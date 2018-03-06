Рецепт вкусного гарнира: картофель "Дофинуа"

Сегодня, 10:30

Готовим запеченный картофель по-французски

Картофель под сыром Фото: freepik.com
Картофель под сыром Фото: freepik.com

"Дофинуа" – знаменитая французская картофельная запеканка с сыром и сливками. Это великолепный гарнир ко многим блюдам.

Картофель "Дофинуа"

Ингредиенты:

  • картофель – 500 г 
  • жирные сливки – 200 г 
  • молоко – 100 г 
  • измельченный чеснок – 1 зубчик 
  • тертый сыр Грюйер – 50 г 
  • соль – по вкусу 
  • молотый перец – по вкусу 
  • приправы – по вкусу

Рецепт приготовления:

1. Разогрейте духовку до 180 ° C. 

2. Сложите очищенный и тонко нарезанный картофель в миску с холодной водой. Промойте и обсушите бумажным полотенцем.

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3. Поместите сливки, молоко и чеснок в большую кастрюлю и доведите до слабого кипения. Добавьте картофель, накройте крышкой и тушите в течение 10 минут. Хорошо приправьте.

4. Переложите в смазанную маслом жаропрочную неразъемную форму и посыпьте сыром.

5. Запекайте в течение 25 минут до золотистого цвета.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом фаршированного картофеля с сыром, беконом и сметаной. Мы также рассказывали, как приготовить вкусную пиццу из картофельного теста.

Смотрите видео, как приготовить вкусный картофель с "секретом":
молоко, картофель, сыр, чеснок, рецепт, запеканка
Источник:

"Сегодня"

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