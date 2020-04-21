Рецепт вкусного салата из курицы с сухариками
Готовим простой салат из курицы, овощей и гренок
Салат с сухариками и курицей – это красивый, праздничный и очень вкусный салат для вашего стола, который готовится за считанные минуты.
Помидоры и зелень придают салату сочность, чесночные сухарики – пикантность, а курица и сыр делают его довольно сытным.
Салат с курицей и сухариками
Время приготовления:
- 35 минут
Калорийность:
- 221 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 300 г куриного филе
- 200 г белого хлеба
- 150 г сыра
- 250 г салата "Айсберг"
- 10-15 помидоров черри
- 3 зубчика чеснока
- Растительное масло
- Майонез
- Соль
Способ приготовления:
- Смешать 2 столовые ложки растительного масла и чеснок, выдавленный через пресс. Оставить на 10-15 минут.
- Салат нарезать или порвать руками.
- Помидоры разрезать пополам.
- Сыр натереть на крупной терке.
- Куриное филе нарезать небольшими кусочками.
- Обжарить до готовности на небольшом количестве растительного масла, немного посолить.
- Белый хлеб нарезать кубиками.
- На сковороду вылить масло с чесноком, выложить нарезанный хлеб, перемешать, чтобы хлеб пропитался маслом, посолить. Обжарить на небольшом огне до золотистого цвета, постоянно перемешивая.
- Смешать курицу, помидоры, салат, сыр, перемешать, заправить майонезом. При подаче посыпать сухариками.
На заметку
Для салата можно использовать готовое копченое куриное мясо.
Смотрите видео, как приготовить куриные маффины:
Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат с курицей и ананасами. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом овощного салата с горохом нут.
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Источник: Сегодня