Рецепт вкусного бананового чизкейка без выпечки
Готовим быстрый чизкейк из творога
Банановый чизкейк с творогом без выпечки – прекрасный десерт, который можно подать к утреннему кофе. Главное – использовать для основы качественный творог, желательно домашний.
Чтобы чизкейк не треснул при разборе формы, пройдитесь ножом с узким лезвием по бортику.
Творожный чизкейк с бананом
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 254 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 400 г жирного творога
- 2 спелых банана
- 100 мл воды
- 10 г желатина
- 150 мл греческого йогурта
- 100 г сливочного масла
- 200 г песочного печенья
- 100 г сахара
Способ приготовления:
- Песочное печенье измельчить скалкой, собрать в миску.
- Влить к нему растопленное сливочное масло, тщательно перемешать. Выложить полученную массу в разъемную форму и хорошо утрамбовать. Поставить форму в холодильник.
- Желатин залить водой и оставить набухать.
- Почистить бананы, поломать на средние кусочки и отправить в блендер. Добавить творог, сахар и йогурт. Измельчить.
- Желатин подогреть до полного растворения. Не кипятить. Помешивая, по чуть-чуть влить его к творожной начинке.
- Залить начинку в форму и поставить в холодильник минимум на три часа.
Как подавать чизкейк
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Аккуратно освободить чизкейк от бортиков формы, украсить кусочками банана, сбрызнутыми лимонным соком. Нарезать десерт на порционные кусочки и подавать к столу.
Смотрите видео, как приготовить низкокалорийный чизкейк:
Напомним, ранее мы делились рецептом чизкейка за 15 минут без выпечки. Сегодня.Lifestyle также писали, как сделать лимонный чизкейк от Юлии Высоцкой.
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