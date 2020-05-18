Рецепт вкусного домашнего коктейля с кокосом и ананасом
Этот напиток очень похож на коктейль Пина колада
В состав этого летнего коктейля из ананаса входит очень мало ингредиентов (ананас, кокосовое молоко, кокосовый или ананасовый ром и подслащенное сгущенное молоко), но он поражает своим вкусом. Такой напиток очень легкий, интересный и освежающий.
Из-за того, что в рецепте используется замороженный ананас, вам не придется добавлять лед. Указанное количество ингредиентов рассчитано на три порции коктейля.
Коктейль из замороженного ананаса
Время приготовления:
- 10 минут
Калорийность:
- 174 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 5 чашек замороженного ананаса
- 3/4 чашки кокосового молока
- 1/2 чашки кокосового рома или ананасового рома
- 1/4 чашки сгущенного молока
- Ломтики ананаса и коктейльная вишня – для украшения
Читайте также:Лайфхак: как открыть кокос в духовке
Способ приготовления:
- В блендере взбейте замороженный ананас, кокосовое молоко, ром и сгущенное молоко.
- Вылейте смесь в пакет с застежкой, закройте ее и обрежьте угол ножницами.
- Разлейте напиток в стаканы и украсьте каждый коктейль ломтиком ананаса и коктейльной вишней.
На заметку
Выбирайте ром в зависимости от того, какой вкус вы больше любите – ананасный или кокосовый.
Смотрите видео, как можно использовать кокосовое масло:
Напомним, ранее мы писали, как разделать ананас без ножа. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle рассказывали, как правильно чистить ананас.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное