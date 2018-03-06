Рецепт вкусного гарнира: картофель "Дофинуа"
Готовим запеченный картофель по-французски
"Дофинуа" – знаменитая французская картофельная запеканка с сыром и сливками. Это великолепный гарнир ко многим блюдам.
Картофель "Дофинуа"
Ингредиенты:
- картофель – 500 г
- жирные сливки – 200 г
- молоко – 100 г
- измельченный чеснок – 1 зубчик
- тертый сыр Грюйер – 50 г
- соль – по вкусу
- молотый перец – по вкусу
- приправы – по вкусу
Рецепт приготовления:
1. Разогрейте духовку до 180 ° C.
2. Сложите очищенный и тонко нарезанный картофель в миску с холодной водой. Промойте и обсушите бумажным полотенцем.
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3. Поместите сливки, молоко и чеснок в большую кастрюлю и доведите до слабого кипения. Добавьте картофель, накройте крышкой и тушите в течение 10 минут. Хорошо приправьте.
4. Переложите в смазанную маслом жаропрочную неразъемную форму и посыпьте сыром.
5. Запекайте в течение 25 минут до золотистого цвета.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом фаршированного картофеля с сыром, беконом и сметаной. Мы также рассказывали, как приготовить вкусную пиццу из картофельного теста.
Смотрите видео, как приготовить вкусный картофель с "секретом":