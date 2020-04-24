Рецепт вкусного бананового чизкейка без выпечки

Готовим быстрый чизкейк из творога

Банановый чизкейк с творогом без выпечки – прекрасный десерт, который можно подать к утреннему кофе. Главное – использовать для основы качественный творог, желательно домашний.

Чтобы чизкейк не треснул при разборе формы, пройдитесь ножом с узким лезвием по бортику.

Творожный чизкейк с бананом

Банановый чизкейк без выпечки Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

254 ккал на 100 г

Ингредиенты:

400 г жирного творога

2 спелых банана

100 мл воды

10 г желатина

150 мл греческого йогурта

100 г сливочного масла

200 г песочного печенья

100 г сахара

Способ приготовления:

Песочное печенье измельчить скалкой, собрать в миску. Влить к нему растопленное сливочное масло, тщательно перемешать. Выложить полученную массу в разъемную форму и хорошо утрамбовать. Поставить форму в холодильник. Желатин залить водой и оставить набухать. Почистить бананы, поломать на средние кусочки и отправить в блендер. Добавить творог, сахар и йогурт. Измельчить. Желатин подогреть до полного растворения. Не кипятить. Помешивая, по чуть-чуть влить его к творожной начинке. Залить начинку в форму и поставить в холодильник минимум на три часа.

Как подавать чизкейк

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Аккуратно освободить чизкейк от бортиков формы, украсить кусочками банана, сбрызнутыми лимонным соком. Нарезать десерт на порционные кусочки и подавать к столу.

Смотрите видео, как приготовить низкокалорийный чизкейк:

Напомним, ранее мы делились рецептом чизкейка за 15 минут без выпечки. Сегодня.Lifestyle также писали, как сделать лимонный чизкейк от Юлии Высоцкой.

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