Рецепт вкусного домашнего коктейля с кокосом и ананасом

Этот напиток очень похож на коктейль Пина колада

В состав этого летнего коктейля из ананаса входит очень мало ингредиентов (ананас, кокосовое молоко, кокосовый или ананасовый ром и подслащенное сгущенное молоко), но он поражает своим вкусом. Такой напиток очень легкий, интересный и освежающий.

Из-за того, что в рецепте используется замороженный ананас, вам не придется добавлять лед. Указанное количество ингредиентов рассчитано на три порции коктейля.

Коктейль из замороженного ананаса

Коктейль с кокосом и ананасом в блендере Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Калорийность:

174 ккал на 100 г

Ингредиенты:

5 чашек замороженного ананаса

3/4 чашки кокосового молока

1/2 чашки кокосового рома или ананасового рома

1/4 чашки сгущенного молока

Ломтики ананаса и коктейльная вишня – для украшения

Способ приготовления:

В блендере взбейте замороженный ананас, кокосовое молоко, ром и сгущенное молоко. Вылейте смесь в пакет с застежкой, закройте ее и обрежьте угол ножницами. Разлейте напиток в стаканы и украсьте каждый коктейль ломтиком ананаса и коктейльной вишней.

На заметку

Выбирайте ром в зависимости от того, какой вкус вы больше любите – ананасный или кокосовый.

Смотрите видео, как можно использовать кокосовое масло:

Напомним, ранее мы писали, как разделать ананас без ножа. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle рассказывали, как правильно чистить ананас.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться