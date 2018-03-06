Рецепт вкусного гарнира: картофель "Дофинуа"

"Дофинуа" – знаменитая французская картофельная запеканка с сыром и сливками. Это великолепный гарнир ко многим блюдам.

Картофель "Дофинуа"

Ингредиенты:

картофель – 500 г

жирные сливки – 200 г

молоко – 100 г

измельченный чеснок – 1 зубчик

тертый сыр Грюйер – 50 г

соль – по вкусу

молотый перец – по вкусу

приправы – по вкусу

Рецепт приготовления:

1. Разогрейте духовку до 180 ° C.

2. Сложите очищенный и тонко нарезанный картофель в миску с холодной водой. Промойте и обсушите бумажным полотенцем.

3. Поместите сливки, молоко и чеснок в большую кастрюлю и доведите до слабого кипения. Добавьте картофель, накройте крышкой и тушите в течение 10 минут. Хорошо приправьте.

4. Переложите в смазанную маслом жаропрочную неразъемную форму и посыпьте сыром.

5. Запекайте в течение 25 минут до золотистого цвета.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом фаршированного картофеля с сыром, беконом и сметаной. Мы также рассказывали, как приготовить вкусную пиццу из картофельного теста.

Смотрите видео, как приготовить вкусный картофель с "секретом":