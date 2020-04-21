Рецепт вкусного салата из курицы с сухариками

Готовим простой салат из курицы, овощей и гренок

Салат с сухариками и курицей – это красивый, праздничный и очень вкусный салат для вашего стола, который готовится за считанные минуты.

Помидоры и зелень придают салату сочность, чесночные сухарики – пикантность, а курица и сыр делают его довольно сытным.

Салат с курицей и сухариками

Салат из курицы с сухариками Фото: Depositphotos

Время приготовления:

35 минут

Калорийность:

221 ккал на 100 г

Ингредиенты:

300 г куриного филе

200 г белого хлеба

150 г сыра

250 г салата "Айсберг"

10-15 помидоров черри

3 зубчика чеснока

Растительное масло

Майонез

Соль

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Способ приготовления:

Смешать 2 столовые ложки растительного масла и чеснок, выдавленный через пресс. Оставить на 10-15 минут. Салат нарезать или порвать руками. Помидоры разрезать пополам. Сыр натереть на крупной терке. Куриное филе нарезать небольшими кусочками. Обжарить до готовности на небольшом количестве растительного масла, немного посолить. Белый хлеб нарезать кубиками. На сковороду вылить масло с чесноком, выложить нарезанный хлеб, перемешать, чтобы хлеб пропитался маслом, посолить. Обжарить на небольшом огне до золотистого цвета, постоянно перемешивая. Смешать курицу, помидоры, салат, сыр, перемешать, заправить майонезом. При подаче посыпать сухариками.

На заметку

Для салата можно использовать готовое копченое куриное мясо.

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Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат с курицей и ананасами. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом овощного салата с горохом нут.

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