанию украсив листиками мяты.

Полезный совет

Ежевику в рецепте можно заменить малиной или шелковицей.

Смотрите видео, как правильно пить смузи:

Напомним, ранее мы писали, как испечь простой ежевичный пирог на сметане, а также делились рецептом простой ежевичной запеканки.

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