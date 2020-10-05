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Рецепт вкуснейшего горячего сэндвича с бри, клюквой и яблоком

Сегодня, 18:58

Такой сэндвич – отличная идея для осеннего завтрака или перекуса

Горячий сэндвич с яблоком, клюквенным соусом и сыром бри – это идеальное осеннее блюдо. Он гораздо вкуснее, чем привычный жареный сыр.

Сладость яблока и терпкость клюквы в рецепте смягчаются нежностью сыра. Но что самое лучшее? Хлеб смазывается белым вином. Вы можете легко пропустить этот шаг, если хотите безалкогольную версию, но это приятный штрих, который стоит добавить.

Осенний сэндвич с бри, яблоком и клюквой

Фото: popsugar.com

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 388 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 4 крепких ломтика хлеба на закваске (не используйте мягкий хлеб)
  • 2 столовые ложки сливочного масла
  • 1/3 стакана Совиньон Блан
  • 225 охлажденного бри (без корочки), нарезанного тонкими ломтиками
  • 1 среднее яблоко Хоней Крисп, нарезанное тонкими ломтиками
  • 1/2 стакана клюквенного соуса с целыми ягодами

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Способ приготовления:

  1. Смажьте хлеб сливочным маслом с одной стороны, а другую сторону смажьте Совиньон Блан.
  2. Нагрейте большую сковороду на среднем или сильном огне. Выложите на сковороду два ломтика хлеба (сливочным маслом вниз).
  3. Сверху на каждый ломтик положите бри, нарезанное яблоко и клюквенный соус. Выложите остальные ломтики хлеба сверху маслом вверх. Накройте сковороду крышкой.
  4. Уменьшите огонь до среднего и дайте бутербродам поджариться с одной стороны до золотистого цвета. Когда сыр начнет плавиться, снимите крышку со сковороды и с помощью лопатки переверните бутерброды.
  5. Поджарьте другую сторону бутерброда до румяной корочки.

Как подавать сэндвич

Подавайте, запивая стаканом охлажденного Совиньон Блан.

Смотрите видео, как сделать лепешки с сыром и зеленью:

Напомним, ранее мы делились рецептом гренок с фруктами от Юлии Высоцкой, а также писали, как сделать яблочные гренки с корицей.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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