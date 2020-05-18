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Рецепт вкусного домашнего коктейля с кокосом и ананасом

Этот напиток очень похож на коктейль Пина колада

Ирина Павлина
Сегодня, 11:53

В состав этого летнего коктейля из ананаса входит очень мало ингредиентов (ананас, кокосовое молоко, кокосовый или ананасовый ром и подслащенное сгущенное молоко), но он поражает своим вкусом. Такой напиток очень легкий, интересный и освежающий.

Из-за того, что в рецепте используется замороженный ананас, вам не придется добавлять лед. Указанное количество ингредиентов рассчитано на три порции коктейля.

Коктейль из замороженного ананаса

Коктейль с кокосом и ананасом в блендере
Коктейль с кокосом и ананасом в блендере
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 10 минут

Калорийность:

  • 174 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 5 чашек замороженного ананаса
  • 3/4 чашки кокосового молока
  • 1/2 чашки кокосового рома или ананасового рома
  • 1/4 чашки сгущенного молока
  • Ломтики ананаса и коктейльная вишня – для украшения

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Способ приготовления:

  1. В блендере взбейте замороженный ананас, кокосовое молоко, ром и сгущенное молоко.
  2. Вылейте смесь в пакет с застежкой, закройте ее и обрежьте угол ножницами.
  3. Разлейте напиток в стаканы и украсьте каждый коктейль ломтиком ананаса и коктейльной вишней.

На заметку

Выбирайте ром в зависимости от того, какой вкус вы больше любите – ананасный или кокосовый.

Смотрите видео, как можно использовать кокосовое масло:

Напомним, ранее мы писали, как разделать ананас без ножа. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle рассказывали, как правильно чистить ананас.

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Источник: Сегодня
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